文/梦里诗书

冯巩的自导自演并没有能为电影带来一丝的惊喜，《幸福马上来》预以小人物基层调解员来诠释何为幸福的真谛，然而在这部电影中却让人找不到任何源于生活的真实，胡编乱造的包袱，花哨尴尬的动作，这些都使电影自诩搞笑的幽默，仅只是毫无意义的堆砌。

《幸福马上来》将背景聚焦于了山城重庆，讲的是身为老调解员的马尚来，帮助邻里街坊处理种种困难，然而退居二线的马尚来对内是与感觉受到冷落妻子的矛盾纠葛，对外则是与调节新秀的比拼，内外交困的窘境构筑了电影的戏剧张力。其实这样一部电影如果能真正着点生活，未尝不会是一部很好的作品，然而冯巩却用国产电影最为烂俗的方式，打开了这一故事。

国产电影但凡谈及群星荟萃，基本就与烂片画上了等号，《幸福马上来》一众喜剧演员的粉墨登场同样没能为电影添砖加瓦，反而使一部本来时间并不长的作品，带给人了以拖沓冗长之感，很多剧情明显能看出与主线完全没有必要性的关联，为了搞笑而搞笑的包袱，为了亮相而亮相的角色，使电影变得尤为生硬尴尬。从整体来看，这种滥用小品式桥段的拼凑，使其更像是一场小品联欢，而并非一部真正想去用小人物来诠释幸福的电影。

在《幸福马上来》中，冯巩还为自己安排了不少动作桥段，这不能不说是电影预想的创新尝试，但这些动作桥段其实恰如同电影那水土不服的重庆话一样，其与一个退休老调解员的基调是完全格格不入的，虚假生硬的动作戏码，只是使本来就格外冗长的小品堆砌，变的更加失真，在这种境况下，尚且不谈什么诠释幸福，电影连最为起码的代入感都是趋近于零的。

什么是幸福？相信每个人对此都会有不同的答案，但幸福绝不是这样的矫揉造作，绝不是这样的浮夸拼凑，在这样的一部电影中永远等不到幸福。

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