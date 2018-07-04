最绝妙的献身





——《嫌疑人X的献身》观后感





说是影评，其实更准确来说是影评+书评。先是看过了原著之后，才分别看的三部小说改编的影视作品。分别是出自日本、韩国和中国。现在先简单点评下这三部不同的兴奋点吧。

也许有先入为主思想的影响，但更多还是因为演员确实演技爆表、演出卖力，使得日版的《嫌疑人》有着不可取代的地位，同时影片中悬疑推理的氛围制造上我觉得是最出彩的，看完也会有种小时候看柯南的既视感；韩版的《嫌疑人X的献身》相对其他两版而言，悬疑色彩较为弱化，也正如许多韩剧给大家的感受一般，这部影片较侧重于其中关于爱情的部分，更像悲情爱情片；而中版的也是接下来这篇影评中着重去表达观后感的，它跟原著跨度比较大，当然这也是为了迎合国内观众的观影喜好。中版的《嫌疑人》悬疑和爱情并重，在结局最精彩的改编之处给了剧中人物和台下观众新的希望，值得一看。

记得看小说的那天晚上，没能如期入眠。脑海中一直摸索着书中的情节中。仿佛像主角就是你，这件事情就发生在你身上那样。

一定要提到和其他推理片不一样却又超新颖的地方——结构的奇妙。

它是独特的！众所周知，一般的推理小说或影片大多按着“命案发生→收集线索→确定嫌疑人→找出真凶”这样一个大致的模式进行。而《嫌疑人X的献身》却偏偏不走寻常路。一开头先是花了很大的功夫将命案发生前凶手的生活向我们娓娓道来，并将凶手杀害被害人的全过程淋漓尽致地展现在读者面前。当读到这一段时，我为这样新奇的方式感到惊喜，又因为觉得自己掌握了事情的真相而惬意，于是准备悠闲地看警方和凶手是如何周旋时，故事的极速发展却又给我当头一喝，不禁拍案叫绝！原来自己所知所以为的真相，只不过是被困在了作者特意设计的局里和自己的思维局限里。最终的事实，是那样不可思议，又不可否认它确实有其合乎情理之处。

这是小说和影片最让人称奇之处！我想东野圭吾一定很识人心，知道怎样的设置可以巧妙地给人以震撼，在书里、影片里体验一把峰回路转的精彩。

继续说回情节吧。

故事是一个悲剧。所以它给我们读者带来的感情冲击力就不难想象是如此猛烈而深刻了！因为悲伤的情绪更能让人记住。

主人公是个百年一遇的数学天才石泓（张鲁一饰），很聪明却有着不讨喜的外表，像不修边幅、秃头，冷默无趣这些词统统可以用在他的身上。总而言之，不是女孩子会喜欢的类型。所以影片中的陈婧（林心如饰）也理所当然地选择了忽略他的爱。可石泓并不在意，仍沉溺在自己的爱里，就真的是“我爱你，跟你无关”。

但这并不是爱情应有的面貌！所以注定会是一场落败的爱，虽是轰轰烈烈，但却像绽放的烟火，在天际闪耀之后，消失在茫茫的黑夜中。

当我因为心疼石泓的牺牲而埋怨他为不该付出的人不惜一切时，故事又开始向我们展示了另一面的石泓。

谁都不会想到，面前这个冷峻沉着，善于运用逻辑理论分析一切的石泓，会产生自杀的念头！而当我继续往下看时，这一切的悲剧都有了它存在的合理性。

石泓是个单纯的人。他的世界里只有数学，他原本想一辈子活在数学的王国里，做自己的国王。可是现实的冰雨冷冷地打击了他美好的梦想。兜转之下，他成了一名围绕在无知的学生们身边的数学老师。与学生间的交流仅限在普通的教学层面，只有天知道他是怎样的孤单，这也许便是常说的“高处不胜寒”吧。因此这位数学天才产生了强大的孤独感，渐渐把生活、自己、梦想全部淹没在里面，麻木地活着，连自己都质疑自己存在的意义。这是一种怎样的绝望我们普通人可能难以体会得到，但这种失去动力和目标的日子，任谁都会觉得绝望，这是一定的。

生命中的遇见，也许确实存在很多无法言明的命数吧。不然怎会刚好在石泓选择自杀的那天，陈婧母女搬到了他的对门；又怎会恰好在石泓准备松手了断此生的那一刻，陈婧带着女儿敲响了他的门铃。那是扭转命运方向的门铃！

如果不是命数，又怎么会这么短的时间内，石泓就爱上了这个才刚见过第一面的普通中年女子？书中这一段遇见写得特别唯美：他不敢相信，在世界坐标上，竟会有像靖子和美里这两个点，简直就是罕见的奇迹。而为了这份奇迹，他的生活重新点燃了激情。

从一开始的帮忙逃避调查，到诡计被看穿后他不惜将自己刻画成变态跟踪狂自首来撇清凶案与陈婧的联系。这一切有序又合理的逻辑尽头，是他用爱用生命为心爱的女子搭好的城堡。只要她幸福，哪怕不记得他，他也已满足！有时候，一个人只要好好活着，就足以拯救某个人。

结局是石鸿问“这道题难吗？”，唐川回答“很难”。这是中国版本独有的结尾。结合影片，我们知道童年的石泓和唐川因为两个人的共同点，时常在一起解题。石泓享受证明的过程，唐川则喜欢探索最终的结果。很多人包括我自己，看到这个位置，心里憋着的情绪终于有了发泄的出口。通过这一结尾，“生活时常需要自我寻求释然”的哲理性也呼之欲出。

要说起我自己在生活中寻求释然的方式中，最为奇妙的便是遇到了Mtime！时光网为爱好电影的我们提供了一个安静的角落。这个角落，是考生高考前缓解压力的那一抹蓝；让人可以忘却生活中烦心却又一时间无法处理完的事情；是和一众志同道合的人儿一同交流的平台……从09年遇见Mtime，到18年重归Mtime，中间这几年时间里，我已然由原来的高考少女成长为现在的职场妈咪。