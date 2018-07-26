穷得明明白白——《大空头》

**《大空头》片名The Big Short (2015)，别名大卖空(台)/沽注一掷(港)。

美国剧情片，关于2008年次贷危机前戏，四波嗅觉敏锐的投资者，预见到经济崩盘，于是做空美国房地产，终于次贷危机爆发，引发全球性经济危机，这四波投资者也获得巨额收益。

影片基于现实，偏偏现实是如此残酷。有关金融题材的电影，片中总会出现无数专业术语，影片中采用借助各方面名人之口，打破第四面墙，以通俗易懂的方式讲解这些术语。这种形式颇为新颖，也十分俏皮，而现实生活就没这么友好了。金融从业者创造出各式各样的金融术语，目的就是让外行人对金融界产生疏离感，他们可以凭此获得优越感，同时也可以让外行人对金融业望而生畏，从而让他们可以为所欲为。

蝙蝠侠克里斯蒂安·贝尔Christian Bale扮演的迈克尔·布瑞Michael Burry发现了隐藏在社会欣欣向荣表象下的危机后，便向各家银行提出做空房地产业。银行们以为来了冤大头，暗自窃喜，布瑞的投资者则觉得布瑞疯了，想要阻拦，事实如何大家也都知道了。面对“你比格林斯潘懂得还多吗？”的质疑，布瑞用数字说话。看不懂分析的人肯定不理解布瑞，也有明白人，但他们为了自己的利益，不愿公开承认，可见站在布瑞对立面的人不是蠢就是坏。

史蒂夫·卡瑞尔Steve Carell扮演了另一位嫉恶如仇的投资人马克·鲍姆Mark Baum，他痛恨华尔街、痛恨金融业，想着利用这次机会让那些吸血的银行家们出出血。当房地产崩盘时，他并没有想急着低价将CDS卖回给银行，而是想着让银行们出大血赔大钱。当政府出手救市时，他才意识到自己痛恨的银行家只不过是社会毒瘤之一。银行家不可能为房地产泡沫买单，泡沫初期，银行家们跟着大捞特捞，泡沫破灭时，银行家毫不在乎，早早地就护着自己的钱袋子了，填补窟窿的永远是纳税人的钱。美国政府扮演了一个标准的柠檬社会主义，用纳税人的钱保护金融机构，将贪婪恶棍的烂摊子甩给纳税人，结果永远是“兴，百姓苦；亡，百姓苦”。

瑞恩·高斯林Ryan Gosling扮演的贾瑞德·韦内特Jared Vennett也是一名投机分子，在听到有人买空楼市时，自己组织调查研究，发现房地产的确存在泡沫，于是也开始买空。整个过程他就像一名导游，带领观众们参观美国社会各阶层的生态环境。最终他赚了四千万，就像他所说不需要道德批判一样，整个过程合法合规，完全按照金融业的游戏规则行事。

布拉德·皮特Brad Pitt因为名气响，扮演了前银行交易员本·李克特Ben Rickert，带着两个初出茅庐的小伙子Charlie Geller 和Jamie Shipley。本·李克特本身就看空金融业，被两个小伙子成功忽悠出山，这队人更多的是搅局者，以金融业的游戏规则搅动这个产业，让银行家们看看他们创造出的东西多么可笑。

电影也只是电影，除了让普通人知道怎么被剥削的，更多作用就是让大家伙明白自己为啥穷着了吧。美国利用次贷危机，洗劫了一波世界，也洗劫了自己国内的穷苦大众，整个地球被他们整得天翻地覆。联想到另一个房地产红红火火的国家，很多事情真是说不得、不能说。

即便知道整个金融业多么荒唐可笑，

普通人依旧只有被蹂躏剥削的份儿。