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旅程的尽头，唯有死亡

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2018-6-9 0:44:05

 

明明是一部战争片，名字却偏偏很文艺的叫《旅程尽头》。喜欢战争片的人，该警惕了。

 

旅程的尽头是什么？看完影片，才发现旅程是生命的旅程，而尽头则是死亡。这是一部披着战争外衣的文艺片，讲述的主题是几种必然走向死亡的人生观。三位主角，一个接一个，去迎接未知的死亡，就像《侠盗一号》那样。这个过程中，他们展现出来的三种姿态，对于战争的三种态度，或悲观，或淡然，或勇于，构成了影片的重点。

 

说是战争片，其实没什么像样的战争，喜欢战争片的人要必然的失望。故事的背景是一战的最前线，时间是1918年3月，这是一个决定性的时间，英法为首的协约国与德国为首的轴心国即将分出胜负，战争半年后彻底结束。而此时，在法国北部的圣昆汀地区，英国军队与德国军队分别躲在各自的战壕中，最近处相距不过60米，致命一战一触即发。

 

既然有了如此的设定，大家肯定希望看到一场炮火纷飞人肉横飞的激烈战事。但是，却没有。

 

《旅程尽头》讲的不是战争，而是战争下的人，是战争状态下的三种人生观，三种人性。

 

 

实际上，有关战争中的人性话题，无论是艺术还是学术，大量出现都是在越战之后。我们大量接触到这类话题，只是由好莱坞发起，将民间的反战情绪折射到了影片之中，然后蔚为大观。《旅程尽头》将这个话题往前移，避开越战及之后的波黑战争、海湾战争，而是直接跳到一战之中，环境是够陌生化了，但就电影主题而言，走的是一招险棋，并也不是那么妥当，就像大清存在的外辱问题却非要在大唐时期去讨论。一战时期，最大的问题在于武器已经现代化，战法却多是冷兵器时代的战法，讲究的还是人海战术，逢战还是人与人之间的硬怼为主，因此伤亡极其之大。不像现在的战争，尽可能避开人与人之间的交锋，靠科技之间的较量，轰炸先行，人只是用来做最后阶段的打扫战场。《旅程尽头》战争戏份少+超前的话题性，这两种因素的汇合，都影响了本片的关注度与打分。喜欢战争片的觉得它过于磨叽，喜欢文艺片的难于接受战争的设定，双双不落好，有些尴尬了。

 

说一下电影都讲了什么吧，先来看看故事的背景是怎么样的。

 

 

大背景是一战中发生1918年的“春季攻势”，也称为“皇帝攻势”、“皇帝会战”，“鲁登道夫攻势”等，并没有统一的名称。由于前一年1917年俄国发生了“十月革命”，列宁领导下的苏俄与德国达成共识，俄国割去大片领土求得了德俄停战协定。就此德军在东线战场上得以空出手来，将近五十个师近百万兵力的德军得以释放于西线战场，使得西线战场的局势风云突变，德国第一次在数量上多于联军。此时，美军已经正式参战，虽然需要时间动员，但是已经可以做到每月输送近五万兵员到战场上。所以，德国必须速战速决，时间一拖就会出现问题。终于，到了1918年的春季（3月），德军发起了巨大的攻势。因为德军前线总指挥为鲁登道夫，所以此一攻势也被称为“鲁登道夫攻势”，也有人认为这是德国皇帝直接发起的进攻，名字应该叫“皇帝攻势”，史学届对一攻势的名称一致未能达成一致。但只要说1918年春季的那次攻势，大家都明白。

 

在发动攻势前的1917年，五月份法国在己方发起的“尼维尔攻势”中大败；刚刚完成“二月革命”的俄国在“七月攻势”中也遭遇惨败，随即又爆发了“十月革命”，并与德国签订了停战协定。协约国面临战败与分裂的局势，东线与西方都不得不处于休整之中，只能消极防御，无力发起反攻。而德军则携胜利之势，士气正旺。当然，也可以称德国是强弩之末，毕竟一战就要在1918年的11月结束了，德国也马上就要彻底覆亡了。

