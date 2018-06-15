网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>笑果依旧炸裂——《勇者义彦与恶灵之钥》

笑果依旧炸裂——《勇者义彦与恶灵之钥》

加入收藏

2018-6-15 21:18:52

 

笑果依旧炸裂——《勇者义彦与恶灵之钥》

**《勇士闯魔城第2季：勇者义彦与恶灵之钥》片名勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 / Yusha Yoshihiko to Akuryo no Kagi (2012)，别名勇士闯魔城2 / 勇者义彦第2章 / 者ヨシヒコ 第2章。

 

奇幻冒险日剧。

 

在第一季义彦一行击败魔王之后已过去百年，百年之后魔王卷土重来，以一把邪恶钥匙打开了魔物棺材，魔物充斥世间。人们呼唤着勇者，佛祖复活了早已死去的义彦一行，勇者义彦继续踏上了对抗魔王之路。

 

这次的任务和第一季大同小异，只要找到邪恶钥匙，击败魔王，关闭魔物棺材即可。说起来简单，做起来可不简单，义彦一行真正做到了知易行难，整个冒险之旅的难度绝大部分是义彦自找的，剩下的就是佛祖挖的坑。反观魔物一方，似乎一直在不遗余力地给义彦一行提供帮助。

 

喜欢第一季调调的人一定要继续看第二季，除了成本比起第一季似乎更少，其他方面丝毫不输第一季。成本缩减主要体现在战斗特效方面，第一季好歹还做做战斗特效，第二季直接将战斗过程省略，弄一些卡通动画直接算糊弄过去了。抛开战斗画面，在游戏梗上，第二季继续贯彻玩到底的方针。第一季打砸抢掠的RPG做派在本季得以延续，打怪升级是RPG最核心的任务，一群人为了打败魔王而不断提升等级，然后学习到各种各样毫无用处的咒语，第一季好歹还有复活咒语，第二季的咒语完全只剩下挤眉弄眼、吃饭打屁功能。想想魔王也是很憋屈，居然被这样的勇者打败……

 

另一个没变的是义彦好色本性，第一季中他对巨乳情有独钟，第二季将兴趣转向人妻。义彦的心神从来都是飘忽不定，任何支线任务都能让他分心，瞬间忘记主线任务，沉溺于支线不能自拔。就像和人妻交往的那一集，义彦理直气壮的喊出喜欢人妻，底气十足，让人无法反驳。当一个人以一种一往无前毫无畏惧的姿态向前推进时，即便他说的话毫无道理，说话的气势也能让人隐约感到他似乎也有些道理。

义彦大义凛然地对着人妻和队友发表喜爱人妻言论时，似乎他就是在替天行道，践行了魔界核心价值观。

阿紫：“义彦，虽然你有点帅又乐观，但这就是所谓的，婚外情。”

义彦：“对，是婚外情，可就算是婚外情也没关系，倒不如说，正因为是婚外情才有做的价值。”

阿紫：“勇士怎么能搞婚外情。”

义彦：“正因为是勇士，才搞婚外情。婚外情虽然始终文化，但也是一条荆棘之路，荆棘之路，等于冒险，对，冒险正是我身为冒险者勇士该挑战的。”

团丈：“有说服力！”

 

正是用这种一本正经不容置疑的态度表现与常识相悖的言论，才产生了巨大的反差喜感。关键时刻佛祖站了出来，用登场次数不多的佛祖射线消除了义彦记忆，终于将闹剧草草收场。类似的套路剧中还有很多很多，演员们一脸严肃的胡说八道，是整部喜剧成功的关键。

 

勇者无敌，虽然有点二。

笑果炸裂，魔王心好累。

 

 

上一页12

标签： 喜剧(4183) 冒险(671) 日本(1928) 奇幻(1251) 日剧(597) 小成本(1339) 娱乐片(726)

Yûsha Yoshihiko to Akuryô no Kagi (2012)

影评(1)

收藏(2)

Yûsha Yoshihiko to Akuryô no Kagi(2012)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8040699/
--------------------
Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511733名成员75479个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:25分

 