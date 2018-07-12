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你现在的位置：首页>>群组>>天堂电影小组>>各是各的坏——《口径》

各是各的坏——《口径》

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2018-7-12 21:36:03

各是各的坏——《口径》

《口径》片名Calibre (2018)。

 

英国犯罪题材剧情片。

 

该片是导演马特·帕尔默的处女作，从成品来看，还是政体比较稚嫩，想要探讨人性善恶，偏偏着眼于小处，整体流于表面，人物刻画略显脸谱化，缺乏对人物角色的深刻挖掘。

 

影片的剧情并不复杂，英国一对好基友Marcus和Vaughn相约去乡村打猎，打猎途中遇到了意外插曲。Vaughn打猎却将子弹忘记在旅店，就像出门要饭不带碗一样。由于两人猎枪口径不同，Marcus便将自己的另一把枪借给Vaughn用。Vaughn一枪射偏，射死了森林的一个路过小男孩。小男孩的父亲问询赶来，想射杀Vaughn报仇，结果被躲在一旁的Marcus偷袭射死。随后Marcus带着Vaughn挖坑埋尸，想逃离小村庄时又突发意外，被困在小村里，紧接着小男孩和父亲的尸体被找到，Marcus和Vaughn被村民拘禁。Vaughn被抓后立马招供，将责任推给了Marcus，村民想要血债血偿，但又不想引来警察，于是逼迫Vaughn射杀Marcus。Vaughn并没有多少经过多少心里纠结，就射死了Marcus，自己独自回家。

 

看完之后大家肯定对Vaughn感到很气愤，这个家伙太不讲义气，基友为了帮你、为了救你，甚至射杀了别人，而Vaughn却成事不足败事有余，只顾自己，面对对方一点没有戒备，直接将Marcus出卖。其实这主要是Vaughn性格决定的，他优柔寡断，做事犹犹豫豫、毫无主见，这种人基本都没多大用处。正所谓，可怜之人必有可恨之处，Vaughn就是一个又可怜又可恨的人，如果别人具有和他相同性格，估计身处当时环境，做法也会如出一辙。

 

Marcus帮助Vaughn射杀小男孩父亲，一方面是出于救朋友于枪口，另一方面是保护自己，毕竟Vaughn是用Marcus的枪射出了子弹。Marcus亲口说，把自己的枪借给Vaughn是违法行为，用自己的枪杀了小男孩，自己也脱不了干系，干脆一不做二不休，把父子俩都杀了，埋尸后跑路，假装什么都没发生过。

 

其实这对好基友半斤八两，都是自私自利的主儿，只不过Marcus头脑清晰，脑筋转得快，临场应变能力强，很快能够找出解决办法，在困境时，能够给观众依赖感。

 

卑劣是卑劣者的通行证，Marcus和Vaughn都是不敢承担责任的卑劣者。两人都为自己的行为付出了代价，一个是生命，一个是终身愧恨。出现问题后，他们没有想过解决问题，而是想着逃避问题、逃避处罚，结果一错再错，直至无可挽回。

 

回到影片，Marcus和Vaughn这两个人都是没有担当的懦夫，一个坏在心里，一个坏在软弱，可惜影片对他们的探讨就终结于表面，对人物内心的矛盾刻画很少，坏的不够复杂。村民们的刻画更是简单粗暴，山野村夫都是一群原理现代文明的莽汉，除了用拳头暴力解决问题，就不知道还有文明方法了，本是受害者的村民被刻画得令人无法同情。如果剧本在精雕细琢一下，应该是一部不错的影片。

 

坏人做坏事，

各是各的坏。

上一页12

标签： 犯罪(2207) 英国(976) 剧情片(3072) 人性(1502) 恐怖(2448) 小成本(1359)

6.9 

杰克·劳登

影评(3)

收藏(131)

杰克·劳登/Jack Lowden
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8042903/
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Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.

楼主

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2018-7-13 5:50:34

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The only thing predictable about life is its unpredictability! 人生中唯一能预知的就是世事难料
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1 楼

台湾人定居在珠海 876026

台湾人定居在珠海

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