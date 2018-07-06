网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>穷病如何来治，药神亦需自渡

穷病如何来治，药神亦需自渡

加入收藏

2018-7-6 2:57:46

随着7月的到来，意味着暑假档全面展开，如无意外的话，今年暑假档的冠军应该是文牧野导演的《我不是药神》了。虽然陆勇的事情在早几年就听说过了，但看完电影的先行预告片时，还是觉得电影可能不是我想象中的那种批判社会现实类型，而是进行了很多魔改的半喜剧片。而我忘记了一件事情，喜剧的内核往往都是有悲剧色彩，当然这部片还是意料之中的结局。


在7月1日每年例外两次的献血结束后，就买了点映票，前半段影院中一片笑声，后半段偶尔哽咽，虽然我没有哭，但有些地方确实触到了泪点。在药神正式上映之前，也是动员身边的人去看，贡献了四张电影票，因为这是我目前心目中2018年最好的国产电影，虽有瑕疵但有冲击力。不过由于工作忙，也是拖到了今天才有机会分享一下自己的感想，想推荐大家去看看这部电影。


————注：以下的观影感想包括了《我不是药神》的部分剧透


在上映之前就听说过这部片的不少消息，电影的名字也是改了几次，《我不是药神》是一部众望所归的电影，我觉得在这个暑假档拿到30亿以上的票房也是有可能，当然，要看之后的竞争对手是否给力。《我不是药神》是众望所归而且雅俗共赏的电影，比起《战狼2》和《红海行动》有更大的受众，电影突破了之前现实题材的限制，也深入谈论了一些社会现象和人生问题，在多个方面的平衡都做得很好。当你在感慨世道不公时，也能够有一些苍凉和温情。


《我不是药神》的故事可以归纳为，一个印度走私商人，为了钱成为了印度仿制天价药的代理商，将仿制药卖到中国。当然，电影是按照陆勇的真实故事改编，也少不了浪子回头的转变，商人开始做起慈善，然后引起社会热议。电影的主题还是救赎，通过一个仿制药引发的事件，呈现出社会的苦难和挣扎，电影在保持商业性的同时也有完整的故事和足够的影响力，这是很多导演无法做到的。一部优秀的电影显然应该做到商业性和艺术性兼备，所以还是非常佩服文牧野对这个故事的精准把握，不过徐峥和宁浩也是出了不少力。


不管陆勇事件的真正面貌是怎样，徐峥所饰演的程勇则是一个创作得有血有肉的形象，经营惨淡的中年男子，又面临着家庭和生活危机。他决定走私印度仿制药也是为了赚钱，如果不是为了父亲的手术费，程勇可能还是会继续沉沦下去。电影前半段的程勇是典型的生意人，所做的一切都是为了赚钱，而当他决定为了自保转交代理权时，又很好地塑造了一个胆小怕事的生意人角色。而故事也如我们想象的一样，程勇最终重新售药，甚至自负亏损，乃至被捕入狱。徐峥的出色表演为这部电影带来了深度，故事发展引人入胜，而不是只用陆勇的事件作为噱头。


程勇的转变并非毫无理由，他虽然是生意人，但对卖药的伙伴还是有一些江湖义气，而吕受益的死触动了他。之前他没有意识到仿制药对病人有多大影响，如他在散酒宴上所说的，“我又不是病人”，然而一药一生死，程勇终于开始觉醒了。彭浩的死更是让他进入圣人状态，将自己从病人身上赚的血汗钱，重新还给了病人。这个角色戏剧性的处理，让《我不是药神》这部电影得到了升华，这也是有点类似于《达拉斯买家俱乐部》的情节，不过更加本土化。毕竟电影是在陆勇的现实故事上拓展，电影需要艺术和想象力，也需要戏剧冲突，因此塑造了很多新角色。


《我不是药神》中的大部分角色都有些脸谱化，包括程勇，我估计是电影删减了一些人物塑造。而警察曹斌在慢慢了解到仿制药背后的真相，带来的转变还是塑造了一个陷入法与情两难的经典形象。舞女刘思慧没有深入发展成感情线，一方面受限于电影篇幅，另一方面也是因为程勇的情欲在那一夜消散了，这个处理倒是挺有意思。刘牧师的角色有些浅，没有深入挖掘故事线，但更多是树立一种侧面的对比，神无法救人，人终须自救。这些演员都演出了角色了神采，尤其是刘思慧献身的桥段对人性和心态把捏得很好，他们在有限的时长内却没有太过单薄。


