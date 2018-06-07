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换新颜——《当心蝙蝠侠第1季》

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2018-6-7 19:13:25

 

换新颜——《当心蝙蝠侠第1季》

**《当心蝙蝠侠第1季》片名Beware the Batman Season 1 (2013)，别名蝙蝠侠影(港)。

 

Cartoon Network出品的美国动画剧，讲述蝙蝠侠在哥谭的一段故事。

 

剧中众多熟悉的角色纷纷亮相，很多角色形象采取了较为颠覆性的造型。蝙蝠侠也不是孤军奋战，随着剧情发展也组成了自己的小团队。我们熟悉的白发老管家阿尔弗雷德摇身一变，成了硬派光头肌肉男，他情报机关特务退役，不仅负责蝙蝠侠的后勤事务，必要时也会冲锋陷阵。另一位蝙蝠侠的伙伴是武士刀 Katana，和以往“局外人”的形象有所不同，她在这里是一名前特工，在蝙蝠侠身边担任类似罗宾一样的助手角色。其他帮手如神喻、变形人、蝙蝠人，都是比较早期的形象。

 

反派方面，猪面博士Professor Pyg和蛤蟆先生 Mr. Toad打头阵，随后引出刺客联盟、忍者大师雷霄奥古、杀人鳄、阿纳基、双面人以及丧钟。本剧花了大量笔墨，描写哈维·丹特从检察官变成双面人的经历，比较以往设定，双面人从开始显得脑壳有问题，一心想要抓住蝙蝠侠作为自己竞选市长的政绩，丝毫不考虑更深远可靠的计划。天才少年阿纳基Anarky变成一个通体白色的怪咖，自诩是一身黑色蝙蝠侠的对立面，真是欺负小丑没有出场啊。

 

本剧只有一季，时间不长，DC粉可以追一追。本剧走的是单元剧路线，每1到2集解决一个麻烦。最精彩的是第18集，本集采用推理形式，玩了一把密室逃脱，看了这么久，终于能看到蝙蝠侠展现智商了。全剧最终以丧钟收尾，一番大战后，丧钟被清除记忆，躲在暗处的阿纳基，继续谋划着下一步计划。

 

正反角色换新颜，

打击犯罪不曾变。

 

 

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标签： 漫画(789) 犯罪(2181) 美国(8089) 动画(3383) 酷(1312) 剧情片(3034) 动作片(1330) 美剧(2195)

当心蝙蝠侠 (2013)

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当心蝙蝠侠/Beware the Batman(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8039986/
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