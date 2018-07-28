《狄仁杰之四大天王》：狄仁杰与武媚娘不得不说二三事

评分：8 / 10分，5/ 5分。





时隔五年，名侦探狄仁杰重出江湖，这位中国在世界范围内最知名神探，又要上打天兵神将，下斩妖魔鬼怪，还要和武媚娘明争暗斗，与好基友花式恩爱。

影片一开场便宣告自己在系列中的作用，即承上启下、自圆其说。四大天王开头一段复述上一部神都龙王结尾处天授龙锏的情节，揭开影片前半段的主要矛盾。而本片片尾彩蛋中亮相的神似天后的神像，恰又呼应了系列第一部通天帝国中的通天巨像，暗示了天后篡夺之心已起。可见徐老怪似乎想要在本片中填坑，让三部电影形成更为强势的整体。

神都龙王的片尾字幕中放出了23张创意概念图，此乃惊天大坑，难道徐老怪想要打造一个堪比007的超长系列，不免让人担心老怪的年龄与体力。本片叫做四大天王，似乎没有直接采用23个概念，但看罢本片才发现，四大天王的创意来源应该是23图中的迦楼罗，又带了点夺命盛宴和天火的意思。如此看来，23个创意稍加杂糅和整合，或许能形成个位数以内的影片。毕竟单靠一个创意可能不太容易支撑一部130分钟左右时长的容量。先不管未来到底如何打造系列，至少从本片剧情和整个系列来看，沙陀忠黑化的原因没有交代，尉迟真金的下场也未曾明示，因此笔者觉得大概系列还会有一到两部吧，一切都要看华谊兄弟的决心和老怪的精力了。

前面说道影片前半部分的主要矛盾。四大天王确实可以一分为二，前后是几乎无关的两个剧情。最近很多人认为，狄仁杰系列是在用古代文化与奇谲想象来包装现代话题。通天帝国分明是好莱坞式政治惊悚片，各大情报、职权部门互相倾轧、自相残杀；神都龙王则是典型的反恐片，外国武装力量企图颠覆本国政权。四大天王就像是前面两集的融合，前半段讲的是天后的权力游戏，属于政治惊悚，后半段混入了敌对势力，转成了一致对外。所以这部影片可以用攘外必先安内来形容咯？

大殿之上的方术盛宴成了分水岭，这之前全是天后为防狄仁杰利用亢龙锏威胁其权威，逼迫尉迟真金与外聘临时工江湖方士用尽手段盗取甚至抢夺亢龙锏。这大概是系列第一次，让武则天立于主角对立面。从情节上来看，此时武则天贵为天后，二圣临朝，权力已经达到了一个皇后能企及的极点，再往上就只能行篡夺之事，片尾彩蛋就呼应了这部分情节。封魔族走上台面后，剧情立刻变成对付颠覆势力，武则天和李治的矛盾告一段落甚至连武则天其人也不见踪影。就笔者个人的喜好与口味来看，影片后半段的情节布置或许只是为了进行一场声势浩大的方术对决，以展示徐老怪的恶趣味与想象力。单就故事来看，笔者更喜欢把前半段那股政治氛围延续下去。

说道视听效果，影片的动作设计是老怪一以贯之的飘逸潇洒，保持了高水准，在老怪的作品中，物理定律的存在感是很薄弱的。特效仍以韩国团队为主，比起前两作有较大提升，但价廉就意味着品质上限也不会很高。本片的视觉效果整体来看，痕迹是很重的，有较强的动画和游戏感，真实度不够。然而特效与实景的配合还是天衣无缝，并不会出现用特效破坏掉的场景，一切到实景就出现穿帮的情况，这其实是很多国产特效片都不太注意的细节问题。配乐还是川井宪次与他的日本团队，还找回了通天帝国中的老旋律，这是让笔者耳前一亮的地方。

影片整体的美学风格体现了徐克对日本的偏好，服化道就像东方不败的电影一样，大量融进日本元素，毕竟日本继承了不少大唐风情，如今恢复唐风参考日本就像是在反哺。特效的审美简直是老怪的恶趣味，全身眼睛的巨型天王，无数眼珠像扔番茄一样的爆浆袭击，方术中的机关，都是典型的徐克招牌，甚至连方术门派的起名方式都满满的个人色彩。徐克的这种审美，同古龙有不少相似处，有种七八十年代感。影片动作设计的审美也时不时让人想到日本的武士和忍者，或许也属于反哺的一环。

很多人觉得徐老怪就像姜文，越来越自我与任性，但其实老怪从未改变，变得只是观众。以前碍于技术，老怪脑海中的很多创意无法视觉化，而如今，就让老怪聊发少年狂，趁着还有精力，把自己浩瀚诡谲的想象力全部影像化，对老怪的影迷来说，此乃幸事。

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文：史歌

2018年7月28日