穷病如何来治，药神亦需自渡

随着7月的到来，意味着暑假档全面展开，如无意外的话，今年暑假档的冠军应该是文牧野导演的《我不是药神》了。虽然陆勇的事情在早几年就听说过了，但看完电影的先行预告片时，还是觉得电影可能不是我想象中的那种批判社会现实类型，而是进行了很多魔改的半喜剧片。而我忘记了一件事情，喜剧的内核往往都是有悲剧色彩，当然这部片还是意料之中的结局。





在7月1日每年例外两次的献血结束后，就买了点映票，前半段影院中一片笑声，后半段偶尔哽咽，虽然我没有哭，但有些地方确实触到了泪点。在药神正式上映之前，也是动员身边的人去看，贡献了四张电影票，因为这是我目前心目中2018年最好的国产电影，虽有瑕疵但有冲击力。不过由于工作忙，也是拖到了今天才有机会分享一下自己的感想，想推荐大家去看看这部电影。





————注：以下的观影感想包括了《我不是药神》的部分剧透





在上映之前就听说过这部片的不少消息，电影的名字也是改了几次，《我不是药神》是一部众望所归的电影，我觉得在这个暑假档拿到30亿以上的票房也是有可能，当然，要看之后的竞争对手是否给力。《我不是药神》是众望所归而且雅俗共赏的电影，比起《战狼2》和《红海行动》有更大的受众，电影突破了之前现实题材的限制，也深入谈论了一些社会现象和人生问题，在多个方面的平衡都做得很好。当你在感慨世道不公时，也能够有一些苍凉和温情。





《我不是药神》的故事可以归纳为，一个印度走私商人，为了钱成为了印度仿制天价药的代理商，将仿制药卖到中国。当然，电影是按照陆勇的真实故事改编，也少不了浪子回头的转变，商人开始做起慈善，然后引起社会热议。电影的主题还是救赎，通过一个仿制药引发的事件，呈现出社会的苦难和挣扎，电影在保持商业性的同时也有完整的故事和足够的影响力，这是很多导演无法做到的。一部优秀的电影显然应该做到商业性和艺术性兼备，所以还是非常佩服文牧野对这个故事的精准把握，不过徐峥和宁浩也是出了不少力。





不管陆勇事件的真正面貌是怎样，徐峥所饰演的程勇则是一个创作得有血有肉的形象，经营惨淡的中年男子，又面临着家庭和生活危机。他决定走私印度仿制药也是为了赚钱，如果不是为了父亲的手术费，程勇可能还是会继续沉沦下去。电影前半段的程勇是典型的生意人，所做的一切都是为了赚钱，而当他决定为了自保转交代理权时，又很好地塑造了一个胆小怕事的生意人角色。而故事也如我们想象的一样，程勇最终重新售药，甚至自负亏损，乃至被捕入狱。徐峥的出色表演为这部电影带来了深度，故事发展引人入胜，而不是只用陆勇的事件作为噱头。





程勇的转变并非毫无理由，他虽然是生意人，但对卖药的伙伴还是有一些江湖义气，而吕受益的死触动了他。之前他没有意识到仿制药对病人有多大影响，如他在散酒宴上所说的，“我又不是病人”，然而一药一生死，程勇终于开始觉醒了。彭浩的死更是让他进入圣人状态，将自己从病人身上赚的血汗钱，重新还给了病人。这个角色戏剧性的处理，让《我不是药神》这部电影得到了升华，这也是有点类似于《达拉斯买家俱乐部》的情节，不过更加本土化。毕竟电影是在陆勇的现实故事上拓展，电影需要艺术和想象力，也需要戏剧冲突，因此塑造了很多新角色。





《我不是药神》中的大部分角色都有些脸谱化，包括程勇，我估计是电影删减了一些人物塑造。而警察曹斌在慢慢了解到仿制药背后的真相，带来的转变还是塑造了一个陷入法与情两难的经典形象。舞女刘思慧没有深入发展成感情线，一方面受限于电影篇幅，另一方面也是因为程勇的情欲在那一夜消散了，这个处理倒是挺有意思。刘牧师的角色有些浅，没有深入挖掘故事线，但更多是树立一种侧面的对比，神无法救人，人终须自救。这些演员都演出了角色了神采，尤其是刘思慧献身的桥段对人性和心态把捏得很好，他们在有限的时长内却没有太过单薄。





