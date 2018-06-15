《侏罗纪世界2》：恐龙走向世界的牺牲品

文/梦里诗书

对“岛”的突破，将恐龙真正引入人类世界，是《侏罗纪世界2》作为一部承上启下续作的张力所在，但电影不仅明显有着不小的保留，剧情逻辑上也显得尤为牵强。这导致了整个故事虽然乍看高潮迭起，但在种种故弄玄虚的设定背后却匮乏真正的看点。

《侏罗纪世界2》将电影的时间背景放在了上一部的3年之后，为了挽救因火山爆发而行将灭亡的恐龙，昔日的男女主人公再一次踏上了恐龙岛，这场救援行动不仅成为了电影前段的看点，同时也完成了恐龙从岛走向世界的过度。在后段的剧情延伸上，一面是从恐龙岛被解救出的恐龙们沦为了被拍卖的商品，一面则是小女孩对自我身份的探索，由此电影所预想着墨的仍旧是侏罗纪系列惯以的科学与生命思考。

对于这部续作，让我伊始尤感奇怪的是导演换成了J.A·巴亚纳，但随着剧情的推进，我很快便明白了为何会选用这位曾执导已《孤堡惊情》的西班牙导演，电影在后段上想当然的便可知在庄园所进行的恐龙拍卖不可能会顺利进行，而如何在一个幽闭的空间中营造惊悚，如何去勾勒人物，恰是其强项所在。

一场庄园失控的恐龙暴走，黑暗的恐怖成为了电影后段的基色，这一段也正是电影的转折点，相较于男女主人公给人的平平之感，小女孩俨然变成了电影所突显的人物，她的情感，以及她所暗藏的秘密，自觉都会成为这一系列剧情走向的关键，但这些预留的线索，其实并没能为这部电影自身去构建起一个强大的内核。

在《侏罗纪世界2》中，电影的核心问题在于剧情上完全不考虑合理性的信马由缰，从克里斯·帕拉特过于耀眼的主角光环，所衍生而出不胜枚举的逻辑漏洞，到电影抛出是否放归恐龙到世界的终极命题，都能看出电影在剧情构建上的草率。尤其是在核心命题上，且不谈区区几十条恐龙流入现代社会，能翻起多大风浪，引出三部曲的世界格局，为了生命的平等性，就救恐龙放任其外流吃人？这一难以自洽的逻辑，仅只是起到了启下的作用，根本就站不住生命伦理的高度，又何以能真正着墨科学与生命的深度？！

摒弃绿幕CG，采用逼真的机械恐龙，都是电影在制作上不小的创新，然而剧情的羸弱，内核的乏善可陈，这些问题使《侏罗纪世界2》最终看来，只是成为了这一系列令恐龙走向世界的牺牲品。

个人评分：6.5