《西虹市首富》：光鲜下的烂番茄

文/梦里诗书

一月花光十亿的噱头成为了《西虹市首富》借此逗人捧腹的戏剧张力，然而这一噱头在电影中也成为了一把双刃剑，过于夸张化的笑料堆砌，不仅使电影在伊始看来浮夸至极匮乏代入感，借以金钱对现实的讽刺意味同样仅只是浅尝即止，使人很难在这样一部作品找到多少共鸣可言。

根据《布鲁斯特的百万横财》的改编，原作是一部不温不火但有着一定深度的好莱坞喜剧，《西虹市首富》的新意在于电影并不是简单的去复刻原作，其做出了很多更为贴合时代的本土化改编，在剧情上电影故事也并不复杂，一言以蔽就是本自潦倒的业余守门员王多鱼因为遗产一夜暴富，如果他想获得所以的财产就必须在一个月内花掉十个亿，一场屌丝逆袭后的疯狂散金，成为了电影一展幽默的所在。

《西虹市首富》虽然用暴富前后的反差营造了颇为密集的笑点，但这恰也是电影的问题，喜剧与闹剧有时候仅仅只一线之隔，从王多鱼潦倒时做人体寿司，充当人体模特，到突然发迹后所做的种种极尽浮夸之事，这些笑料在沈腾颇为不错的演技下虽然乍看逗人捧腹，却使电影失去了最为根本的真实，刻意堆砌隔靴挠痒的笑料只是为电影营造了一个脱离实际的怪诞世界，在这样一个背景之下所建立的讽刺又何以能拥有多少深度可言呢？！

过度的浮夸之气也进一部影响了剧情和人物情感的建立，其实《西虹市首富》本有着一个颇为不错的构思，在金钱中考度的人性，在挥霍无度中觉醒的梦想，还有着爱情的点缀，这些都是电影预用幽默构建的内核，但不知节制的滥用夸张的表情和动作，使很多本自正能量的内涵变的黯淡无光。

在电影中不论是王多鱼守门员的梦想也好，还是爱情也罢，这些元素正如电影的笑料一样，在浮夸之下带给人更多的仅是一种照本宣科，并不夸张的说《西虹市首富》几乎没有一个人物能让人印象深刻，无厘头的搞怪并不等同于人物情感的莫名其妙，电影在情感上正如同最后用足球做出的所谓燃情，带给人的只是生硬和尴尬。

充足的笑料固然能博人一乐，但仿若穷尽特效的好莱坞大片，《西虹市首富》的浮夸造作其实远盖过了电影本预建立的讽刺效果，荒诞之中无从掩盖的是电影光鲜之下烂番茄的本质。

个人评分：5