找到你|近几年内地最好的女性题材电影

这一次，吕乐导演把其一贯的“残酷”对准了所有女性。

刚看开头，还以为《找到你》又是一部讲拐卖儿童的电影，但全部看过之后，才发现影片所要传递的思想，竟然关乎所有女性的生存现状。《找到你》的故事主角丢失的孩子渐渐退而其次，和孩子关系最为密切的两个女人，在寻找与消失的过程中，各自攻陷彼此的阵地，她们有着看似截然不同的身份地位和人生境遇，但其实都像在各自的生活中，艰涩转圜——思维理性行为无懈可击的律师李捷（姚晨饰）能够在法庭上近乎冷血地为他人做离婚辩护，可下了法庭之后，李捷自己也置身于离婚这一团理不清的乱麻中，为了争夺年幼女儿的抚养权煞费苦心；保姆孙芳（马伊琍饰）是个乡下来的妇女，寡言木讷，不修边幅，身分不明，也没有什么上岗资格证明，但她唯独在照顾孩子这件事上得心应手，让人放心。直到有一天李捷下班回家，发现保姆孙芳连同孩子一起神秘失踪，一场争分夺秒的“寻女记”就此上演……

电影《找到你》的故事主线剧情并不复杂，表面上看，影片讲述的就是一个母亲在孩子被保姆带走之后，费尽心力寻找蛛丝马迹的线索，并最终从保姆手中寻回孩子的故事。然而，整部电影耐人寻味的，其实恰恰在于那些横生枝节的部分——律师李捷不甘心苦苦等待警察搜寻的消息，决定只身一人寻找女儿下落，没想到她按图索骥，竟然一点一点拼凑起了保姆孙芳从未透露过的隐秘人生：那个木讷到连自己来事蹭到裤子上都浑然不觉的孙芳，其实也曾有过婚姻，有过孩子，甚至有过热烈的爱情，她那双始终不太敢和他人对视的眼睛里，曾经也盛满了对于未来日子的单纯盼望，奈何这不遂人意的苦难生活还是击垮了她。用影片中的话说：这是我见过最倒霉的一个女人。

孙芳的人物形象其实关联着大多数弱势女性群体的特征，她们善良，却被粗暴对待，她们纯真，却在金钱危机中迷失陷落，她们渴望获得尊重渴望获得平等对待，却一再被忽略被排挤，即便孩子病危也依然要给其他人的孩子腾退床位……而孙芳的一系列举动也只不过是一种力不从心甚至滑向犯罪的虚弱反抗：她试图在爱情中寻找出路，最后却发现爱情本身就是没有出路的；她遭遇过无数没有尊严的对待，却始终对人世狠不下一点儿心来，她在电话亭里给李捷打了一通沉默的电话，是突然反悔还是天人交战，或许只有自己知道。

在《找到你》的最后，律师李捷终于找回自己的女儿，抱在怀里久久不肯松开，她找回了自己的希望，李捷也让自己之前冷血对待的另一个全职母亲在离婚官司中得到孩子的抚养权。但是像孙芳这样早已被人生剥夺全部希望的人该怎么活呢？像她这样活过的人，无论如何都没法跟人生和解。

三位母亲与孩子的故事，完整了整个女性群体的生命以及现实意义，电影《找到你》通过一种观照人性的视角，为此类现实题材电影提供了另外一种思考的角度：人与人的悲欢其实无法相通，有时我们习以为常的幸福在他人看来已经是种三生有幸的奢侈。所谓人性之恶是否只是人性的其中一个侧面，甚或是冰山一角而已，人人其实都在经历你并不了解的考验，因此务必永远真诚、永远保持善良。

虽然《找到你》是一部女性视角的影片，但在面对人性的温情时，无论是女性还是男性都能够感同身受地体会到真诚与善意的难能可贵，如果说女性在这部片子中可以看到自己，那么男性就可以从这部电影中感受生而为母的艰辛不易。