 

 

具体到春季攻势上，德军在前一年为了应对法军的“尼维尔攻势”而提前撤出了部分法国国土，离开前德国实施了焦土政策，所到之地水井投毒，道路毁坏。这一政策执行的极其完美，以至于直到“春季攻势”以前，法国仍然未能修复这些道路。于是当春季攻势中的德国突击队重新占领法国这些地区以后，双方都因此而无法及时完成补给。《旅程尽头》中对此也有涉及，前线的英军无法得到有效的后援，原因就在于此。

 

由于德军准备的更为充足，且人力占据优势，还采用了新战术、新装备（影片最后占领英军占地时都带着防毒面具就是一个明证），初期几乎击溃英军，英军直接战死数万人，后来德军更是进逼巴黎，让协议国军政高层萌生和平意愿；法国政府准备撤离巴黎，黑格元帅打算带人跑路，英国开出很低的价码，要求德国人只要保证放弃比利时就可以停战。

 

但是，德军统帅鲁登道夫却在战略上犯了几个盲目的错误，结果功败垂成，被回过神来的英法联军打了一个回马枪，德军在局势占优的情况下却一败涂地，再无能力组织有效的进攻，甚至连强力的反抗都不能，最终全面战败，一战彻底结束。整个春季攻势中，双方都投入了巨大的精力，整个战事前后死伤近百万人，协约国尽管取得了胜利，也只是惨胜。

 

 

了解了这些大的与小的的背景，然后再看《旅程尽头》，就会更好理解一些。

 

本片就围绕在“春季攻势”发生时最初的6天之内。具体地点在法国北部的圣昆汀地区，那里，德军与英军已经对峙了近两年的时间。尽管大战即将来临，但当时的士兵们却不能未卜先知，前线的战士只能处于消极抵抗状态，等着德国人打过来。他们都知道德国人迟早会打过来，但是，谁也不知道那会是什么时候？驻守的英国士兵（电影是英国片，所以就人为把法国战士过滤了，只剩下英国人）在上级指导下，一个连队在每一个月中都要有6天时间顶在最前方，过了6天再撤下来，然后换成另外一个连队上去换防。这6天的时间，对于每个人来说，都是一种折磨，毕竟谁也不愿意战死，很多战士都害怕战争会在自己驻守的6天内打响。

 

但是，战争总是要打响，而且也终于打响了。《旅程尽头》没有宏大叙事，讲的是“春季攻势”，却把这场剧烈的战事浓缩到了一个连队（C连）之上。正是在他们驻防的6天内，战争打响了。

 

不过，影片并不将战争的场面，而是镜头一转，去讲人性去了。

 

斯坦诺普上尉（山姆·克拉弗林 饰）是C连的连长。曾经，他是一名战斗英雄，得到过一堆勋章，但是现在他在战争的折磨下患有了幽闭恐惧症，狂躁易怒。18岁的新兵中尉罗利（阿萨·巴特菲尔德 饰）则充满了朝气，无所畏惧，而且他主动要求来到斯坦诺普的连队，因为斯坦诺普是她姐姐的男朋友，还是他的学长，曾经对他有所照顾，而且斯坦诺普还曾对他说“如果你要参军的话，记得要来我的连队”。副连长奥斯本（保罗·贝坦尼 饰）则是一位性格和蔼的中年人，不喜不怒，对所有人都很好，对于战争也一副无所谓的心态，来了就打不来就继续干自己的事。

 

 

