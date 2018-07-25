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舆论风波下的电影《大轰炸》，究竟有无可期待之处？

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2018-7-25 20:00:13

　　和大多数观众一样，我最早知道《大轰炸》这个电影项目时，首先关心的，是它所聚焦的历史事件。

　　“重庆大轰炸”，是我们中国抗日战争历史上永不能忘却的一个痛点。它发生在中国抗日战争期间，当时的日本侵略者对重庆进行了无差别战略轰炸，时间跨度长达六年十个月（从1938年2月至1944年12月）！

　　

　　（历史图片）

　　据不完全统计，这番持续的战略轰炸多达218次，出动的飞机多达9000多架次，投弹11500枚以上，造成了超过10000平民百姓的死亡，毁坏当地建筑房屋逾17600幢！

　　

　　（历史图片）

　　就在这惨无人道的轰炸期间，日军在1941年6月的一次长达5个小时的空袭中，迫使大量民众涌向当时的公共防空隧道，因为人数过多，空间不够，加上当时的高温，导致整个防空洞出现严重缺氧的情况，上万名避难民众发生了拥挤、踩踏以及窒息，最后造成了骇人听闻的防空隧道惨案，史称“大隧道惨案”！

　　

　　（反映《隧道大惨案》的艺术作品）

　　在我看来，这是每一个中国人闻之都会感到悲痛的历史，也是必须要铭记的一段历史。将这一段历史搬上大银幕，展现那个历史时期发生的惨痛事件，我认为是《大轰炸》这个电影项目所具备的一个重要意义。

　　但遗憾的是，影片从筹备到能够在国内上映，被大众关注和讨论得最多的，却是与“钱”有关的一系列问题。

　　

　　（电影《大轰炸》概念海报）

　　从传闻影片拍摄花了七八个亿，到拍摄期间资方数度撤资，再到总制片人施建祥的“跑路”，以及前段时间著名主持人崔老师揭露的“阴阳合同”事件，电影《大轰炸》前前后后多次陷入舆论风波，几乎都和“钱”有关。

　　因为这个“钱”的事儿，让这部电影多次陷入拍摄困难，也多次卷入舆论风波。以致于在还没上映前，《大轰炸》给大众就留下了不少的负面印象，甚至还让不少人对其产生了偏见。坦白讲，我就因为那一系列的舆论风波，大大降低了对该片的期待值。

　　

　　（电影剧照）

　　但面对质疑声，《大轰炸》官方也数次回应相关传闻，力图澄清事实。双方各摆证据，在热闹的舆论场作用下，整个事件已经变得扑朔迷离，暂时无法下定论。这在很大程度上影响了我对该电影的判断，直到最近刷豆瓣的时候，看到了《大轰炸》的一些花絮视频，期待值才有了一些转变。

　　我在看那个关于主创追求细节的花絮时，发现其大到朝天门码头、防空洞隧道等历史场景，小到飞机、飞虎队的队标、演员服饰的配饰、老式麻将、香烟、鸟笼及其里头小碗的新旧程度等等，都有很细致的考究。要么按照一比一的比例打造，要么还原到最像那个时期的样子，这种创作态度令我觉得惊讶。

　　

　　（花絮视频截图）

　　另外，我原先以为这就是一部讲述飞行员故事的空战片，但看了相关预告片之后，发现其内容并不仅仅局限于空战。它还有“出乎意料”的人文体现：在惨烈的战争炮火下，影片居然以近乎温情和美好的手法，呈现了一些小人物的日常。

　　范伟饰演的崔三叔，拎着鸟笼泡麻将馆，和好友们吹牛拉家常；冯远征饰演的薛满贯，经营着一个茶馆，和顾客们有说有笑，还组织麻将大赛。这两个小人物所呈现的生活日常，在炮火连天的战争环境里，并不显得突兀，反倒更显真实：因为他们最终所要传递的，其实还是老百姓们在面对战争时所抱持的乐观与不屈的态度。

