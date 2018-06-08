钟馗捉妖记|怒目钟馗也曾是少年





“你只知道钟馗是撞死的，大义凛然，很丑很凶，但钟馗也曾是少年，一腔热血。”网剧《钟馗捉妖记》总编剧、总监制秦溱如是说。

诚然，在多少年来流传的钟馗捉鬼故事中，天师钟馗扮演的似乎总是个千篇一律、凶神恶煞的角色，却未曾想过，这怒目圆睁的钟馗也不过是我们目之所及的其中一个侧面罢了，谁说钟馗不能是个精通斩妖除恶的孤胆少年英雄呢？

正在爱奇艺独播的《钟馗捉妖记》可不是“新瓶装旧酒”，其以中国古代神话传说中怒目虬髯的钟馗形象为原型，却成功塑造出一个乐天派的“鲜肉”钟馗，使经典传统文化在越发年轻化、多元化的影视市场上焕发新生，建构出一个以少年钟馗为中心的伏妖世界。

以懵懂热血少年的姿态卷入神、魔、人三界纷争的除魔真君钟馗拥有了一个全新的身份——聪颖顽劣的福禄村“混世魔王”穆天然（杨旭文饰）。尽管穆天然是钟馗在人间的人类化身，但记忆与法力全失的穆天然其实并不知晓自己的真实身份，他一路跌跌撞撞漫无目的，甚至还阴差阳错成为了魔族之首。在经历一系列奇异事件后，穆天然才逐渐发觉自己已经被裹挟进一个惊天阴谋之中……这个不识人间忧欢的少年钟馗，究竟能否承担起除魔真君的责任呢？

在观剧的时候不容错过的当然就是网友们各式“有毒”的花式弹幕了，比如关于勺子前世今生的大猜测、对庄先生真实身份大开脑洞等，在这里就先不一一剧透了。

和之前在《青云志》、《射雕英雄传》、《金牌投资人》中饰演过的许多个性鲜明的角色相比，这次《钟馗捉妖记》中的穆天然显然是个反差比较大的角色，他有时充满了无可救药的乐观，显得过分跳脱有些不靠谱，但到了千钧一发的危机时刻，穆天然又从来没有让凌兮、罂粟、杨仁执这些小伙伴们失望过。

穆天然脑中的各种奇思妙想和鬼马心思注定了他在整部剧中都是个时刻处于不安分状态的“危险制造者”，但他纯真善良的赤子品性又总能拯救他于水火之中。这一次，杨旭文不是《射雕英雄传》中憨厚正直、一心一意的郭靖，在《钟馗捉妖记》里，他是时而任性时而孩子气的，活像个活在我们身边、命运离奇身手不凡却不自知的大男孩。

和诸如《花千骨》这类大女主戏和当下热播的《结爱》等女性向影视作品相比，《钟馗捉妖记》这种专注于男性视角的纯原创内容其实相当稀缺。而作为一部进阶启萌奇幻剧，主人公的不断成长蜕变自然是贯穿整部剧作的重要主题，“启萌”的放松心态同样符合当下年轻人的佛性心理。





一面是侠客义气的热血江湖，一面是迷雾重重的静水流深，网剧《钟馗捉妖记》通过大胆的颠覆与创新思维，将原本“不可亵玩”的门神钟馗偶像化，塑造出一个不复勇往的热血少年钟馗。