三个人，组成了战争中的三个层面。此外，还有乐天的特罗特（斯蒂芬·格拉汉姆 饰）以及胆小的希伯特（汤姆·斯图里奇 饰）等人作为点缀，勾勒出了一组战争之下的群组图，只是重点还是斯坦诺普、罗利、奥斯本三个人，甚至是斯坦诺普与罗利两个人为主的故事。这三个人之中，斯坦诺普对战争充满了厌倦，但作为长官又不得不把责任扛在肩上，每天都承受着巨大的压力，内心备受折磨；对于罗利来说，他刚刚参军不久，又来到了自己崇拜的偶像的连队中，一切都是新奇的，内心拥有一股子热情与热血，渴望打仗，渴望建功立业，打出一片自己的天空；而奥斯本则属于典型的老好人，在连队中他是唯一一个能够了解斯坦诺普的人，他默契地知道斯坦诺普的大部分意思，不管他是否表达出来，他还是士兵与连长之间的粘合剂，非常有亲和力，不过他对于打战其实也充满恐惧，但还是能够坦然去面对，既然来了就去把它打好的那种心态。

 

影片一开始，镜头就是斯坦诺普所在的C连，正要换防前往前线。只是，战争在他们所在的驻防周期内打响了，斯坦诺普连队的任务就是要死扛住德国人的进攻，不能撤退，也没有后援。

 

 

一战，最终的结果是英法联军为首的协约国战胜了德国为首的轴心国。如果不懂上面的背景的话，直接来看《旅程尽头》，往往会沿着惯性思维，觉得《旅程终点》的结局必然是英国人胜利了。但是不，本片却给了一个巨大的反转。它挺符合历史逻辑的，但对于没做准备的观众来说，又显得猝不及防，感觉是一个大反转，英国人居然输了。

 

起码，在这部电影中，英国人是失败的一方，而且斯坦诺普所在的连队被团灭，无一生存。先是奥斯本，然后是罗利，接下来是斯坦诺普等人......

 

 

战争打响的前一天，英军上峰已经获知了德军的进攻意图。他们还让C连组织10人小组去突破德军的防线，抓一个俘虏过来，好弄点口供，证实一下德军攻势的真伪。究竟选谁来指挥这次小型的冲锋时，斯坦诺普突然发生没有谁可以胜任这份工作，最后还是在上峰的指使下，选择了奥斯本与罗利担任领导者，带领8位士兵去完成任务。结果任务是完成了，但去了10个人，只回来了3个。奥斯本永久地留在了那里，只有罗利带了两个战士及一个德军俘虏回来了。

 

尽管有了心理准备，但第二天战争正式打响时，英军依然没有做好准备。战争刚刚发动，罗利就死于德军进攻前的炮击之下，而斯坦诺普则亡身于己方战壕的彻底失守。最终，英军阵地失守，C连全军覆没，德军获胜。

 

这看起来只是非常局部的一场小型战争，但实际意义却大不相同。从斯坦诺普、罗利、奥斯本三个人的状态上来看，已经足够去折射整场战争了。以小见大，以人性来印证战争。这样的战争，即便是最终英法反败为胜，但其实依旧不算什么胜利者，战争没有胜者，有的只是损失与死亡。所有的旅程，都必将会有一个尽头，而这里的尽头，是死亡。

 

这不能算一部很棒的影片，不过吸引我的是保罗·贝坦尼。

 

 

保罗·贝坦尼，这个出生于1971年的家伙，年龄已经47岁了，马上就到50。作为一名演员，他算不上成功，甚至不如自己的妻子詹妮弗·康纳利。这个妻子起码在演艺生涯上收获过奥斯卡小金人（凭借《美丽心灵》收获过奥斯卡最佳女配，还凭本片收获了金球奖的最佳女配），贝坦尼一生中没收获过啥像样的奖项。唯一个收获奖项的最佳男配角，就是凭《旅程尽头》收获的，而颁给他这个奖的居然还是我大天朝的北京电影节。就在2018年的北京电影节上，保罗·贝坦尼收获了天坛奖最佳男配。

 

而我对他的留意，早在2001年的《圣战骑士》就开始了。那部片不仅捧红了当时还毫无名气的希斯·莱杰，同样让保罗·贝坦尼走上了影坛，他光着屁股走来走去的镜头已经成了经典。在2001年的同一年，在大放异彩的《美丽心灵》中，不仅詹妮弗·康纳利光彩四射，保罗·贝坦尼同样在片中出演了重要角色，作为活在“罗素·克劳”脑海里的FBI探员，贝坦尼的戏份相当吃重。同一年的两部片，让贝坦尼获得了脸熟，也接到了不少片约。接下来的《怒海争锋》《狗镇》中都有着让人惊叹的表演，实力派演员看起来就要崛起了。也因此，他接到了《达芬奇密码》《钢铁侠》这种大片的片约。

