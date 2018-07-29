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古装武侠已濒临灭绝，且看且珍惜

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2018-7-29 11:19:57

我还是喜欢《狄仁杰之四大天王》的，虽然它远不至完美，离“出色”也差着距离，有一些见仁见智的争议处理，缺点和优点一样明显。

先说说电影的优点吧，毕竟我是徐克粉丝。

这依然是可以代表华语电影先进生产力的电影（当然也大量使用了韩国与日本的特效团队），一脉相承的世界极大拓展了电影的想象空间。以盛唐为蓝本，以武周建立前的时代为背景，波谲云诡的政治角力，三教九流的江湖纷争，魑魅魍魉出没其中，外表是金碧辉煌，骨子里是诡异阴森。侠客被送入体制，狄仁杰与大理寺恰恰成为那个打通庙堂和江湖的关键点，合理地把庞杂的角色与元素融汇一炉。

电影贡献了今年以来最好的3D效果，甚至可以稳压院线中几乎所有好莱坞电影。这其中固然有中国特色的”暗器纷飞”加成，但徐克一直坚持将3D摄影技术运用于武侠电影的实践和改进，才是根本。

狄仁杰、沙陀忠与尉迟真金，三个主要角色得到了更多充实与丰富，情谊与利益交织的人物关系制造了很多冲突与趣味。露脸时间不多的阮经天真是惊喜，光头禁欲的造型远帅过他在偶像剧里的表演，谜一般的微笑神秘感十足，一度让我以为穿越到了“青蛇”的年代，我甚至一度以为他会是终极反派。

电影美术设计出色，又以角色造型为最。几个江湖术士，无论形象、穿着、武器与异能，都特色鲜明，让人印象深刻。而封魔族战士半机甲的设定，让人恍惚有种中式蒸汽朋克的错觉。

借由幻想打开天马行空的魔幻场面，令电影在视觉上充满了想象之美。漫画式的反派人物与精巧设计的各类武器，向来就是徐克强项，这次，一如既往做得很好。

同时，虽然大量使用大陆演员，但电影的故事与节奏，依然散发着一些旧日港片的味道。

争议来自电影类型的转变。推理悬疑元素大幅褪去，更多由充满魔幻色彩的神秘感所填补。这种调整在“神都龙王”时已初见端倪，此次则更进一步。至于好不好，多数观众基本毫无察觉也不在意，但喜欢断案风格的观众难免失望。不过说实话，仅以徐克的狄仁杰系列而言，破案从来都非亮点，推理解密每次都磕磕绊绊勉勉强强，要强开金手指说圆。所以干脆彻底倒向魑魅魍魉妖魔鬼怪，我觉得是对的。

再说说电影缺点，依然是剧情凌乱单薄，大张旗鼓渲染的阴谋最后总是空洞，正反两方把一点小计划都抖落得干干净净，所谓“神秘感”仅仅只停留在方术层面而已。

一直掩面的大反派毫无秘密，不知道为何要故作神秘。我设想了很多可能的反转，结果完全是一厢情愿，电影几乎就是直楞楞地一捅到底。

场面与特效也并不都让人满意。白色巨猩毛发细腻但格格不入（还有非有人要强行解读为孙悟空，好像现在不变个巨型猩猩都不好意思当孙悟空）。最后的终极战斗又是为“大”而“大”，直接把江湖片拉扯成魔幻片，好像唯有如此才能撑得起大制作的牌面。但从特效角度而言，“大”并不意味着“贵”，更不见得是“好”。

马思纯的女主角可有可无，这部电影三个男主角搭一个武则天就已血肉丰满，实在没必要再分给一个有性格的女性角色。当下的处理，只能说是“因人设岗”，电影中眼见着很多水月的戏份都是强加的。与沙陀的情感戏拖累了节奏，而最后请救兵的任务，沙陀或其他人做也是一样的。可惜了马思纯的演技，她可是在电影首映当日在湖南卫视的《幻乐之城》现场小秀了一把炸裂演技。

这么用演员，说的好是给年轻人崭露头角的机会，但未经好好设计的角色，不能服务主线剧情，无论对演员还是对电影本身，都是浪费。

即使有这些缺点，我依然还是喜欢“四大天王”。作为当下市场少有的还能维持卖座的古装电影，徐克的坚持有着非比寻常的意义，它代表着曾经无比繁荣的一个重要门类，更牵动着一个已经逝去的黄金年代，对于这样的电影，我愿意给予额外的包容。

未必要拘泥于推理断案，徐克自然在电影中找到了属于他的一套讲述方式。以技术性处理解决审查对妖魔鬼怪的限制，尽可能在电影中填设神秘主义与恐怖氛围，并以此连带出帝国顶层的政治冲突与散落民间的江湖密辛，关于狄仁杰的故事，徐克还有十几二十个概念创意等待充实，我依然对它们满怀期待。


PS：冯绍峰、赵又廷、阮经天，看完“四大天王”，你可以解锁杨幂荧幕情侣大全成就。

7.1 

狄仁杰之四大天王 (2018)

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狄仁杰之四大天王/Detective Dee The Four Heavenly Kings(2018)
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