吕受益的角色是很简单的病人，但王传君完全摆脱了他在《爱情公寓》中的影子，展现了相当出色的演技。他有四个地方的表演让我触动，初见女儿时的宠溺、散酒宴上的无奈、再遇程勇的淡然和解脱前的绝望笑容，在看花絮视频的时候，也发现王传君为了这部电影付出非常多，努力的演员总是能够一眼就分辨出来。彭浩的角色简单而有趣，这种缄默但重情重义的少年见过很多次，从最初的打工仔角色，到他真正承认程勇是朋友。剪掉头发时就觉得Flag来了，而死前最后的一抹笑容，也是让人难以忘怀。


这些人物形象在现实生活中随处可见，但通过戏剧化的处理却是让我们为他们的命运触动，很多艺术向的电影之所以不太受到大众欢迎，一方面是他们不够平易近人，不是每个人都有很高的鉴赏理解能力；另一方面就是导演太过含蓄没有点明他的主旨。文牧野并不是这样，他的镜头和细节处理都告诉观众，他想表达什么，但又不会流于俗套。《我不是药神》整体看下来的话，叙事手法简单明了，通俗易懂能够接地气，故事感人之余又能够引导人们关注弱势群体。


事实上，《我不是药神》中有很多彩蛋，深究起来的话电影也有很多复杂的地方，比如多次吃橘子梗的前后对应、剪头发的后续、三个警察两次拦人、张长林反驳警察等等。电影中其实没有明显的反派，制药公司维护专利没有错误，研发新药的成本高得令人发指。法大于情是警察的基本做事原则，而且警察也没有受到制药公司的驱使。法庭最终网开一面乃至减刑，也体现了法律的人情味。仿制药公司也并非单纯的追逐利润，后来也帮助程勇拯救更多的中国病人。即使是卖假药的张长林，最终也是义气了一把没有曝光程勇。


电影没有将这个故事推卸给任何一方，也不是单纯的堆砌段子笑料来催泪煽情，看似套路却是人们的必然选择。人世间每个人都有一些良心，只是人活在世界上不容易，《我不是药神》的电影LOGO刚出现时，我就看到了英文名字“Dying to Survive”，尤其是在底层生活的人必然有太多挣扎的事情，当曹斌审讯病人时，阿婆的那番话相信让很多人不忍落泪。程勇也是因为和自己有感情牵绊的朋友离开，才唤醒了他的良心，他终于舍得送走自己孩子，也展现了他有入狱的决心。还有他被捕时让病友快跑和托付曹斌给儿子的传话，都体现了他的全新改变，在最后游街的一幕，这是电影中常见的桥段，但程勇露出久违的笑容，也是意味着他真正得到救赎。


正如张长林在电影中所说的话，世界上只有一种病，那就是穷。穷病无药可医，只有努力去改善人生，毕竟我们活着的每一天都是为了之后活得更好。在最近几年我深深明白这件事情，所以拼命工作，就是为了当父母有一天年迈时，自己可以支付得起慢性病的昂贵费用。在医院工作的那段时间让我明白了，钱能够延续生命，没有钱就如同失去仿制药的病人，等于要了他们的命。生活总不是我想象中的那样诗意，钱财够生活就足够了，如果不是为了活得更好，我也不会每天工作12个小时然后全年无休，因为你永远也不知道是否突然生病。


不过国家最近几年也是对医保、研发新药、新药关税等方面进行了调整，医保是全世界政府都难处理的问题，美国的医改计划在奥巴马下台后也是重新洗牌，《我不是药神》显然也不能在药品垄断这方面深入探讨太多。不过，还是希望国内的医保福利越来越好，才能让更多人避免走上绝路，只能依靠“药神”的仿制药来生存。


8.8 

我不是药神 (2018)

影评(94)

收藏(753)

我不是药神/Dying To Survive(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3969891/blog/8042353/
--------------------
念及那段电影的时光。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
天堂电影小组 10001

RSS订阅

天堂电影小组

511733名成员75569个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:19分

 