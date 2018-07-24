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摩天营救：爽片！好莱坞的套路怎么就玩不腻呢

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2018-7-24 10:15:58

今年的暑假档，有点毒。

 

6月29日上映的《动物世界》，在技术层面很成熟，完成度相当不错，加上流量小生李易峰向演技派的转型努力，带着一副未映大火的样子，结果未热先扑，热度保持不到一周。药神一出，立马哑火。

 

7月5号上映的《我不是药神》，成为暑假档首个话题之作，尽管有世界杯的冲击，依旧顽强盘踞在话题榜之上，引发全面热议，甚至引来国家总理的批示，票房也直冲26亿。但即便如此，热度也只保存了一周，并未形成长尾效应。姜文一到，望风披靡。

 

7月13日上映的《邪不压正》，是姜文几年磨一剑的热血大作，一上映就夺去了所有的关注，各种隐喻的解读满天飞，眼看有冲击去年暑假档大作《战狼2》票房纪录的势头。结果，这热度也没能持久，不到一周话题热度就直线下降，虽比《一步之遥》好一点但也没有好到哪里去。因为，市场迎来了热门的灾难题材《摩天营救》，还有票房吉祥物巨石·强森。

 

7月20日，《摩天营救》轰隆隆上映，眼看着要延续前几周话题热度的势态，既中止前作又带出新新热，并在短时间内迅速收割票房，顺势将《邪不压正》赶下话题榜。早在看点映场时，就相信强森能够做到这一点。

 

再下一周，7月27日，将要上映的是双雄《狄仁杰之四大天王》《西虹市首富》，双管齐下，大概又要形成新的毒药，催发强森主演的灾难片《摩天营救》沦入又一个一周之灾。

 

 

不过，对于《摩天营救》来说，一周的热度大概足够了。赌一下，它的票房可以轻松过10亿。别不信，咱走着瞧！

 

尽管，谁也没有明说过暑假档就是国产片保护月，但是连续几个暑假，好莱坞大制作统统被驱赶出暑假档也是事实。当然，也会有一些好莱坞的中小型影片被排进来，来作为国产片排档间隙的补充。像2017年暑假档中有《神偷奶爸3》《星际特工：千星之城》，2016年暑假档有《忍者神龟2》《泰山归来：险战丛林》，2015年的暑假档有《终结者5》，这些片就像掺沙子一样，证明暑假档不全是国产片，但他们都非好莱坞的一线大制作也是事实。今年，这粒沙子是《摩天营救》，同样这也不是一部大制作，整个卡司除了巨石·强森之外，再没有一个熟面孔，这足以证明片酬给了强森之外，再也请不起其他名角，妥妥的中档作品。

 

不过，《摩天营救》空降中国，就成为了大片，一下占据了天时与地利，还有半个人和。天时就在于上面说的今年暑假档的毒，没有一部影片可以把热度抻得稍远一点，那怕一周多一点也行，可惜就是没有，连徐峥与姜文都做不到。市场留出了空间，而且还积累了势能，在等着释放。《摩天营救》来的正是时候，干净利索的动作，惊险刺激的高空营救，不玩高深，简单有效的小设置就足以把观众钉在座位上，揪心又开心地把影片看完，然后还会叫声爽。

 

 

地利上，《摩天营救》把故事安放到了香港，整个故事都发生在维多利亚湾。这种很用心的中国植入，比中国特供强多了，让华语圈的观众们普通拥有了好感。《环太平洋》《变形金刚4》《碟中谍3》《2012》都在这种设定上占到了好处，《摩天营救》显然受到了启示。对于中国观众来说，既然是一个与中国有关系的故事，反正暑假期间除了这部片之外，也别无好莱坞大片可选，那就去看看咯。

 