　　

　　（花絮视频截图）

　　我的理解是，加入这些小人物生活日常的元素，对于一部战争题材的电影而言，有时候会变成一股触人心弦的温情力量。正是通过展现老百姓们日常生活里的美好以及他们精神上的乐观、不屈以及抱团取暖，与战争带来的残酷与惨烈形成巨大的对比，从而带来强烈的情感冲击。

　　从对战时生活的乐观，到对战争的无畏与不屈，像崔三叔和薛满贯这些老百姓所表现出来的生存状态与心理状态，既能反映了当时老百姓生活被战争打破的残酷，又展现了老百姓坚强不屈的民族精神，能够引起观众的共鸣。

　　

　　（电影剧照）

　　他们大多数人都身处战争的残酷环境里，经受着巨大的生命威胁，却仍然能乐观地对待生活，本身就是很令人敬畏的。

　　而在面对侵略者的袭击时，又能团结一致，互相帮助，众志成城地展现不屈的精神，足以触动人心。很大程度上，他们如同身在炼狱，但那些乐观不屈的精神，点燃了一种希望。

　　

　　（电影剧照）

　　这让我觉得，当我们讨论这部电影的时候，尽管电影之外的许多事情的确有争议，但真要审视它的时候，最好还是回归电影本身。倘若我们先抛开电影之外的那些舆论或传闻，尽量理性地看待这部电影，会发现更多值得期待的点。

　　比如前面提及的关于“重庆大轰炸”以及“大隧道惨案”这种历史事件的重现，便是《大轰炸》这部电影的一大看点。能够以这样的历史事件作为题材，把它搬到大银幕上让更多人看到、了解到那样一个历史真实故事，本身就是一件很有意义的事情。它可以让和平年代的观众铭记那段惨痛的历史，也可以让观众认识到和平的珍贵。

　　它会如何展现这段历史？又会强调怎样的态度？这令人好奇。

　　

　　（电影剧照）

　　比如这种战争题材的处理，其实对于所有电影工作者而言，都不是一件很轻松的事情。众所周知，战争题材向来比较难拍，类似于《拯救大兵瑞恩》、《血战钢锯岭》、《敦刻尔克》这样的战争电影，拍摄工作也都历经了种种困难。而《大轰炸》这样的题材，许多观众本身对这个事件是有了解的，怎样用电影的方式讲好这个故事，是需要做大量工作的。

　　

　　（电影剧照）

　　从目前看到的预告片以及相关资料可以了解到，导演箫锋在叙事上采用了三条线：天上，路上以及地上。“天上”这条线主要讲述飞行员的故事，“路上”这条线主要讲述一个教师带领一群孩子一路涉险的故事，“地上”这条线则主要描绘茶馆里一些小人物对抗日军的故事。

　　这三条线将包含无畏、勇敢与爱等情感力量，但究竟会如何去表现呢？

　　

　　（电影剧照）

　　还比如这部电影为了追求历史的真实还原，势必需要投入大量的技术应用，不管是空中作战还是地面轰炸，必然要用到很多的特效。

　　如何呈现那些惨烈的空战，如何呈现那些令人心痛的“毁灭性”的轰炸，还有如何再现“大隧道惨案”的悲惨，也是这部电影值得期待的点。

　　

　　（电影剧照与历史照片对比图）

　　尽管我这么说会让部分读者展开另一些层面的理解，但就像前面所说到的那样，对待这部电影，我们不应该只是揪着它内容之外的舆论风波展开讨论，也不应该带着偏见去对待这部电影本身的质量，试着中肯一点地去看待它，或许也能找到你所期待的点。

　　《大轰炸》到底是一部应该被推到风口浪尖上接受质疑的电影，还是一部能够带来对历史沉思与敬畏的电影？不妨拭目以待吧。

　　

　　（电影《大轰炸》海报）

　　PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

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