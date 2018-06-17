《燃烧》：自命题的少数派报告

文/牧嘎

说在前面，《燃烧》衍射的元素之丰富令人吃惊，以致于影片的解读空间也被放的很大。能力有限，也只能把脑洞能捕抓到的写下来。





作家出道的李沧东的确有扎实的编剧功底，加之有两个版本的《烧仓房》作电影蓝本，两个半小时循序渐进的剧情发展平稳流畅，人物刻画真实且色彩浓厚，是一群”可爱”的洪水猛兽，也是一群自我边缘化且愤怒的少数派。对于原本简单又悬疑的小说故事，李沧东的解读是一场自命题的相对碰撞，运用巧妙的镜头来调度情绪化的人物，会看不到任何焦躁愤怒的气氛，但平静的爆发在最后碰撞时一簇燃烧，一路精细铺垫就像一根导火线，在爆炸的一瞬间让人触不及防，回头再看燃尽的导火线所传达的隐晦力量让人细思极恐。

《燃烧》的人物是一道道自命题，架构简单清晰，再平凡不过的市井人物一开始就给影片洒下贴近真实的面纱。男女主角小巷抽烟的简短对白，会让大多数迫于生计的群众很容易就产生共鸣。而当富二代本出现后，两种世界的人物有了交集，精彩才正式开始，阶级斗争也拉开战幕。

电影在两个层级的环境布景上显然花了不少功夫，在城市道路穿梭的跑车和货车，乡间的简易草房及城市的高档阳楼，女主房间的布置、草房的布置及富二代本家里的布置，等等只是为了突出鲜明且强烈的对比，却也带了一笔互通的人物感知，便是愤怒，李沧东用《燃烧》告诉了我们，无论是哪个阶层的角色，都以各自的理由在愤怒着。男女主角有着相似的境遇，都在经历着生活的艰辛，努力着却看不到希望最终变成毫无方向的麻木生活。这点在女主这一角色上刻画的尤为明显，积极却悲观，认知自我却无知改变，对于谜一样的未来感知无能为力并无从下手而不报任何希望。没有歇斯底里的咆哮，却比那更疯狂的是安静的无痛呻吟。









李沧东设计出富二代本嘴里的“塑料棚”跟小说里“仓房”有异曲同工之妙，用来作为隐喻，隐喻的是女主角这样无人问津社会放弃的人。生活无忧无虑的本同样是一个愤怒的载体，找不到更多的生活乐趣，提不上任何感知的兴趣，有钱的生活一度索然无味，唯一让自己乐此不疲的癖好是烧塑料棚，而这是唯一能给他带来喜悦感且能自我感知犹如贝斯声一样心跳的事情。以至于疯狂到每次找到“塑料棚”都召集朋友圈，共同了解“塑料棚”们的世界以及“塑料棚”们的世界观。本就是这样一个阶层的角色，愤怒到想以此来清洗世界，多少有着宗教信义洗礼自我的意思。洗手间的那个化妆盒是这种清洗的工具，而抽屉里的首饰以及那只原本以为不存在的猫是比“塑料棚”更有存在价值的体现，简直讽刺至极，典型且浓烈的韩国电影写实腔调。

而男主角的执着是整部电影唯一略显几分正义且蕴含感情色彩的元素。朋友看过电影后讲看到一半都以为是一部爱情片，可万万没想到竟然是一部悬疑推理片。其实不那么黑暗的去理解这部《燃烧》，就是一部很纯洁的爱情片。男主的执着就是那种毫无杂质的纯情，虽然也强烈的表达了性，却也通过人物剧情的推演表达出更多的是情。为情所困也最终导致男主愤怒到极致，便有了结尾那一场燃烧。本在确认“塑料棚”的确是没人在乎后才会烧掉。在同男主吐露心声时，本都在暗示男主即将要烧掉离男主近在咫尺的“塑料棚”。而后，镜头基本锁定在男主一而再再而三的确认“塑料棚”的安全，剧情也渐入高潮的传达男主逐渐意识明白“塑料棚”真正的寓意。

能看到，《燃烧》是一部很悲伤且很黑暗的电影，李沧东运用了很多美不胜收的镜头来传达世界的美好，而主题却表达了一个悲惨世界，强大的反差感让人看过影片后尝尽酸甜苦辣，通过那些非常符合电影的特质且无法说明只能感觉的特性来超越意识般的经历了一 场千变万化的轮回。结尾处的燃烧意味深长，冰天雪地里，男主脱光后带着一种自我洗礼的韵味点燃火种，透过屏幕都能感受到那一次次愤怒的呼吸声，是对这个谜一样古怪的世界最深刻的呐喊。









演员的表现值得称赞，尤其担当男主角的刘亚仁，有种黄政民和河正宇的表演魅力。李沧东的《燃烧》表现手法有几分金基德的电影风格。电影简单的人物结构却极具代表性，是边缘化少数派的最精炼写实报告。每一种感知或多或少都能在这部《燃烧》里找到几分共鸣。

本着积极阳光的态度去解读电影，最后说一下那一场晚霞下的女主角脱光上衣翩翩起舞的戏份，这是影片《燃烧》两处高潮的其中之一（另一个高潮时结尾处的燃烧）。李沧东通过两个高潮来为生活底层的男女主角不同感知而呐喊。这场晚霞下的独舞的确惊艳的无可挑剔。世界的美好是自然规律衍生，同样也是可塑性极强的创造，便有了夕阳和舞蹈。而美好的身后是两种感知的理解，一个是男主角因为喜爱而愤怒的想要保护，一个是本因为洗礼而愤怒的想要破坏。两种愤怒的自命题交织一起，迸发火星，导致最终的燃烧。







