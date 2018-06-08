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成长或死亡——《忌日快乐》

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2018-6-8 18:02:02

 

成长或死亡——《忌日快乐》

**《忌日快乐》片名Happy Death Day (2017)，别名死日快乐/吓到半死/死亡无限LOOP(港)。

 

美国喜剧惊悚电影。

 

喜剧和惊悚看似两个不搭的元素混合在一起后，会产生怎样的效果？《忌日快乐》给出了答案。一个妹子在生日当天被谋杀，而且死得还挺恐怖，不是被追杀砍死就是被追上捅死，这就是惊悚片。同样的妹子可以无限制体验死前的这一天，生活体验、情节设置都一模一样，妹子想怎么玩就可以怎么玩，想玩多大就玩多大，这就是喜剧片。两种元素混搭后，产生了另一种感觉。

 

影片的名字叫做《忌日快乐》，看过就明白这个名字的用意。一般大家都说生日快乐，当生日和忌日在同一天时，那就可以说忌日快乐啦。女主角泰莉就是这么个倒霉孩子，在她生日这天，她遇害了，她的生日成了她的忌日，最无语的是每次她遇害后，她又回来了生日当天的早晨，不断经历死亡。

 

看到这个设置大家就明白本片的套路了，玩的就是无限循环，只是本片对泰莉的奇幻经历没有做出解释，唯一对无限循环做出的解释的还是科幻片《明日边缘》。惊悚片自然不会浪费笔墨在逻辑解释上，重点就是无限循环，浪费笔墨在其他环节，可能就会冲淡影片的效果了。

 

整部影片大部分时间都是暖色调，极大地冲淡了恐怖之感，只有在偶尔的追杀场景中才会出现冷色调。当画面转冷，观众们就知道，导演来发后悔药了。

 

泰莉就在这种设定下，一遍又一遍的重复死亡过程，不过她很快也发现了这个设定的好处，那就是她可以一次又一次免费吃上后悔药，在持续进行时光倒流后，最终找出破解方法。

 

泰莉的成长显而易见，一方面是在剧情上，她从一脸懵逼地经历无限死亡到寻找凶手，再到对抗凶手，直至走出困境，她用仅存的智力完成了这一切。另一方面是在和朋友的交往，她从一个骄奢淫逸的绿茶婊，在一次又一次的死亡中，成长变成愿意理解帮助别人的五讲四美好青年。

 

谢舍友不杀之恩并不过新闻上才能看到的奇葩故事，地球另一边也会上演这样的戏码，说实话，哪怕主角光环傍身，观众们并不见得会同情泰莉。像泰莉这样的人，放到任何地方都是讨人厌的角色，她外表靓丽，却喜欢到处勾搭别人，勾搭完小鲜肉勾搭舍友男朋友，挖过舍友墙角勾搭已婚教授，毫不负责，并且她目中无人，没有礼貌，拒绝公益，俨然就是一个绿茶婊。

 

每一天都是余生的第一天。影片中多次出现这句话，表明本片是具有积极向上的正能量的，并不是一路杀到底的惊悚片。现实生活中可没有后悔药可以吃，泰莉在知道死了就能复活的设定后，充分放飞自我，找出凶手的同时还可以体验不同样的人生，的确很棒。不同的生活体验也给了泰莉启发，她终于认识到过去的自己是多么讨人厌，如果能够好好地生活，何乐不为呢。

 

为了符合这个婊里婊气人设，女主角的选角就很重要，关键一点就是颜值。泰莉的饰演者杰西卡·罗德 Jessica Rothe很漂亮，在《爱乐之城》中惊鸿一瞥就让人感觉十分漂亮，这次几十分钟的脸部特写，更是将她的美貌一展无遗。演员的青春活力配上角色的无畏乐观，感觉特别好。

 

生活只有一次，这就需要我们珍爱生命、珍惜生活、一往直前，我们可没有再来一次的机会。泰莉用自己死去活来的经历告诉我们，做个好人，好好活下去，毕竟你不知道身边人已经忍了你多久了。

 

成长或死亡？

绿茶演一场。

 

 

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标签： 犯罪(2181) 喜剧(4171) 美国(8091) 惊悚(3244) 剧情片(3036) 小成本(1331) 环球影业(148)

7.1 

忌日快乐 (2017)

影评(25)

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忌日快乐/Happy Death Day(2017)
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