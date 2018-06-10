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不能深究——《哆啦A梦：大雄的金银岛》

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2018-6-10 17:09:25

 

不能深究——《哆啦A梦：大雄的金银岛》

《哆啦A梦：大雄的金银岛》片名Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island(2018)，别名哆啦A梦：大雄的宝岛。

 

日本儿童动画电影。

 

既然电影选择是儿童节上映，那么自然主打市场是儿童。如果我们站在成人的角度，以一个活在世上苟且度日的成人眼光看待本片，肯定会产生一些角度偏差。反正我是带着孩子去看的国语版，一来日语版小孩子肯定看不懂，二来也算将自己小时候的一部经典动画传承下去。我个人还是喜欢机器猫的名字，不喜欢小叮当和哆啦A梦等其他名字，只可惜翻译成机器猫的年代早已逝去。网上已经有人贴出了国语版翻译不准确的地方，谜语翻译本土化，失掉了原来的趣味，更多的对白也变得苍白跳跃，没办法，谁让咱不懂日语呢。

 

说实话，这部影片并没有给我多大的触动，没有感受到其他人所说的情怀，倒是再一次体会到电影院的座椅实在睡着不舒服。国语版只有配音，没有中文字幕，偶尔出现字幕时，是显示“副控制台”“直播”等字样，基本没啥用处。

 

没有字幕带来的坏处，估计就是在机器鹦鹉出现的时候和展现人名的时候了。为了表现这个机器鹦鹉快速语速和其独特强调，中文配音不仅语速快，还进行了一些夸张表现，这直接导致了观众难以听清机器鹦鹉的说话，和结合平时做过的脑经急转弯连蒙带猜，才能明白机器鹦鹉的意思，这时候就怀念出字幕的好处了。尽管反派一家子和手下笨蛋海盗形象辨识度较高，但不看字幕还真不知道反派一家西洋味十足的名字叫约翰、菲欧娜、弗洛克、塞拉等，以及不知道笨蛋海盗叫嘎嘎和哔哔。

 

影片的剧情是哆啦A梦一行阻止反派毁灭世界。反派可以穿梭时空，预知百年之后地球将毁灭，于是早早了搜集能量，准备先行一步毁掉地球，然后去外星生活。其实哆啦A梦一行的做法不过是掩耳盗铃，并没有真正的解决问题，对真正阻止地球毁灭没有建设性作用。哆啦A梦劝阻反派时的关键武器就是“你这样做会伤了你儿子的心”，这和用爱发电有啥区别么。可能问题在于，我等老头子用逻辑性思维看待这部电影，没用用童心去看待。

 

电影的感情戏实在太弱，煽情地很尴尬，情绪发展拍得毫无连贯性，角色情绪跳跃地太快，似乎是为了完成剧情而展现相应情绪。毕竟这部电影是拍给孩子看的，只要孩子喜欢就行。看完电影，我问孩子，电影好看吗？孩子说，好看。我问，电影讲的啥？孩子说，不知道。

 

吐槽归吐槽，影片也还是有优点的。我觉得最好的是两点。第一就是影片镜头的运用，颇具大片的感觉，TV版可没有这种气势。第二是片中出现的七彩小哆啦A梦，一群小活宝十分可爱十分俏皮十分萌，就像葫芦娃救爷爷似的，一群小鬼冲出来的时候还挺能让人热血沸腾的。第三就是结尾的曲，影片结尾高潮时的一首歌曲十分不错，很有一种不插电的感觉，安宁平和、娓娓道来。

 

硬伤满满，不能深究，

优点寥寥，受众低幼。

 

标签： 喜剧(4173) 动画(3387) 冒险(667) 日本(1924) 儿童片(161) 娱乐片(722)

6.4 

哆啦A梦：大雄的金银岛 (2018)

影评(9)

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哆啦A梦：大雄的金银岛/Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island(2018)
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