至于人和，巨石·强森就是最大的买点，这个健硕的光头佬，已经成为了好莱坞大片的吉祥物，自从加入“速激”大家庭之后，突然事业就迎来了事业的第二春，近几年出演的影片，几乎没有扑街的烂片，大多都很卖座，无论自己演还是与他人合演，都赚取了不菲的票房，像《末日崩塌》《海洋奇缘》《勇敢者游戏：绝战丛林》《狂暴巨兽》，表现都相当出色。从《摩天营救》的成品效果上，也能判断这片的票房不会差。当然，除了巨石·强森，在演员的筛选上，还是存在一些失误。既然整个故事都发生在香港，片中也出现了香港警察，但在演员的选用上，除了周杰伦的老婆昆凌（台湾人）饰演了一个挺夺目的杀手之外，摩天大楼的老板赵明智（黄经汉 饰，新加坡人，《黑暗骑士》），以及香港警察吴警官（文峰 饰，美裔华人《绿箭侠》）都是好莱坞面孔，何以不选两位香港演员来饰演呢？比如黄经汉的角色由任达华来演，文峰由吴彦祖来演，估计一下可以激发更多华人观众的观影热情。近些年来，中国大陆越来越成为好莱坞制造的大票仓，既然故事背景已放到了香港，何以不用香港演员，来号召更多的华人来看呢？有些想不通，难道是预算不够？黄经汉与文峰不是不好，但明显是在讨好美国观众，毕竟这两位是美国观众更熟悉的华裔演员。对于中国观众来说，并不具有更多吸引力。这一点上，《摩天营救》有失人和之利，只有强森占了一席，花开半朵，未能增光。

 

市场已空出，观影饥渴已形成，即便不是《摩天营救》，换成《末日崩塌》或者《狂暴巨兽》在这个档期上映，也会迎来爆发，票房应该比当初上映时会更好。《摩天营救》算是中了彩，迎来了好运气，想不爆都难。其实，不是《摩天营救》，换做是《战狼3》或者《红海行动2》，迎来的将会是更猛烈的票房巨鳄。反倒是因为是《摩天营救》，票房会差一点，只能达到10亿级别。

 

 

抛开这些，《摩天营救》还是一部不错的爆米花影片，剧情的设置松紧有度，细节的把握上很勾人，足以让人看到热血沸腾，看到肾上腺激素的迸发。

 

作为一部好莱坞中型制作，不能奢望《摩天营救》会出现《头号玩家》《侏罗纪世界2》片中的创新与挑战，它只是一部合格的爆米花影片，只是在能做出的格局中，把细节把玩到出彩。很多片段，很多细节，看完之后会觉得不过如此，满满全是套路，有一种上当受骗的感觉，但看的时候却是真的爽，会不自觉地跟着剧中人物一同呼吸，一起感受高空的惊险与刺激，一起困在高楼上目瞪口呆，然后屏住呼吸，去感受套路中的种种惊险与险恶。

 

别说中套，放松式观影不就是图个刺激，好来放松一下心情吗？去游乐场里去玩，哪个刺激不是提前就知道的，但还是屁颠屁颠去感受。所以，套路与否不重要，观影的感受才是最重要的。你想要的刺激，《摩天营救》都能给。

 

对于中国电影来说，好莱坞套路不是用的太多，而是太少了。好莱坞建立了一整套完整的科学有效的制作体系，《摩天营救》中的套路显然在水准之上，拿捏的恰如其分，这就是成熟电影工业的心血结晶。这种所谓的套路，中国电影在《战狼2》及《红海行动》，乃至徐峥的“囧途”系列，都在使用，主创们也并不讳言，勇于学习先进的创作理念及制作手段，没什么不好，学得像，就是品质保证的基础。这几部积极学习好莱坞制作的影片，都成功了。按体量，它们在好莱坞也不过是中等体量，但到了中国全是大片。所以，上面才说《摩天营救》在好莱坞是中等片，但到了中国大片待遇，道理就在这里。中国电影跟自己比是一个维度，与西方影片相比，又是一个维度。放到一块，就存在一些错位。

 

 

好在，还有姜文没有屈从于好莱坞，还在做着自己的探索，但《邪不压正》最终的票房要为姜文的探索进行买单。而自傲是中国“阿凡达”的《阿修罗》，结果上映不到两天就匆匆下档，成为了一个笑话。无论是谁，都别太把自己当回事，聛睨一切。

 

在看《战狼2》与《红海行动》时，很多朋友都惊讶它们“不亚于好莱坞”，意思是达到了好莱坞水准。只是“达到”就燃爆了中国票仓，如果能够在此基础上更进一步，能够超越好莱坞，那中国电影就真的迎来全盛时期了。不过，前提还是要多学习下人家先进的创作理念与制作体系，先把人家的套路学习一下，没什么不好。

 

 

这个暑假，没有别的好莱坞大片可以看，只有《摩天营救》。那么，这种体验与学习，就从这部片开始吧，尽管它不算一个标准的模板。

标签： 美国(8137) 惊悚(3257) 道恩·强森(96) 内芙·坎贝尔(9) 黄经汉(6) 罗森·马歇尔·瑟伯(3) 文峰(1) 昆凌(1)

7.0 

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