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切换视角——《第七个小矮人》

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2018-6-18 20:57:04

切换视角——《第七个小矮人》

《第七个小矮人》片名The 7th Dwarf (2014)。

 

德国儿童动画电影。

 

 

影片的剧情和《白雪公主》的剧情基本一致，不同的是将时间从骑士身上放到了配角小矮人身上，将小矮人们提升为主角。影片通过小矮人们的视角展开冒险，小伙伴们齐心协力，共同击败女巫，拯救了沉睡的白雪公主。将视角切换到原故事的配角，这是影片的唯一亮点，让观众们看到原来主角背后的配角也有不一样的历程。就像很多著名影视文学作品取得不俗影响力后，会有很多同人作品，从配角视角出发，描绘一个作者想象中的故事。

 

其实片名叫做《七个小矮人》就行，七个小矮人基本都是一起行动，没有分出谁是第七个，大家更像是一个整体，通过团队的力量完成任务。七个小矮人，脾气秉性各异，每个人都有自己鲜明的特点，这样设定的缺点同样明显，每个小矮人的脸谱化严重。刻意强调了每个小矮人的特点，让小矮人看起来更像倒霉熊孩子。

 

影片的故事很简单，女巫因为当年国王的抛弃而诅咒国王的女儿沉睡不醒，只有真爱之吻才能唤醒公主。女巫甚至抓住了能够提供真爱之吻的男孩。小矮人们则要负责对抗女巫的邪恶计划，救出男孩，唤醒公主。故事剧情很简单，也很简短，并不能撑起90分钟的时间，于是片中采用了大量无意义的混时间镜头，一会一段舞蹈一会一段唱歌，水准并不能达到歌舞片的水准，混时间的水平倒是不错，除了唱歌跳舞，还有大量重复性情节，目的只有一个，插科打诨，混掉90分钟。

影片的动画技术比较落后，这一点是影片的致命伤，该批评就批评，丝毫不要因为是儿童电影而留情面。小主角矮人的整个脑袋就像一个气球一样，两只眼睛像两颗纽扣被按在气球上，死气沉沉，丝毫没有矮人的活泼劲儿，缺乏灵气，看着就很假。低劣的动画技术，造成的最直接后果就是人物形象十分呆板，公主的闺蜜更像是个绿茶妹，除了开场当了一回猪队友，后面就再也没出现，整个人物形象造型、语气神态，像极了心机绿茶女，按道理，作为白雪公主的闺蜜，从头到尾没有做过坏事的妹子，不应该是这个样子，可偏偏给人的感觉就是这么奇妙。

 

另外还有一点疑问就是，明明是2014年电影，为何要四年后才在国内上映。难道译制一部德语电影，需要这么长的周期吗。还是片方看到老毛子的山寨《冰雪女王3》可以上映，也按耐不住，赶紧上映玩一把。

 

电影是拍给孩子们看的，只要孩子们喜欢就行。在电影院中，的确听到不少次孩子们在笑。看完后我问孩子，电影好看吗，孩子说，好看。只要孩子觉得好看就行了，毕竟大人只是陪孩子的道具嘛……

 

切换视角，聚焦矮人，

不同角色，相同历险。

 

 

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标签： 喜剧(4185) 动画(3393) 德国(446) 儿童片(163) 小成本(1341)

第七个小矮人 (2014)

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第七个小矮人/The Seventh Dwarf(2014)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8040983/
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