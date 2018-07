扮猪吃老虎——《贼巢》 v **《贼巢》片名Den of Thieves (2018),别名极盗战(台)/贼斗(港)。 美国犯罪题材动作片。 影片讲了一场警匪斗智斗勇的连环故事。正反双反的头头,性格相反,两人形如冰火,碰到一起立马冲突不断。警察这边的大佬尼克脾气火爆,一言不合就开打,对敌人如此,对亲人也是如此,整个人就像一只行走的炸药桶。劫匪那边的头目梅雷亚宛如冰山,凡事沉着冷静,从不意气用事,做事之前一定要详细规划,手下人对他都是打心里的佩服和服从。 尼克虽是警察,但是行事风格不按套路出牌,不喜欢警察局的一些条条框框,有时候就和黑社会没啥区别。他办案件是的确上心,为了破案可以废寝忘食,甚至不顾个人安危。整个人呈现一种荷尔蒙过剩的状态,随时随地准备爆发的那种。说实话,我们需要这种人来守护一方平安,但都不喜欢和这样的人共事。 梅雷亚则和尼克像是两个极端,梅雷亚和他的手下都是退伍军人,当年一起服役,都是出生入死共患难的兄弟。从鬼门关前活过来的兄弟们之间自然没有什么间隙,如果在战场上不能放心的将后背交给队友,基本不能活着走下战场。劫匪们就是这种生死之交的铁关系,也是长期磨合过的团队,团队战斗力不容小觑。这种战术素养高,战斗能力强的退役军人,转行当起了银行劫匪,还真不是一般人能够对付得了的。 剧情表面看起来是计中计,用一个小抢劫案件,掩盖一场惊天大劫案。而看到最后,观众们才会恍然大悟,原来一切都只是一场扮猪吃老虎的好戏。别人想让你看到的东西并不是真相,别人想让你以为的真相,其实是掩盖真相的烟雾弹。而貌似憨厚老实的人实则是幕后黑手。表面是计中计,实则虚晃一枪。 影片可圈可点的地方除了计谋外,主要在于动作戏。动作专业、技战术娴熟的退役军人,用专业杀人的技术来对付平民,简直是杀鸡用牛刀。好在硬汉尼克也不是吃素的,带着一帮玩命的兄弟就冲上去了。强强对决才有看头,几场动作戏打得十分刚烈生猛,看着着实过瘾。 影片节奏略显不协调,前半部分有点松散。如果删掉尼克老婆的那条线索,电影会更紧凑。尼克人物性格很火爆,火爆到有些蛮不讲理,火爆到甚至可以不需要再用他老婆离婚来强调。离婚情节一笔带过,简单提一下,把宝贵时间留给和劫匪周旋,那样影片会更好看。 几段抢银行的情节颇有GTA5的既视感。看完影片后,我又默默地打开了GTA,进去做了几个类似的小任务,也算过过瘾。 强手对强手,且看鹿死谁手, 扮猪吃老虎,坑死猛男无数。 上一页12下一页

标签: 犯罪(2189) 美国(8112) 明星(2335) 酷(1324) 剧情片(3054) 动作片(1344) 环球影业(154)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.