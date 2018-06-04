全世界的青春都是相似的





文/斯嘉丽

每次我跟我妈吵架，最后我妈总会说，你总是有道理。我就说，我只是讲事实，摆道理，哪像你不讲道理。可是当你看到那句话“你妈怕你嘲笑她有语法错误，所以才没把这封信给你”你会不会明白，在你一步步的成长中，你的父母在一步步老去，你变得更懂更了解这个社会，而他们，会慢慢走出奋力向上的圈子，走入社保每个月为他们承担养老费用的圈子。你们彼此的人生阶段已经不再重合，看世界的眼光态度已经不一样，宽容和理解，会成为你们之间最难的点。其实可能你不知道，他们也曾经是社会的中坚力量，而不是你认为的，他们对你总是那么苛责，他们总是那么老土，你怎么看父母，就是怎么看社会过去的一切。一代又一代观点不一样真的很正常，假如你们对世界的看法完全一样才糟糕，你们之间受的教育隔了几十年啊。可惜我已经没有机会当着我妈的面谅解她。因为我们也像《伯德小姐》里面的场景一样，上一秒融洽，下一秒吵架。每次做好好好相处的准备以后，就开始吵架。因为我的不够成熟理智，我想我妈一定受了很多委屈。所以像《伯德小姐》这样的电影，我看了一次就不想再看了，因为感觉女主角太蠢了，跟我一样蠢。而自省，总是那么难。 它并不像照镜子，照镜子时，你总是会把自己的长相美观。魔镜不是童话，魔镜就是你自己。

那些父母告诉过你是错误的事，最后你还是背着他们做了，对吧？每个人都有这样的经历吧？也许事件不尽相同，但是愚蠢大致相当。明明女主跟妈妈已经共识了必须在什么时候发生自己的第一次，她还是横冲直撞稀里糊涂地尝了禁果。女主确实演的很好，把一个青春期固执倔强自以为是忘乎所以的蠢女孩演绎得入木三分。

可怜天下父母心在母女两人试衣服的时候， 很让人五味杂陈。其实做父母的很清楚自己的孩子有什么缺点。影片开头在车上做妈妈的说女儿应该上城市学院然后坐个牢出来再继续读，老人看着那些不知天高地厚活在自己梦里的行为是真心的心焦啊。但是在试衣服的时候，女儿说“如果这就是最好的我了呢？”可能父母在对待儿女时，那种矛盾的心思也让儿女焦虑非常。一方便你觉得她现在真的不行并坦承相告甚至恶言相向恨铁不成钢，一方面你又迫使她能拥有你期望的美德并不停鞭策不达目的誓不罢休，你要她相信哪方面的你？

我妈经常当着我的面数落我，数落的时候，让我觉得我是这个世界最坏的女孩子，成绩不好，长的不好，人也不好，工作不好，嫁的不好，生的不好，拿薪水回家不好，不拿更不好。总之只要这个世界别人家的孩子还活着，我就是最糟糕的那个，

但是，我又常常听到别人说我妈妈在外面说我多好多好多好，每次我都觉得别人是骗我，但是不可能所有的熟人一起联合起来骗我，大家没那么联合的空。

所以你不能明白父母的心态。他们这么做的原因也许是因为他们所经历的年代，他们被时代中断的教育，他们被压抑的成长。他们想成为而无法成为的那个人，是他们寄托在你身上的梦。你可以原谅他们的经历所造成的行为，但是你怎么接受呢？我们每个人都只想过自己的人生，想自己用脚试探前方的路，就算你告诉我，那里有个坑，我也想自己找到，而不是没见过就跨过去了。每个人都浸入式体验自己的人生，不是吗？

所以我读初中的时候就希望将来离家远远的。离我妈越远越好。这样就不用一直生活在她的指责下。而且我也不喜欢家乡打牌成风的习气，就像女主对家乡的嫌弃一样一样的。然后我果然如愿以偿。从读大学 开始 就离开了家乡。但是呢，就跟女主一样，离开以后，你会发现家乡是那么美。一砖一瓦，一灯一柱，一水一石。那里的一切造就了你。你们是同呼吸共命运的。而且，我安定下来第一件事就是把我妈接到身边。所以她就把对我的负面批评从家乡带到了广东。虽然我很烦她的唠叨，但是我更怕家里的电话，每一次有人给我打电话，我就怕我妈有什么事。现在，已经没有这种烦恼了。我对家乡的牵挂，已经被剪掉了大部分。还剩下多少，我也不知道。

如果你跟自己的父母没有那种冲突蜕变悲喜交加的纠缠，可能你看这部电影真的就觉得女主 又 作又蠢。如果你跟我一样，看她好像看自己，你会觉得 ， 原来 自己年轻的时候是这么蠢。又蠢又勇敢。就像嫩生生的春天的嫩叶，急欲寻找属于自己的枝头。不愿意在别人的领地被忽略。我们这一代从家乡漂移到沿海城市 的 80 后，也许都有这些欲说还休的故事，因为，全世界的青春都 是 相似的。

2018 年6月4日





影片信息：

片名：伯德小姐

导演：格雷塔。葛韦格

主演：西尔莎。罗南/劳里。梅特卡夫

时长：93分钟

上映时间：2017年12月1日 美国

类型：剧情 / 喜剧









当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

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