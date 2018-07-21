美国人的意淫——《红雀》

**《红雀》片名Red Sparrow (2018)，别名红雀特工(港)/红色麻雀/红燕子/红麻雀/朱雀。

美国谍战电影，影片改编自前CIA特工杰森·马修斯的同名小说。

影片着重描写俄罗斯的谍报机关，苏联时期老毛子训练年轻人让他们成为可以为达目的不择手段的特工，必要时出卖色相牺牲肉体，男孩儿们叫做乌鸦，女孩儿们叫做燕子，影片中他们被成为红雀。

大表姐詹妮弗·劳伦斯 Jennifer Lawrence 扮演了一名红雀，当初她是芭蕾舞团的台柱子，真名叫做DominikaEgorova，舞团新人想要上位，联合她的男伴弄折了Dominika的腿，Dominika便迅速在舞团中陨落，失去经济来源后无力养家，更加无力抚养重病老母亲。迫不得已，Dominika被谍战机关工作的叔叔招募，成了一名间谍，随后被谍战机关牢牢控制，越陷越深，被送往红雀训练营，成了一名红雀。

前段时间女王塞隆也拍了一部谍战题材电影《极寒之城》，片中女王打得鼻青脸肿，十分辛苦，影片也被誉为女版《疾速特攻》。本片虽然也是谍战题材影片，重点并不在动作戏上，而是将重点放在心理层面，以信息不对称营造悬疑氛围，稍微有点点美国《色戒》的味道。

小说是CIA前特工写的， 电影是美国人拍的，影片的价值观也就显而易见了，苏联/俄罗斯在片中被黑得体无完肤。马提亚斯·修奈尔 Matthias Schoenaerts扮演Dominika的叔叔，也是俄罗斯谍战机关副处长，演员的长相扮相酷似普京，潜台词兼职直白得不能再直白。老毛子平时伏特加喝多了，谍战机关智商可能有问题，随随便便下个套，一群老毛子兴冲冲地往里钻，走的路数简直比美国人安排的剧本还准，不知道这种智商的谍战机关怎么保护大帝的。

老毛子和美国人待人处事的方式完全不同，老毛子不管对自己人还是对敌人，手段从来都是简单粗暴，不是恐吓就是殴打，从来不将别人当做人来看待，人权是什么，更是不存在。交换人质时，老毛子可以打黑枪干掉“内奸”，公平什么的，一样不存在的。而美国人这边则是永远伟光正，美国特工为了保护线人不惜暴露自己，在任何危难时刻都不放弃队友，为了完成任务可以不顾个人利益，简直就是人类文明的希望一般。

对俄罗斯的黑点不仅限于情报机关，而是对于其整个国家的黑。俄罗斯情报机关高管早就看不惯俄罗斯的各种怪状，投诚美国当了鼹鼠，在美国人的“熏陶”下，想给俄罗斯美好的明天，甚至主动提出牺牲自己，让红雀Dominika接替自己。这种来自内部高层的质疑，应该是对俄罗斯最大的黑点。

同样的黑点放到社会层面也一样。弱女子Dominika身无长处，从小到大就只会跳芭蕾，凭着不懈努力成为台柱子，家里拮据生活总算有了点好转，可是这种安宁只是表象，任何一点扰动都会给这个小家庭带来毁灭性打击。一点点来自同单位小女孩的心机，都可以让Dominika的生活发生翻天覆地的变化。Dominika只是这个国家的一个缩影，表面看起来过得不错，一片和谐，其实根子上已经糜烂。当困境没有招上自己时，大家选择无视问题，麻木度日，何况大家也没有能力改变现状。

与其说这部电影讲述间谍服务国家，不如说是在讲述一个弱女子的抗争历程。弱女子利用现有的规则和自身资源，开动脑筋大胆创新，成功保护好自己，完成个人复仇，国家利益什么的只不过是个幌子罢了。

弱女子的抗争，

美国人的意淫。