吕受益的角色是很简单的病人，但王传君完全摆脱了他在《爱情公寓》中的影子，展现了相当出色的演技。他有四个地方的表演让我触动，初见女儿时的宠溺、散酒宴上的无奈、再遇程勇的淡然和解脱前的绝望笑容，在看花絮视频的时候，也发现王传君为了这部电影付出非常多，努力的演员总是能够一眼就分辨出来。彭浩的角色简单而有趣，这种缄默但重情重义的少年见过很多次，从最初的打工仔角色，到他真正承认程勇是朋友。剪掉头发时就觉得Flag来了，而死前最后的一抹笑容，也是让人难以忘怀。





这些人物形象在现实生活中随处可见，但通过戏剧化的处理却是让我们为他们的命运触动，很多艺术向的电影之所以不太受到大众欢迎，一方面是他们不够平易近人，不是每个人都有很高的鉴赏理解能力；另一方面就是导演太过含蓄没有点明他的主旨。文牧野并不是这样，他的镜头和细节处理都告诉观众，他想表达什么，但又不会流于俗套。《我不是药神》整体看下来的话，叙事手法简单明了，通俗易懂能够接地气，故事感人之余又能够引导人们关注弱势群体。





事实上，《我不是药神》中有很多彩蛋，深究起来的话电影也有很多复杂的地方，比如多次吃橘子梗的前后对应、剪头发的后续、三个警察两次拦人、张长林反驳警察等等。电影中其实没有明显的反派，制药公司维护专利没有错误，研发新药的成本高得令人发指。法大于情是警察的基本做事原则，而且警察也没有受到制药公司的驱使。法庭最终网开一面乃至减刑，也体现了法律的人情味。仿制药公司也并非单纯的追逐利润，后来也帮助程勇拯救更多的中国病人。即使是卖假药的张长林，最终也是义气了一把没有曝光程勇。





电影没有将这个故事推卸给任何一方，也不是单纯的堆砌段子笑料来催泪煽情，看似套路却是人们的必然选择。人世间每个人都有一些良心，只是人活在世界上不容易，《我不是药神》的电影LOGO刚出现时，我就看到了英文名字“Dying to Survive”，尤其是在底层生活的人必然有太多挣扎的事情，当曹斌审讯病人时，阿婆的那番话相信让很多人不忍落泪。程勇也是因为和自己有感情牵绊的朋友离开，才唤醒了他的良心，他终于舍得送走自己孩子，也展现了他有入狱的决心。还有他被捕时让病友快跑和托付曹斌给儿子的传话，都体现了他的全新改变，在最后游街的一幕，这是电影中常见的桥段，但程勇露出久违的笑容，也是意味着他真正得到救赎。





正如张长林在电影中所说的话，世界上只有一种病，那就是穷。穷病无药可医，只有努力去改善人生，毕竟我们活着的每一天都是为了之后活得更好。在最近几年我深深明白这件事情，所以拼命工作，就是为了当父母有一天年迈时，自己可以支付得起慢性病的昂贵费用。在医院工作的那段时间让我明白了，钱能够延续生命，没有钱就如同失去仿制药的病人，等于要了他们的命。生活总不是我想象中的那样诗意，钱财够生活就足够了，如果不是为了活得更好，我也不会每天工作12个小时然后全年无休，因为你永远也不知道是否突然生病。





不过国家最近几年也是对医保、研发新药、新药关税等方面进行了调整，医保是全世界政府都难处理的问题，美国的医改计划在奥巴马下台后也是重新洗牌，《我不是药神》显然也不能在药品垄断这方面深入探讨太多。不过，还是希望国内的医保福利越来越好，才能让更多人避免走上绝路，只能依靠“药神”的仿制药来生存。