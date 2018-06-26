酣畅淋漓——《狂暴巨兽》

**《狂暴巨兽》片名Rampage (2018)，别名末日困兽战(港) / 毁灭大作战(台) / 狂暴：世纪浩劫 / 狂暴 / 怪兽大破坏

美国科幻娱乐片。

影片取自儿时的一部游戏，八位机的街机游戏名字就叫做《Rampage》，翻译成中文后就是《城市大金刚》《暴怒怪兽》《狂暴大破坏》等等。原本游戏中玩家只是控制怪兽破坏楼房、躲避人类子弹、吃人回血等，拍成电影可不能这么简单粗暴无脑，在剧情上还是要设置一些矛盾冲突才行。

电影的剧情并不复杂，一家人类基因公司研发出基因改造武器，可以给宿主融入大量其他生物基因片段，展现其他生物的长处，偏偏这家公司很粗心大意，基因武器外泄，造成猩猩、野狼和鳄鱼变异。基因公司想要回收这些怪兽，便发射电波，将怪兽们吸引到自己的公司来。一场保卫城市、对抗巨兽的战斗就此展开。

玩过MOBA 游戏的人，看到“Rampage”字样肯定格外兴奋，在玩家不死亡的情况下，连杀四人，系统就会出现一个浑厚男声，喊出“Rampage”，意思是“你已经暴走！”这里Rampage其实也是暴走的意思，三只体型无比巨大的怪兽出现在人类城市，大肆破坏。人类在它们眼中和蝼蚁无异，长枪短炮对它们丝毫没有作用，飞机大炮在它们眼中就是移动的经验值。巨兽如入无人之境，杀到暴走还不是轻轻松松。

怪兽电影看的就是一个爽字，过多苛求剧情毫无必要。就像你要求爆米花电影探讨人性一样，电影的出发点就不是文艺向，非要鸡蛋里挑骨头有啥意思，跑到爽片里来秀智商的人，本身智商就不咋地。剧情中的硬伤多不多，毫无疑问，非常多，但丝毫不影响观众的畅快度。比如反派们智商集体下线，基因公司有钱玩空间站，有钱研发基因武器，那么有钱有势，为什么不先搞定智商药，把姐弟俩的智商提高提高，弄出一个电台发射电波把巨兽引过来拆自己的大楼，弄到野外去不好吗。当然这些话都是是废话，弄到野外去，和游戏《Rampage》就差远啦。

按照设定，巨兽新陈代谢很快，需要不停地吃东西才会生长，所以一直没怎么吃东西的猩猩是三只巨兽里最小的，一路打打杀杀跌跌撞撞跑来的老狼体型第二，在水里一路横行的鳄鱼倒是闷声发大财，一路打野，神装出山。

华纳要打造怪兽电影宇宙，不知道猩猩乔治会不会强势加入呢。和打不死的哥斯拉比起来，猩猩乔治略显羸弱，如果没有不断吃东西长大的设定，估计在哥斯拉面前撑不过一个照面。影片最后留下几个伏笔，说不定就会有续集呢。空间站的基因武器盒子被救出了三个，散落地球，空间站爆炸时，不知道基因盒子还有没有幸存的，空间站的老鼠和反派保护到最后一刻的小老鼠是否会有联系，小老鼠会有什么功效。

道恩·强森近年来在大荧幕表现可圈可点，不单影片质量较高，票房也是节节高，他本身的表演能力也可圈可点，和当初那个只会皱眉耍帅的肌肉男相比，进步显著。这位未来总统的电影我们大家可要抓紧看，以后只会越来越少咯，指不定哪天就当上了总统呢。

拆迁小队进城，杀到暴走，

强石携手御敌，酣畅淋漓。