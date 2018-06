不能深究——《哆啦A梦:大雄的金银岛》 《哆啦A梦:大雄的金银岛》片名Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island(2018),别名哆啦A梦:大雄的宝岛。 日本儿童动画电影。 既然电影选择是儿童节上映,那么自然主打市场是儿童。如果我们站在成人的角度,以一个活在世上苟且度日的成人眼光看待本片,肯定会产生一些角度偏差。反正我是带着孩子去看的国语版,一来日语版小孩子肯定看不懂,二来也算将自己小时候的一部经典动画传承下去。我个人还是喜欢机器猫的名字,不喜欢小叮当和哆啦A梦等其他名字,只可惜翻译成机器猫的年代早已逝去。网上已经有人贴出了国语版翻译不准确的地方,谜语翻译本土化,失掉了原来的趣味,更多的对白也变得苍白跳跃,没办法,谁让咱不懂日语呢。 说实话,这部影片并没有给我多大的触动,没有感受到其他人所说的情怀,倒是再一次体会到电影院的座椅实在睡着不舒服。国语版只有配音,没有中文字幕,偶尔出现字幕时,是显示“副控制台”“直播”等字样,基本没啥用处。 没有字幕带来的坏处,估计就是在机器鹦鹉出现的时候和展现人名的时候了。为了表现这个机器鹦鹉快速语速和其独特强调,中文配音不仅语速快,还进行了一些夸张表现,这直接导致了观众难以听清机器鹦鹉的说话,和结合平时做过的脑经急转弯连蒙带猜,才能明白机器鹦鹉的意思,这时候就怀念出字幕的好处了。尽管反派一家子和手下笨蛋海盗形象辨识度较高,但不看字幕还真不知道反派一家西洋味十足的名字叫约翰、菲欧娜、弗洛克、塞拉等,以及不知道笨蛋海盗叫嘎嘎和哔哔。 影片的剧情是哆啦A梦一行阻止反派毁灭世界。反派可以穿梭时空,预知百年之后地球将毁灭,于是早早了搜集能量,准备先行一步毁掉地球,然后去外星生活。其实哆啦A梦一行的做法不过是掩耳盗铃,并没有真正的解决问题,对真正阻止地球毁灭没有建设性作用。哆啦A梦劝阻反派时的关键武器就是“你这样做会伤了你儿子的心”,这和用爱发电有啥区别么。可能问题在于,我等老头子用逻辑性思维看待这部电影,没用用童心去看待。 电影的感情戏实在太弱,煽情地很尴尬,情绪发展拍得毫无连贯性,角色情绪跳跃地太快,似乎是为了完成剧情而展现相应情绪。毕竟这部电影是拍给孩子看的,只要孩子喜欢就行。看完电影,我问孩子,电影好看吗?孩子说,好看。我问,电影讲的啥?孩子说,不知道。 吐槽归吐槽,影片也还是有优点的。我觉得最好的是两点。第一就是影片镜头的运用,颇具大片的感觉,TV版可没有这种气势。第二是片中出现的七彩小哆啦A梦,一群小活宝十分可爱十分俏皮十分萌,就像葫芦娃救爷爷似的,一群小鬼冲出来的时候还挺能让人热血沸腾的。第三就是结尾的曲,影片结尾高潮时的一首歌曲十分不错,很有一种不插电的感觉,安宁平和、娓娓道来。 硬伤满满,不能深究, 优点寥寥,受众低幼。

标签: 喜剧(4173) 动画(3387) 冒险(667) 日本(1924) 儿童片(161) 娱乐片(722)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.