烂片王出新作——《代码211》

《代码211》片名211 (2018),别名211紧急呼救(台)/代码二一一/二一一。 美国小成本犯罪题材电影。 影片是2018年的一部新作,由尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage倾情出演,讲述一场警察处置银行抢劫案的事件。 看到影片的主演是尼古拉斯·凯奇时,我对本片的期望值便变得有些小,可是架不住视频网站总是弹窗推荐,时不时地还出现在下载热榜,不由得让我产生一种错觉,烂片王难道要打一次翻身仗么,就像王晶拍出一部《追龙》,让人刮目相看一样。 看完本片,我觉得烂片王凯奇在出演烂片的路上渐行渐远,想要翻身看来是遥遥无期了。想要翻身的话,出演之前至少要看看剧本吧,我相信但凡有脑子的演员都不会出演这部影片。当然,如果片酬给的到位,大家也不会和钱过不去。 影片的场景十分简陋,给人一股浓浓的摄影棚拍摄感觉。总共就两个外景,来回切换,室内的镜头无序穿插,根本不知道导演想要重点说什么。看了看演职员表,导演、编剧都是纽科·萨克里顿York Shackleton ,一个名不见经传的人,以往也没有什么作品,就从《211》的表现来看,以后估计也不会有啥作品了。 电影基本每时每刻都在拎不清重点任务和胡搅蛮缠帮倒忙两种情况之间转换。可以吐槽的地方太多,似乎观看本片的唯一乐趣就是吐槽了。比如警察平时都配着M4到处跑,不管会不会打枪,先把长枪架起来。而银行劫匪这一边也一样,开场各种牛叉,又是远距离狙击又是近距离枪战,对付别国武装势力时丝毫不费力就打了对方一个团灭,然后这些退伍老兵就开始没有方向了。前雇主提出给钱也不行,非要抢银行,这是一种什么逻辑。随后退伍老兵们化身街边混混,战术素养是什么?没听说过。别看我们是海豹突击队退伍老兵,和警察刚枪从来都是站直了刚,掩体什么的,不需要的。最后直接从银行正大门冲出,活生生地被当做人体标靶,被射成马蜂窝。等等如此,家庭感情线索、校园暴力线索、美女国际刑警线索,各种线索很多,每条线索各玩各的,一点关联性都没有,所有线索都是槽点,槽点太多,吐不过来,也就不浪费笔墨了。 凯奇扮演的警察沉默寡言,似乎是个人狠话不多的主儿,偏偏没见这个快退休的老警察有什么作为,除了和上司发发火,就剩下关爱被困小男孩了,毕竟这不是《急速特攻》,就算凯奇演技再出色,也架不住这个一塌糊涂的剧本。 烂片王出新作, 新编导拍烂片。 上一页12下一页

标签: 犯罪(2213) 美国(8135) 动作片(1354) 小成本(1363) 闷(141)

