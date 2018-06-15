笑果依旧炸裂——《勇者义彦与恶灵之钥》

**《勇士闯魔城第2季：勇者义彦与恶灵之钥》片名勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 / Yusha Yoshihiko to Akuryo no Kagi (2012)，别名勇士闯魔城2 / 勇者义彦第2章 / 者ヨシヒコ 第2章。

奇幻冒险日剧。

在第一季义彦一行击败魔王之后已过去百年，百年之后魔王卷土重来，以一把邪恶钥匙打开了魔物棺材，魔物充斥世间。人们呼唤着勇者，佛祖复活了早已死去的义彦一行，勇者义彦继续踏上了对抗魔王之路。

这次的任务和第一季大同小异，只要找到邪恶钥匙，击败魔王，关闭魔物棺材即可。说起来简单，做起来可不简单，义彦一行真正做到了知易行难，整个冒险之旅的难度绝大部分是义彦自找的，剩下的就是佛祖挖的坑。反观魔物一方，似乎一直在不遗余力地给义彦一行提供帮助。

喜欢第一季调调的人一定要继续看第二季，除了成本比起第一季似乎更少，其他方面丝毫不输第一季。成本缩减主要体现在战斗特效方面，第一季好歹还做做战斗特效，第二季直接将战斗过程省略，弄一些卡通动画直接算糊弄过去了。抛开战斗画面，在游戏梗上，第二季继续贯彻玩到底的方针。第一季打砸抢掠的RPG做派在本季得以延续，打怪升级是RPG最核心的任务，一群人为了打败魔王而不断提升等级，然后学习到各种各样毫无用处的咒语，第一季好歹还有复活咒语，第二季的咒语完全只剩下挤眉弄眼、吃饭打屁功能。想想魔王也是很憋屈，居然被这样的勇者打败……

另一个没变的是义彦好色本性，第一季中他对巨乳情有独钟，第二季将兴趣转向人妻。义彦的心神从来都是飘忽不定，任何支线任务都能让他分心，瞬间忘记主线任务，沉溺于支线不能自拔。就像和人妻交往的那一集，义彦理直气壮的喊出喜欢人妻，底气十足，让人无法反驳。当一个人以一种一往无前毫无畏惧的姿态向前推进时，即便他说的话毫无道理，说话的气势也能让人隐约感到他似乎也有些道理。

义彦大义凛然地对着人妻和队友发表喜爱人妻言论时，似乎他就是在替天行道，践行了魔界核心价值观。

阿紫：“义彦，虽然你有点帅又乐观，但这就是所谓的，婚外情。”

义彦：“对，是婚外情，可就算是婚外情也没关系，倒不如说，正因为是婚外情才有做的价值。”

阿紫：“勇士怎么能搞婚外情。”

义彦：“正因为是勇士，才搞婚外情。婚外情虽然始终文化，但也是一条荆棘之路，荆棘之路，等于冒险，对，冒险正是我身为冒险者勇士该挑战的。”

团丈：“有说服力！”

正是用这种一本正经不容置疑的态度表现与常识相悖的言论，才产生了巨大的反差喜感。关键时刻佛祖站了出来，用登场次数不多的佛祖射线消除了义彦记忆，终于将闹剧草草收场。类似的套路剧中还有很多很多，演员们一脸严肃的胡说八道，是整部喜剧成功的关键。

勇者无敌，虽然有点二。

笑果炸裂，魔王心好累。