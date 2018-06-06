她是《未知死亡》里的美丽女主角 会八种语言 三获印度奥斯卡 前年结婚退出影坛

说起印度的经典爱情电影，很多影迷们都会提到《未知死亡》，因为这部作品是由目前中国观众最喜欢的印度明星阿米尔·汗主演。

影片讲述了一个凄美的爱情故事。

米叔扮演的高富帅哈尼亚与美丽善良的卡尔帕，在因缘际会下结识并陷入爱河，然而就在两人打算步入婚姻殿堂之际，卡尔帕因解救被贩卖的少女，得罪了黑帮被杀害，哈尼亚则因头部遭受重创，只能保留十五分钟的记忆，但为了替爱人复仇，他还是毅然决然展开了复仇......

影片虽然明显借鉴了《记忆碎片》，但充满印度特色的爱情元素、动人的歌曲以及男女主角出众的颜值，还是让人们将它奉若经典。

其中，扮演卡尔帕的是印度美女阿辛（Asin）。

她有一双夺目亮眼的眸子，不论是欢笑还是哭泣，总透露出无法掩藏的单纯，她有印度人常见的立体五官，但线条柔和，散发出一种软糯软糯的可爱气息。

这让很多人觉得阿辛就是卡尔帕——一个善良的傻白甜。

事实上，阿辛的名字就是纯洁无暇的意思。她说自己的名字取自英语与梵语，“A”在梵语里的意思是“没有”，而“sin”则取自英语，意思是罪恶，合起来就是“纯洁无瑕”。

阿辛于1985年10月26日出生在印度科钦一个富裕的家庭。她的父亲是一个成功的商人，母亲是一名医生，家里信奉的是马拉巴尔天主教。

相貌出众的阿辛以拍广告出道，并很快获得了影视界的注意。2001年，年仅15岁的她，就参演一部马拉雅拉姆语电影。

2003年，阿辛在她的首部泰卢固语电影《AmmaNanna O Tamila Ammayi》中，扮演了一个泰米尔女孩。这部武打动作喜剧，一上映就大受欢迎，并在当年获得了三项Filmfare（印度奥斯卡）泰卢固语大奖，阿辛则摘得了泰卢固语最佳女主角奖。

随后，阿辛出演了多部泰卢固语电影，均反响不错.

由于这部影片太受欢迎，它还被翻拍成了泰米尔语、埃纳德语、奥迪亚语、比哈尔语、印地语五个版本，阿辛则在泰米尔语版本中担任了主角，这也是她的泰米尔语电影处女作。

这种一片多语言翻拍的情形在印度十分常见，也为阿辛涉足其他印度语影业提供了良机。

2005年，阿辛主演了泰米尔语电影《未知死亡》，这就是《未知死亡》的最初版本。影片上映后，深获好评，为阿辛赢得了当年的Filmfare泰米尔语最佳女演员奖。

《未知死亡》原版

毫无意外的，阿辛又顺利的驰骋在泰米尔语电影中，取得了一系列成就。2007年她在一项网络投票中被票选为“考莱坞女王”。（考莱坞是泰米尔语影业的称呼）

2008年，宝莱坞翻拍《未知死亡》，人气很高的阿辛再次幸运担任主角，这是她的第一部印地语电影，而和她演对手戏的是宝莱坞巨星阿米尔·汗。

影片上映后，获得了10亿卢比的本土票房和19亿卢比的全球票房，可谓是巨大的商业成功，阿辛毫无意外又摘得了Fimfare最佳新人奖。

阿米尔汗版《未知死亡》

至此，阿辛终于站到了印度电影行业的中心舞台——宝莱坞！

2011年，她搭档三大汗之一的萨尔曼·汗，主演了喜剧《准备就绪》，影片取得了全球票房18.4亿的亮眼成绩，2012年，她参演的《真爱满屋2》、《说吧！小巴强》以及《黄金大玩家》都取得了超10卢比的票房。

阿辛的票房号召力可见一斑。

大多人都会觉得，阿辛能辗转几个语种的印度电影行业，是因为运气太好，其实，这和她自身的实力有很大关系！

阿辛不但演技好、人美，还有十分惊人的语言天赋。她能够流利说马拉雅拉姆语、泰米尔语、泰卢固语、梵语、英语、印地语、法语，以及简单的意大利语，一共八种语言，十分惊人！

为了演好《黄金大玩家》中的角色，她还学习了基本的马拉地语，相当敬业。闲暇之时，她还在学习德语和西班语言。

如果有机会，我相信她完全有能力涉足更多语种的电影行业。

可惜的是，2016年，在事业前景一片大好的情况下，阿辛选择了结婚，并退出了影坛，她的最后一部作品是2015年的《一切皆好》。

一切皆好，大约就是阿辛的心声吧！事业有成、有爱人、有家庭，2017年，她还顺利做了妈妈，一切皆好！









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