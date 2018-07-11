何为真相——《燃烧》

**《燃烧》片名Burning/Beoning (2018)，别名燃烧烈爱(台)。

韩国悬疑电影。影片改编自村上春树短篇小说《烧仓房》，结合了美国作家威廉·福克纳短篇小说《烧马棚》的内容，导演李沧东加入了韩国悬疑电影特有的风格，以及他本人的悲观色彩，打造出这部神片。

本片在第71届戛纳电影节一战封神，就像片名燃烧一样，影片也燃爆了戛纳电影节，本片获评场刊评分3.8分，满分4分，一举打破前年《托尼·厄德曼》的3.7分纪录，成为戛纳场刊评分最高者。

影片成功之处在于大量丰富隐喻，以及大量大胆留白。影片拍出了村上春树小说的味道，给了读者、观众丰富的想象空间。小说《烧仓房》非常短，内容几乎没什么内容，主人公就是“我”和“他”“她”。处在三角恋的三人不尴不尬的发展着，一天“他”告诉“我”，“他”喜欢烧仓房，下一个打算烧“我”家附近的仓房，今天就是来踩点的。随后几天“我”一直在查看自家附近的仓房，并没有任何仓房被烧毁的迹象，可“她”也再没出现过。

村上春树的小故事留给读者想象的空间过于宽阔，李沧东要将这个小故事扩充成148分钟的电影，肯定要加入自己的想法，于是我们就看到了一个加入阶层背景的悬疑故事。“我”李宗秀是一名年轻的单身狗邮差，每天开车小破开车到处奔波，家里还有一头牛，老父亲因为和公务人员多次冲突被捕入狱；“她”申海美是曾经的邻居，年幼时长相丑陋，长大后自行整容，却依旧只找到了一份超市门口的推销员工作，向往诗和远方，欠了一屁股债也要跑去非洲旅行；“他”本年轻多金，每天的工作就是到处游玩，住在高档小区，开车豪车，被称为韩国的“盖茨比”。

原本充满小资情调和神秘色彩的小说，加入阶级等级之后，立马变得充满社会性隐喻。本成了俯视李宗秀和申海美的上等人，看待他们的眼神中总会带着一丝怜悯，而李宗秀和申海美则是为了生活苦苦打拼地底层人。两个阶级泾渭分明，一切却在申海美结识了本之后发生变化。申海美主动结识本，或是本主动结识申海美并不重要，重要的是两个阶级通过申海美发生碰撞。

本身处社会高层，每天的玩伴也都是各路精英，可他活得宛如《美国精神病人》帕特里克·贝特曼一样。其实也很好理解，本年少多金，从来没有为物质生活担心发愁过，每天的任务就是享乐生活，寻找更多的乐趣。长久的娱乐刺激会提高人的快乐阈值，普通的娱乐活动早已经不能满足本，比如吸食大麻时，本是最淡定的一个，而李宗秀和申海美则会兴奋地泣涕如雨。对于本来说，一定要是更加高强度的刺激才能让他感受到欢愉。于是本选择了烧塑料大棚。

看完影片，观众们很容易理解，本口中的“烧塑料大棚”其实并不是字面意义的烧塑料大棚，那些被烧毁的塑料大棚只不过是一些主动凑到他身边的年轻女子罢了。身处更高阶级的本，往下看到的那些女性，不过是另一种形式的物品罢了。而“烧掉”塑料大棚的方法很多，可以使字面理解的焚尸灭迹，也可以是分尸烹饪，具体如何理解，并不影响故事主线。

当然，那些残暴的欢愉，必将迎来残暴的结局。本的结局也是非常残暴的强刺激，李宗秀在完成他认为正确的事情后，激动地浑身发抖，甚至无法正常行走。相比这种感觉和本第一次“烧仓房”是一样的。

就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特一样，影片中留下了无限留白，给观众们肆意猜测的空间，一千个观众心中就会有一千种“燃烧”的方式。影片对很多情节没有给出解释，一切事情并没有标准答案，都需要观众们自己挖掘，由观众们自己编织一个合理的解释。比如申海美的猫真的存在吗？申海美小时候真的掉进井里了吗？本有没有杀害申海美？申海美失踪是死亡还是又出去旅行了？本抽屉里的廉价腕表是申海美的吗？腕表是申海美送给本的还是本留下的战利品？李宗秀杀死本的动机是否正常？一切都没有标准答案，只要一种解释能够自洽，那就是合适的。

真相如何，

兀自燃烧。





《烧仓房》——村上春树



