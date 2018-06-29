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扮猪吃老虎——《贼巢》

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2018-6-29 19:46:03

扮猪吃老虎——《贼巢》

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**《贼巢》片名Den of Thieves (2018)，别名极盗战(台)/贼斗(港)。

 

美国犯罪题材动作片。

 

影片讲了一场警匪斗智斗勇的连环故事。正反双反的头头，性格相反，两人形如冰火，碰到一起立马冲突不断。警察这边的大佬尼克脾气火爆，一言不合就开打，对敌人如此，对亲人也是如此，整个人就像一只行走的炸药桶。劫匪那边的头目梅雷亚宛如冰山，凡事沉着冷静，从不意气用事，做事之前一定要详细规划，手下人对他都是打心里的佩服和服从。

 

尼克虽是警察，但是行事风格不按套路出牌，不喜欢警察局的一些条条框框，有时候就和黑社会没啥区别。他办案件是的确上心，为了破案可以废寝忘食，甚至不顾个人安危。整个人呈现一种荷尔蒙过剩的状态，随时随地准备爆发的那种。说实话，我们需要这种人来守护一方平安，但都不喜欢和这样的人共事。

 

梅雷亚则和尼克像是两个极端，梅雷亚和他的手下都是退伍军人，当年一起服役，都是出生入死共患难的兄弟。从鬼门关前活过来的兄弟们之间自然没有什么间隙，如果在战场上不能放心的将后背交给队友，基本不能活着走下战场。劫匪们就是这种生死之交的铁关系，也是长期磨合过的团队，团队战斗力不容小觑。这种战术素养高，战斗能力强的退役军人，转行当起了银行劫匪，还真不是一般人能够对付得了的。

 

剧情表面看起来是计中计，用一个小抢劫案件，掩盖一场惊天大劫案。而看到最后，观众们才会恍然大悟，原来一切都只是一场扮猪吃老虎的好戏。别人想让你看到的东西并不是真相，别人想让你以为的真相，其实是掩盖真相的烟雾弹。而貌似憨厚老实的人实则是幕后黑手。表面是计中计，实则虚晃一枪。

 

影片可圈可点的地方除了计谋外，主要在于动作戏。动作专业、技战术娴熟的退役军人，用专业杀人的技术来对付平民，简直是杀鸡用牛刀。好在硬汉尼克也不是吃素的，带着一帮玩命的兄弟就冲上去了。强强对决才有看头，几场动作戏打得十分刚烈生猛，看着着实过瘾。

 

影片节奏略显不协调，前半部分有点松散。如果删掉尼克老婆的那条线索，电影会更紧凑。尼克人物性格很火爆，火爆到有些蛮不讲理，火爆到甚至可以不需要再用他老婆离婚来强调。离婚情节一笔带过，简单提一下，把宝贵时间留给和劫匪周旋，那样影片会更好看。

 

几段抢银行的情节颇有GTA5的既视感。看完影片后，我又默默地打开了GTA，进去做了几个类似的小任务，也算过过瘾。

 

强手对强手，且看鹿死谁手，

扮猪吃老虎，坑死猛男无数。

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标签： 犯罪(2189) 美国(8112) 明星(2335) 酷(1324) 剧情片(3054) 动作片(1344) 环球影业(154)

6.8 

贼巢 (2018)

影评(5)

收藏(131)

贼巢/Den of Thieves(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8041861/
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-6-29 23:07:34

还不错看......

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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