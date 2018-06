笑果依旧炸裂——《勇者义彦与恶灵之钥》 **《勇士闯魔城第2季:勇者义彦与恶灵之钥》片名勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 / Yusha Yoshihiko to Akuryo no Kagi (2012),别名勇士闯魔城2 / 勇者义彦第2章 / 者ヨシヒコ 第2章。 奇幻冒险日剧。 在第一季义彦一行击败魔王之后已过去百年,百年之后魔王卷土重来,以一把邪恶钥匙打开了魔物棺材,魔物充斥世间。人们呼唤着勇者,佛祖复活了早已死去的义彦一行,勇者义彦继续踏上了对抗魔王之路。 这次的任务和第一季大同小异,只要找到邪恶钥匙,击败魔王,关闭魔物棺材即可。说起来简单,做起来可不简单,义彦一行真正做到了知易行难,整个冒险之旅的难度绝大部分是义彦自找的,剩下的就是佛祖挖的坑。反观魔物一方,似乎一直在不遗余力地给义彦一行提供帮助。 喜欢第一季调调的人一定要继续看第二季,除了成本比起第一季似乎更少,其他方面丝毫不输第一季。成本缩减主要体现在战斗特效方面,第一季好歹还做做战斗特效,第二季直接将战斗过程省略,弄一些卡通动画直接算糊弄过去了。抛开战斗画面,在游戏梗上,第二季继续贯彻玩到底的方针。第一季打砸抢掠的RPG做派在本季得以延续,打怪升级是RPG最核心的任务,一群人为了打败魔王而不断提升等级,然后学习到各种各样毫无用处的咒语,第一季好歹还有复活咒语,第二季的咒语完全只剩下挤眉弄眼、吃饭打屁功能。想想魔王也是很憋屈,居然被这样的勇者打败…… 另一个没变的是义彦好色本性,第一季中他对巨乳情有独钟,第二季将兴趣转向人妻。义彦的心神从来都是飘忽不定,任何支线任务都能让他分心,瞬间忘记主线任务,沉溺于支线不能自拔。就像和人妻交往的那一集,义彦理直气壮的喊出喜欢人妻,底气十足,让人无法反驳。当一个人以一种一往无前毫无畏惧的姿态向前推进时,即便他说的话毫无道理,说话的气势也能让人隐约感到他似乎也有些道理。 义彦大义凛然地对着人妻和队友发表喜爱人妻言论时,似乎他就是在替天行道,践行了魔界核心价值观。 阿紫:“义彦,虽然你有点帅又乐观,但这就是所谓的,婚外情。” 义彦:“对,是婚外情,可就算是婚外情也没关系,倒不如说,正因为是婚外情才有做的价值。” 阿紫:“勇士怎么能搞婚外情。” 义彦:“正因为是勇士,才搞婚外情。婚外情虽然始终文化,但也是一条荆棘之路,荆棘之路,等于冒险,对,冒险正是我身为冒险者勇士该挑战的。” 团丈:“有说服力!” 正是用这种一本正经不容置疑的态度表现与常识相悖的言论,才产生了巨大的反差喜感。关键时刻佛祖站了出来,用登场次数不多的佛祖射线消除了义彦记忆,终于将闹剧草草收场。类似的套路剧中还有很多很多,演员们一脸严肃的胡说八道,是整部喜剧成功的关键。 勇者无敌,虽然有点二。 笑果炸裂,魔王心好累。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4183) 冒险(671) 日本(1928) 奇幻(1251) 日剧(597) 小成本(1339) 娱乐片(726)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.