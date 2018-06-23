四男三女一屋——《完美陌生人》

**《完美陌生人》片名Perfetti sconosciuti /Perfect Strangers (2016)，别名完美谎情(港) / 波动的信息分享。

意大利小成本剧情片。

影片类似《彗星来的那一夜》，讲述一场家庭聚会，几个朋友齐聚一堂，玩起了一个超级大胆的游戏。三对夫妻和一个没带女朋友的单身男人参加了这场家庭聚会，大家相约将手机放在桌上，任何来电都用功放、任何短信都大声念出，大家彼此公开心里的小秘密，看看是否忠诚。

其实提出进行这个游戏的艾娃可不是什么省油的灯。在这智能手机飞速发展的时代，手机承载了一个人无尽的隐私，不管一个人是否认为自己对婚姻、对爱人是否忠诚，任何人都不希望别人随便看自己的手机内容。现代人交往的基本礼仪之一就是，别人给你看手机相册时，不要左右乱划，给你看哪张就看哪张。那么艾娃为啥敢提出这么冒险的游戏呢，因为她的情人就在屋子里，所以艾娃不担心情人会给她发消息，更不会暴露他们，因此她才很“自信”地提出玩这个游戏。

既然艾娃这么提议了，那么其他人即便不情不愿，却也不能主动提出不玩。这时候就像在进行一场博弈，大家骨子里都不想玩这个鬼游戏，但表面还要表示老子不在乎、老子忠贞不二，不怕你这个游戏的测试。其实只要有几个人异口同声的表示拒绝这个游戏，大冒险的举动就可以中止，可偏偏每个人都不想出头，结果只能乖乖入套。

有交流的两个人才有爱，如果两个人每天都要说上三十分钟，那肯定是爱上对方了，如果两个人要说上一个小时，那就是非常爱了。片中的夫妻们似乎都经历了从无话不谈到无话可说的过程，表面看似风平浪静的婚姻生活，实则名存实亡。每家都有每家的情况，正所谓家家有本难念的经，外人看起来和谐美满，其实只有自己才知道过得怎么样。

“因为我们的关系是脆弱的，每个人都是。有的人更加脆弱，你是对的，这已经成为了我们的黑匣子，装了所有的秘密。可能装的太多了。我们不该拿手机玩这个游戏。手机里有我们的一切，这就是我们生活的黑匣子。要是能看对方手机，有多少夫妻会分手啊。”

过日子就好好过下去吧，人和人关系那么脆弱，活着都已经那么累，何苦自己为难自己，非要把一些事情扒光外衣呢。大家都戴着面具活着，也都活得挺开心不是。人性只有在一切正常的时候才能体现，在不正常的时候那可都是兽性，人性本来就不是用来测试的，而是用来锦上添花，任何想要测试人性的做法，出发点就错了。艾娃提出这个游戏的时候，就已经注定了悲剧结果。

当发现自己过得日子只不过是对方营造的假象时，该选择如何面对。绝大部分人的选择都是睁一只眼闭一只眼，不然能怎么办，难道真的一拍两断。男的选择独自咨询心理医生，女的选择涂上口红重新面对，每个人都有一种置之死地而后生的感觉，真相往往是残酷的，每个人的承受能力也没有自己想象的强。

人性经不住考验，

秘密经不住推敲。

日子还要过下去，

何苦自找不舒服。