 

 

 

 

 

而且，贝坦尼还与导演斯科特·查尔斯·斯图瓦特联手，连续拍出了《基督再临》《驱魔者》这样的现代魔幻片。片子谈不上多好，但有着鲜明的个人风格，也引爆一时的话题。一时间，主角与配角齐飞，贝坦尼的日子相当不错。

 

 

 

但是，突然就没有然后了。2011年里，贝坦尼继续在《驱魔者》与商战佳作《商海通牒》中主配齐下，结果接下来他突然就没了担当主演的机会。这段时间里，他自己担当导演，捣鼓了一部《收容所》，由自己的妻子康纳利主演，并配以“猎鹰”安东尼·麦凯，但最终效果不咋滴。

 

除此之外，贝坦尼就基本上只在漫威里玩了，早起是《钢铁侠》里的机器手臂贾维斯的配音演员，后来贾维斯被升级成为了幻视，并在《复联2》中起到了不小的作用，但贝坦尼一直没有露出过正脸，直到《复联3》中好不容易露出了正容，结果角色却再次变成了弱鸡，还要死去两次。今年，他还在《游侠索罗：星球大战外传》担任反一号，本来在漫威与星战两大IP中来回穿越也挺好玩，没想到索罗成了哑弹。而且，近些年他还与约翰尼·德普合作了两部《贵族大盗》《超验骇客》，结果最终票房效果也都不好。

 

 

 

唯一值得说说的，就是这部《旅程尽头》了，好歹让贝坦尼手上也有了一座奖杯。片中他饰演的军官奥斯曼，相当不错的，可惜死的太早。而北京电影节的影响力毕竟太小，不知道对贝坦尼的演艺生涯是否有助益。

 

《旅程尽头》的另外两位主演分别是山姆·克拉弗林与阿沙·巴特菲尔德。至于山姆·克拉弗林，先是在《加勒比海盗4》里小露了一脸，然后凭借《饥饿游戏》后三部，收获了大批粉丝。随后接拍了《遇见你之前》《他们最好的》两部小成本爱情片，表现也算可以。但与蕾切尔·薇姿合拍的《浮生梦》就不算太好，《旅程尽头》作为男一号，其实最终的票房表现也挺差。接下来，他将与“德妹”谢琳·伍德蕾合演《惊涛骇浪》，如何再不能有出色发挥的话，估计以后的机会也不会太多了。

 

 

至于阿沙·巴特菲尔德，这是一个得天独厚的小童星，先后主演过《穿条纹睡衣的男孩》《雨果》《安德的游戏》《佩小姐的奇幻城堡》《回到火星》，之外作为配角还参演过《兰博之子》《狼人》，这些作品几乎个个都披着光环出世，起点相当高了。但可惜的是，自《安德的游戏》始，影片的票房就很一般，而且之后的几部制作不仅票房不行，口碑也不太好。甚至《回到火星》还成了大烂片。阿沙很有些高开低走的模样，这就为他的未来蒙上了一层阴影。《旅程尽头》中的阿沙只能算是中规中矩，没啥特别亮眼之处，好处是目前为止还没有长残。真希望他能够抓住最后的机会，不然很可能又成为又一颗流星。

 

 

 

 

还有导演索尔·迪勃，看着很像一个新人，但早在2008年，他就已经拍出了《公爵夫人》这样的作品了，那也是凯拉·奈特莉巅峰时期的作品，拉尔夫·费因斯的表现了精湛的演技，此外本片中还有海莉·阿特维尔、多米尼克·库珀等实力演员，算的非常不错的作品了。没想到索尔·迪勃没有乘胜追击，而是今年默默奉出了《旅程尽头》，却有些不尽人意，也是可惜！

 

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