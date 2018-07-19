《追凶者也》：有意思的一部佳片

叙事方法特别，越往后看越吸引人。一桩残忍的凶杀案悄然发生在偏远的西部村寨，因为小孩打架，憨包汽修工宋老二（刘烨饰）被警方推为首要疑凶。凶案闹得满村风雨，让宋老二一家饱受街头巷尾村民非议。为了挽回清白，过上正常的生活，宋老二一气之下独自踏上追凶之路。经过艰苦的调查追踪，宋老二找到了死者生前遗失的摩托车，并很快锁定了犯罪嫌疑人王友全（段博文饰）。 为了躲避宋老二，落魄古惑仔王友全（段博文饰）选择与纯情女友杨淑华（王子文饰）分手，匆忙乘车南下。而出狱不久的夜总会领班董小凤（张译饰）为了带舞女萍姐（谭卓饰）远走高飞，做着最后的准备。阴差阳错之下，三人的命运突然交织在一起。逐渐显露的真相，让原本错综复杂的案情，变得更加扑朔迷离。

一起凶杀案，为整个事件的起因，用行文中的俗话来说，这叫“帽子”，随后引出针对该事件正反时间差中三位主角的故事。



刘烨线 ★第一段，刘烨饰演宋老二的追凶，这段内容，是悬疑片，一个企图摆脱罪名的修车匠，业余追凶的道路。引出了段博文饰演的王友全。 这段故事，主要元素是悬疑，刘烨感觉后面有人跟踪那段以及对电影故事发生场景、故事整体脉络和起因进行了大致的描述。将观众引入一根筋的追查凶手事件中。



段博文线 ★第二段，段博文饰演的王友全，这段内容，是剧情片，有点类似《心迷宫》中宗耀故事线，一个逃跑的故事，亡命天涯的鸳鸯，点缀着小镇无业青年的情感。 这段故事，主要元素是剧情，对第一段追凶故事全盘否定，充当第一段故事的解答功能，看似是三段中最平淡的一个，同时也是最短的一幕，主要兼顾承上启下的作用。



张译线 ★第三段，张译饰演的小凤，是喜剧片，有点像科恩兄弟，才是真正的黑色幽默，一个凶手犯罪的过程，一切故事因他而起，同时也是个错误的凶案。 这段故事，主要元素是笑料和讽刺，同时对前两段内容，以张译的视角进行补完，一步错步步错，牵扯出各种事件，单论这段故事，才是“不可掉头”类型的疯狂喜剧。（感谢豆瓣 乌鸦火堂）

剧透预警：

宋老二和王友全逐渐接触，王友全告诉宋他是在路边看到没人要的摩托车才骑走的，并带他看了摩托车上原有的西服（董小凤的），宋找到了董小凤的地址，惊讶的是竟然在西服里发现了自己的照片。董小凤其实是专业杀手，受雇于钱老板要杀宋老二，董小凤杀错人了，导致猫哥死亡。董小凤决定重新杀宋老二。

宋老二找到钱老板摊牌，因为他家的坟地不肯挪走，导致钱老板和合作伙伴的锰矿厂不能设立，才导致被追杀。这时候董小凤绑架了宋的儿子，宋只好带枪押着钱老板换人质。在现场交换人质后，宋开车逃离，钱老板暴打董小凤，不巧被董杀死。董找舞女相好准备远走高飞，警察在住处包围了他们，不听警示的董被警察击毙。