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无解——《暴君第3季》

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2018-6-5 18:54:17

 

无解——《暴君第3季》

**《暴君第3季》片名Tyrant Season 3 (2016)。

 

FX出品，关于中东独裁国家的美剧。

 

剧情接着第二季，巴萨姆历尽磨难终于暂时击退了哈里发恐怖分子，在大众的簇拥下登上临时总统宝座。表面祥和掩盖不住各方势力暗流涌动，巴萨姆很快就体会到了总统的位子并不好坐，他极力推行的民主也遇到各种困难。

 

斩草不除根，春风吹又生。正如第二季表现的那样，仇恨最终只能滋生恐怖主义，巴萨姆想过使用和解的办法，特赦一大批犯人，成立贤者委员会。希望大家心平气和各退一步，静静地坐下来以诚相待，共同为国家今后发展贡献一份力量。这感觉颇有点美国戒酒互助会的样子，大家聊一聊共同遭受的苦难，相互理解相互安慰相互帮助，可是巴萨姆没搞清楚需要面对的对象，受过教育的人还会吃他这一套，说不定还会感恩戴德，而大老粗们可不管这些，他们整天打打杀杀的，只想着报仇。

 

其实贤者委员会和发起普选都是挺好的一个主意，可怎奈养虎为患后放虎归山，并不坚强的国家再次面临内战危机。专制并不是贬义词，在不同时期，就需要运用不同的治理方式，专制的好处就是可以集中力量处理矛盾，在建国初期就强推民主，很多时候反而适得其反。

 

最昂贵的和平也比最便宜的战争便宜。美国将军深知战争会让这个国家再次陷入泥潭，而且会很多年看不到和平希望，他甚至可以为了心爱的女人，违抗国内命令，暂时扑灭内战导火索。可是恐怖分子不这么想，他们就是人类毒瘤，想着的都是造成混乱，祸害一方，为了他们的邪恶目的，他们到处传播仇恨的种子，不惜一切代价的为祸人间。维持和平需要足够强大的实力，否则就会被恐怖分子牵着鼻子走，当初心心念念想要带来和平民主的巴萨姆一家，最终也成了仇恨的受害者。

 

巴萨姆发起的总统普选，并且以高姿态表示自己不参选。总统普选成功后，不管结果如何，都是他丰富成功的政治遗产，这是一套符合民主规则的做法。而巴萨姆错就错在没有深刻的理解民主制度，民主的先决条件要求比较高，民主是建立在民智开化的基础上，一个连年战乱的国家，民不聊生，老百姓平时吃不饱穿不暖的，突然有一天说可以参与总统竞选了，他们还不是一脸懵逼么。谁能够给他们画出一个美好的大饼，他们就投票给谁，最终结果和他们又能有多大关系呢，最终还不是成了被人摆布的工具。

 

人民不会忘记，但人民也十分健忘。水能载舟亦能覆舟，千万不能小瞧人民，当敌人强占土地时，老弱妇孺都能够扛起枪上阵杀敌，看到女人拿枪，吓得恐怖分子饮弹自尽，巴萨姆也是在这种情况下，被老百姓们抬进宫殿坐上总统宝座的。但也不要高估人民，一段精心剪辑的视频就可以忽悠得老百姓纷纷加入恐怖分子军队，甚至自愿充当人肉炸弹。可见只要掌握好宣传和统战工具，就可以从愚昧无知又善良可爱的百姓中汲取无尽的力量。

 

乐观主义战胜了实用主义，二婚如此，换个新总统也是如此。老百姓们以为换一个总统就能解决所有问题，却不知道换个总统只是治标不治本，政体不变、国内国际环境不变，换任何一个人当总统都不会带来实质性改变，真的想从根本上解决问题，根子并不只是在阿布丁国内。强大的国际势力，才是真正主宰小国未来的主咖。

 

本剧到本季全部完结，小小的阿布丁分裂成三股势力，故事戛然而止，编剧无法为叙利亚未来做出一个明确的规划。而现实还在演绎，在各大流氓势力的相互牵制下，叙利亚内战局势忽明忽暗，一会儿政府军占据上风，一会儿反政府武装获得支持，也只有等各大流氓达成共识后，叙利亚才能迎来和平。

 

本剧的颜值整体水平比较高，主咖巴萨姆英姿飒爽，一双湛蓝的眼睛颇有神韵，小寡妇达利亚是全剧颜值担当，温柔中带着刚毅，猛一看颇有龙妈的影子，在达利亚之前的颜值担当就是王后莱拉，强势霸气盛气逼人。

 

改革复兴初衷好，

可怜民主门槛高，

环境造就新暴君，

无解。

 

 

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标签： 美国(8087) 战争(1297) 酷(1312) 剧情片(3032) 美剧(2195)

7.9 

暴君 (2014)

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暴君/Tyrant(2014)
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