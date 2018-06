换新颜——《当心蝙蝠侠第1季》 **《当心蝙蝠侠第1季》片名Beware the Batman Season 1 (2013),别名蝙蝠侠影(港)。 Cartoon Network出品的美国动画剧,讲述蝙蝠侠在哥谭的一段故事。 剧中众多熟悉的角色纷纷亮相,很多角色形象采取了较为颠覆性的造型。蝙蝠侠也不是孤军奋战,随着剧情发展也组成了自己的小团队。我们熟悉的白发老管家阿尔弗雷德摇身一变,成了硬派光头肌肉男,他情报机关特务退役,不仅负责蝙蝠侠的后勤事务,必要时也会冲锋陷阵。另一位蝙蝠侠的伙伴是武士刀 Katana,和以往“局外人”的形象有所不同,她在这里是一名前特工,在蝙蝠侠身边担任类似罗宾一样的助手角色。其他帮手如神喻、变形人、蝙蝠人,都是比较早期的形象。 反派方面,猪面博士Professor Pyg和蛤蟆先生 Mr. Toad打头阵,随后引出刺客联盟、忍者大师雷霄奥古、杀人鳄、阿纳基、双面人以及丧钟。本剧花了大量笔墨,描写哈维·丹特从检察官变成双面人的经历,比较以往设定,双面人从开始显得脑壳有问题,一心想要抓住蝙蝠侠作为自己竞选市长的政绩,丝毫不考虑更深远可靠的计划。天才少年阿纳基Anarky变成一个通体白色的怪咖,自诩是一身黑色蝙蝠侠的对立面,真是欺负小丑没有出场啊。 本剧只有一季,时间不长,DC粉可以追一追。本剧走的是单元剧路线,每1到2集解决一个麻烦。最精彩的是第18集,本集采用推理形式,玩了一把密室逃脱,看了这么久,终于能看到蝙蝠侠展现智商了。全剧最终以丧钟收尾,一番大战后,丧钟被清除记忆,躲在暗处的阿纳基,继续谋划着下一步计划。 正反角色换新颜, 打击犯罪不曾变。 上一页12下一页

