旅程的尽头，唯有死亡

明明是一部战争片，名字却偏偏很文艺的叫《旅程尽头》。喜欢战争片的人，该警惕了。

旅程的尽头是什么？看完影片，才发现旅程是生命的旅程，而尽头则是死亡。这是一部披着战争外衣的文艺片，讲述的主题是几种必然走向死亡的人生观。三位主角，一个接一个，去迎接未知的死亡，就像《侠盗一号》那样。这个过程中，他们展现出来的三种姿态，对于战争的三种态度，或悲观，或淡然，或勇于，构成了影片的重点。

说是战争片，其实没什么像样的战争，喜欢战争片的人要必然的失望。故事的背景是一战的最前线，时间是1918年3月，这是一个决定性的时间，英法为首的协约国与德国为首的轴心国即将分出胜负，战争半年后彻底结束。而此时，在法国北部的圣昆汀地区，英国军队与德国军队分别躲在各自的战壕中，最近处相距不过60米，致命一战一触即发。

既然有了如此的设定，大家肯定希望看到一场炮火纷飞人肉横飞的激烈战事。但是，却没有。

《旅程尽头》讲的不是战争，而是战争下的人，是战争状态下的三种人生观，三种人性。

实际上，有关战争中的人性话题，无论是艺术还是学术，大量出现都是在越战之后。我们大量接触到这类话题，只是由好莱坞发起，将民间的反战情绪折射到了影片之中，然后蔚为大观。《旅程尽头》将这个话题往前移，避开越战及之后的波黑战争、海湾战争，而是直接跳到一战之中，环境是够陌生化了，但就电影主题而言，走的是一招险棋，并也不是那么妥当，就像大清存在的外辱问题却非要在大唐时期去讨论。一战时期，最大的问题在于武器已经现代化，战法却多是冷兵器时代的战法，讲究的还是人海战术，逢战还是人与人之间的硬怼为主，因此伤亡极其之大。不像现在的战争，尽可能避开人与人之间的交锋，靠科技之间的较量，轰炸先行，人只是用来做最后阶段的打扫战场。《旅程尽头》战争戏份少+超前的话题性，这两种因素的汇合，都影响了本片的关注度与打分。喜欢战争片的觉得它过于磨叽，喜欢文艺片的难于接受战争的设定，双双不落好，有些尴尬了。

说一下电影都讲了什么吧，先来看看故事的背景是怎么样的。

大背景是一战中发生1918年的“春季攻势”，也称为“皇帝攻势”、“皇帝会战”，“鲁登道夫攻势”等，并没有统一的名称。由于前一年1917年俄国发生了“十月革命”，列宁领导下的苏俄与德国达成共识，俄国割去大片领土求得了德俄停战协定。就此德军在东线战场上得以空出手来，将近五十个师近百万兵力的德军得以释放于西线战场，使得西线战场的局势风云突变，德国第一次在数量上多于联军。此时，美军已经正式参战，虽然需要时间动员，但是已经可以做到每月输送近五万兵员到战场上。所以，德国必须速战速决，时间一拖就会出现问题。终于，到了1918年的春季（3月），德军发起了巨大的攻势。因为德军前线总指挥为鲁登道夫，所以此一攻势也被称为“鲁登道夫攻势”，也有人认为这是德国皇帝直接发起的进攻，名字应该叫“皇帝攻势”，史学届对一攻势的名称一致未能达成一致。但只要说1918年春季的那次攻势，大家都明白。

在发动攻势前的1917年，五月份法国在己方发起的“尼维尔攻势”中大败；刚刚完成“二月革命”的俄国在“七月攻势”中也遭遇惨败，随即又爆发了“十月革命”，并与德国签订了停战协定。协约国面临战败与分裂的局势，东线与西方都不得不处于休整之中，只能消极防御，无力发起反攻。而德军则携胜利之势，士气正旺。当然，也可以称德国是强弩之末，毕竟一战就要在1918年的11月结束了，德国也马上就要彻底覆亡了。

具体到春季攻势上，德军在前一年为了应对法军的“尼维尔攻势”而提前撤出了部分法国国土，离开前德国实施了焦土政策，所到之地水井投毒，道路毁坏。这一政策执行的极其完美，以至于直到“春季攻势”以前，法国仍然未能修复这些道路。于是当春季攻势中的德国突击队重新占领法国这些地区以后，双方都因此而无法及时完成补给。《旅程尽头》中对此也有涉及，前线的英军无法得到有效的后援，原因就在于此。

由于德军准备的更为充足，且人力占据优势，还采用了新战术、新装备（影片最后占领英军占地时都带着防毒面具就是一个明证），初期几乎击溃英军，英军直接战死数万人，后来德军更是进逼巴黎，让协议国军政高层萌生和平意愿；法国政府准备撤离巴黎，黑格元帅打算带人跑路，英国开出很低的价码，要求德国人只要保证放弃比利时就可以停战。 由于德军准备的更为充足，且人力占据优势，还采用了新战术、新装备（影片最后占领英军占地时都带着防毒面具就是一个明证），初期几乎击溃英军，英军直接战死数万人，后来德军更是进逼巴黎，让协议国军政高层萌生和平意愿；法国政府准备撤离巴黎，黑格元帅打算带人跑路，英国开出很低的价码，要求德国人只要保证放弃比利时就可以停战。

但是，德军统帅鲁登道夫却在战略上犯了几个盲目的错误，结果功败垂成，被回过神来的英法联军打了一个回马枪，德军在局势占优的情况下却一败涂地，再无能力组织有效的进攻，甚至连强力的反抗都不能，最终全面战败，一战彻底结束。整个春季攻势中，双方都投入了巨大的精力，整个战事前后死伤近百万人，协约国尽管取得了胜利，也只是惨胜。

了解了这些大的与小的的背景，然后再看《旅程尽头》，就会更好理解一些。

本片就围绕在“春季攻势”发生时最初的6天之内。具体地点在法国北部的圣昆汀地区，那里，德军与英军已经对峙了近两年的时间。尽管大战即将来临，但当时的士兵们却不能未卜先知，前线的战士只能处于消极抵抗状态，等着德国人打过来。他们都知道德国人迟早会打过来，但是，谁也不知道那会是什么时候？驻守的英国士兵（电影是英国片，所以就人为把法国战士过滤了，只剩下英国人）在上级指导下，一个连队在每一个月中都要有6天时间顶在最前方，过了6天再撤下来，然后换成另外一个连队上去换防。这6天的时间，对于每个人来说，都是一种折磨，毕竟谁也不愿意战死，很多战士都害怕战争会在自己驻守的6天内打响。

但是，战争总是要打响，而且也终于打响了。《旅程尽头》没有宏大叙事，讲的是“春季攻势”，却把这场剧烈的战事浓缩到了一个连队（C连）之上。正是在他们驻防的6天内，战争打响了。