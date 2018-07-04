无声惊雷——《暴裂无声》

**《暴裂无声》片名Villain / Wrath of Silence (2017)，别名恶人/寻山/山野追踪。

中国犯罪题材电影。

矿工张保民得知儿子失踪后，回家找儿子，过程遇到了矿老板昌万年、律师徐文杰。在一段寻子故事背后，隐藏着诸多秘密。

影片是导演忻钰坤《心迷宫》后的又一部作品，通过简洁的叙事，勾勒出一幅令人心寒的画面，无声的画中充满血淋淋的真相，充满绝望和不安的气息。宋洋、姜武都是我喜欢的演员，这次他们的表现依旧令人满意。

影片前面大部分时间都在讲述张保民寻找儿子，却将这个悬念一直拖到最后才告知天下。观众们从上帝视角可以弄清楚整个事件的来龙去脉，但身处故事之中的张保民却没有机会再见到儿子了。张保民儿子张磊的故事说起来并不复杂，他在放羊的时候被煤老板昌万年误杀了。复杂的是随后昌万年伙同律师徐文杰隐藏尸体、掩盖事情真相，这才导致故事愈来愈离奇。

说昌万年误杀了小孩并不难理解。首先，昌万年喜欢吃羊肉火锅，办公室里还有一个偌大的陈列室勇于存放他的动物战果，其次，昌万年喜欢射箭，只不过箭法感人，你看他近距离都射不中张保民。当昌万年在山坡看到一群羊时，便来了性质，想射几只羊来玩玩，他先问小孩，一只羊多少钱，想的是射杀羊后给钱作为补偿，可曾想到他箭法太烂，射歪了射死了孩子。

昌万年和徐文杰跑到山坡，主要是庆祝作伪证打赢了官司，射死小孩后，两人成了共犯，共同隐藏尸体。搬运途中，张磊身上的箭头落在汽车后备箱，这也是张保民后面反杀的关键道具。作伪证让昌万年和徐文杰成了攻守同盟，隐藏尸体后，两人更是成了一根绳子上的蚂蚱。这两个人一直到最后都没有承认杀人藏尸案件。

《刑法》第二百三十三条规定过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。昌万年本来就是因为箭法太差，如果找个好点的律师加上自首赔偿，也就是三年以下的事情。可是昌万年本身就不是个善茬，长期以吃羊肉为荣，坐拥巨额资产，连违规采矿的事情都用黑白两道的方式解决，怎可能心甘情愿的坐牢。这也才导致随后的事件进一步升级。

这个悲剧故事中的几个人物，名字都很有意思。已经爬到社会矿老板昌万年，等着他的是收监入狱，在监狱里遗臭万年。律师徐文杰，靠着文字过活，一个案子就能入账50万诉讼费，可行事准则毫无公正廉耻，虽叫文杰，却是讼棍。矿工张保民，民生保护不了，自己的孩子也保护不了，甚至连孩子都找不到。

这三个人都对上了片名《暴裂无声》，昌万年知道所有事情的真相，偏偏为了私欲，什么都不想说，还作恶多端，掩盖真相，逃脱制裁。徐文杰，和昌万年俨然形成了利益共同体，昌万年提醒他“你还有女儿要养”，为了养活孩子，为了黑心钱，徐文杰可不敢说出真相。张保民则简单，舌头被毁，不能说话。

“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人。”说的就是屠夫小丁和律师徐文杰，小丁被张保民毁了左眼，但关键时候还愿意出手相助，话不多，但行事却颇为仗义。徐文杰则毫无良心可言，即便张保民误打误撞救出他的女儿，也丝毫没有感激，就在张保民和昌万年扭打成一团时，他也丝毫没有上前帮助的意愿，因为他满脑子都是算计，而不是仁义。

正义总是缺席，这才是常态。从来没有白来的正义，即便像张保民这样能打的屁民，也无法用自己的拳头伸张正义，他甚至不知道真相。电影通篇就是两个字：“吃人”。信佛的矿老板吃素、羊也吃素，昌万年就吃羊。想要爬到更高的位置，那就要吃人，不然就要被吃。羊对应什么阶级、昌万年对应什么阶级，一目了然。

暴裂献祭，

无声惊雷。