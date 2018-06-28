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娱乐效果好但略带尴尬——《环太平洋：雷霆再起》

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2018-6-28 21:58:11

娱乐效果好但略带尴尬——《环太平洋：雷霆再起》

**《环太平洋：雷霆再起》片名Pacific Rim: Maelstrom / Pacific Rim 2 (2018)，别名环太平洋2/环太平洋2：雷霆再起/环太平洋2：起义时刻(台)/悍战太平洋2：起义时空(港)/环太平洋2：崛起/环太平洋2：漩涡。

 

美国/中国科幻动作电影。

 

这次故事发生在第一部的十年之后。上一部结尾时，人类穿过虫洞，炸了先驱的老巢。先驱遭受重创，可并没有放弃入侵地球的目标，在第一部时也在人类之中安插潜伏了一名间谍，为下一次卷土重来不断做准备。

 

十年时间说长不长，但也不短。在这段时间里，在先驱外星科技的加持下，机甲技术突飞猛进，战斗力更强、功能更先进、动作更迅捷，总之向着更高、更快、更强的奥林匹克精神发展。发展了半天的玩意儿总要拿出来走两步，于是有人想在全球建立分布式机甲，通过远程控制免除现有机甲四处奔波疲于应战的现状，也有人持反对意见，但在资本面前毫无话语权。就在这时，先驱闪亮登场，以大反派形象在此登场，终结了人类分歧，让人类团结一致对抗先驱。

整部影片比较巧妙地接上了第一部的伏笔，让开菊兽再一次出现在大荧幕上。观众们看到这些庞然大物和巨型机甲在荧幕上打得皮开肉绽、零部件横飞，肯定是特别带感。作为一部怪兽兼机甲电影，本片完全合格。就凭着片中的特效，完全值回票价，而且对得起观众付出的一个多小时时间。看这种娱乐片，我们的初衷就是一个“爽”字，看得是特效，看的是动作，剧情啥的都是服务观影效果，并不比深究，毕竟看电影也要讲究一个不忘初心。

 

片中的机甲得到全面升级，主要是四个机甲出战，分别是上一代升级后的影片主角复仇流浪者，速度最快、浑身红色的军刀雅典娜，体型魁梧、手持流星锤的重生泰坦，手握电鞭的守护者布拉沃。

 

当然也会有人对影片中的机甲设定有异议。其实看第一部和第二部导演的不同，就可以看出机甲设定发生变化的原因了。上一部的导演陀螺是一名死宅，他对机甲的理解是笨重迟滞的机械感，要用停顿感表现庞然大物。而本片的导演是动作电视剧导演出身，他对机甲更注重的是动作连贯性，要用酣畅淋漓的动作戏征服观众。而且第二部也有剧情支撑，在第一部中，机甲是偷偷摸摸在夹缝中求发展，优化水平不高，笨重迟缓可以理解，到了第二部情况大大改观，机甲得到权力财团支持，时间也过去了十年，科技能力不断提高，自然更加敏捷迅速。两人出发点不同，拍出来的效果也是服务各自的观点。

 

上一部《环太平洋》墙内开花墙外香，中国票房占了大半江山，贡献了75%的海外票房，于是有钱就是大爷，第二部极力扩大中国元素，扩大到连中国人都觉得有点尴尬。张晋认认真真地在演戏，只不过那个角色谁来演都没问题，角色没有特点。景甜的角色更是引发大家大量吐槽，在国际大片亮相，结果台词都不用说多少英语，甚至可以怒斥老外手下“你要好好学中文”。我难以通过这些情节感觉到这个霸道总裁的霸气侧漏，倒有一种接受服务行业服务时被问“大爷，舒服不舒服？”的尴尬感觉。其实景甜带出的尴尬感和演员本身关系并不是特别大，这个角色的设定天生就处于尴尬状态，不论演员怎么演，都逃不出尴尬的感觉。聪明的演员会拒绝这种角色，没有发挥空间，定位略显尴尬。

 

本片的燃点除了精彩的动作戏外，还在于一贯出色的配乐。影片延续了第一部令人肾上腺素飙升的配乐，这既是优点也是缺点，这么出色这么赞的配乐，不论什么时候听到，都会觉得超燃，恨不得自己上阵杀敌；缺点是缺乏原创音乐，音乐播放的点也有点匪夷所思，一群人修理机甲放这配乐，你们是准备把机甲戳个窟窿么。

 

动作刚音乐燃娱乐效果到位，

过度讨好中国市场略显尴尬。

 

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标签： 美国(8108) 科幻(3053) 中国(3006) 酷(1322) 剧情片(3052) 动作片(1342) 赞(607) 娱乐片(736) 环球影业(154)

6.9 

环太平洋：雷霆再起 (2018)

影评(105)

收藏(1673)

环太平洋：雷霆再起/Pacific Rim: Uprising(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8041763/
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楼主

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2018-6-29 23:17:39

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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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