成长或死亡——《忌日快乐》 **《忌日快乐》片名Happy Death Day (2017),别名死日快乐/吓到半死/死亡无限LOOP(港)。 美国喜剧惊悚电影。 喜剧和惊悚看似两个不搭的元素混合在一起后,会产生怎样的效果?《忌日快乐》给出了答案。一个妹子在生日当天被谋杀,而且死得还挺恐怖,不是被追杀砍死就是被追上捅死,这就是惊悚片。同样的妹子可以无限制体验死前的这一天,生活体验、情节设置都一模一样,妹子想怎么玩就可以怎么玩,想玩多大就玩多大,这就是喜剧片。两种元素混搭后,产生了另一种感觉。 影片的名字叫做《忌日快乐》,看过就明白这个名字的用意。一般大家都说生日快乐,当生日和忌日在同一天时,那就可以说忌日快乐啦。女主角泰莉就是这么个倒霉孩子,在她生日这天,她遇害了,她的生日成了她的忌日,最无语的是每次她遇害后,她又回来了生日当天的早晨,不断经历死亡。 看到这个设置大家就明白本片的套路了,玩的就是无限循环,只是本片对泰莉的奇幻经历没有做出解释,唯一对无限循环做出的解释的还是科幻片《明日边缘》。惊悚片自然不会浪费笔墨在逻辑解释上,重点就是无限循环,浪费笔墨在其他环节,可能就会冲淡影片的效果了。 整部影片大部分时间都是暖色调,极大地冲淡了恐怖之感,只有在偶尔的追杀场景中才会出现冷色调。当画面转冷,观众们就知道,导演来发后悔药了。 泰莉就在这种设定下,一遍又一遍的重复死亡过程,不过她很快也发现了这个设定的好处,那就是她可以一次又一次免费吃上后悔药,在持续进行时光倒流后,最终找出破解方法。 泰莉的成长显而易见,一方面是在剧情上,她从一脸懵逼地经历无限死亡到寻找凶手,再到对抗凶手,直至走出困境,她用仅存的智力完成了这一切。另一方面是在和朋友的交往,她从一个骄奢淫逸的绿茶婊,在一次又一次的死亡中,成长变成愿意理解帮助别人的五讲四美好青年。 谢舍友不杀之恩并不过新闻上才能看到的奇葩故事,地球另一边也会上演这样的戏码,说实话,哪怕主角光环傍身,观众们并不见得会同情泰莉。像泰莉这样的人,放到任何地方都是讨人厌的角色,她外表靓丽,却喜欢到处勾搭别人,勾搭完小鲜肉勾搭舍友男朋友,挖过舍友墙角勾搭已婚教授,毫不负责,并且她目中无人,没有礼貌,拒绝公益,俨然就是一个绿茶婊。 每一天都是余生的第一天。影片中多次出现这句话,表明本片是具有积极向上的正能量的,并不是一路杀到底的惊悚片。现实生活中可没有后悔药可以吃,泰莉在知道死了就能复活的设定后,充分放飞自我,找出凶手的同时还可以体验不同样的人生,的确很棒。不同的生活体验也给了泰莉启发,她终于认识到过去的自己是多么讨人厌,如果能够好好地生活,何乐不为呢。 为了符合这个婊里婊气人设,女主角的选角就很重要,关键一点就是颜值。泰莉的饰演者杰西卡·罗德 Jessica Rothe很漂亮,在《爱乐之城》中惊鸿一瞥就让人感觉十分漂亮,这次几十分钟的脸部特写,更是将她的美貌一展无遗。演员的青春活力配上角色的无畏乐观,感觉特别好。 生活只有一次,这就需要我们珍爱生命、珍惜生活、一往直前,我们可没有再来一次的机会。泰莉用自己死去活来的经历告诉我们,做个好人,好好活下去,毕竟你不知道身边人已经忍了你多久了。 成长或死亡? 绿茶演一场。 上一页12下一页

标签: 犯罪(2181) 喜剧(4171) 美国(8091) 惊悚(3244) 剧情片(3036) 小成本(1331) 环球影业(148)

