有钱好奋斗——《西虹市首富》

**《西虹市首富》片名Hello Mr. Billionaire (2018)，别名资本接班人。

中国喜剧电影，开心麻花团队出品的第四部电影。

粗略地看，我们国家现在有两种喜剧电影形式，一种是开心麻花这种以喜剧形式讲述喜剧的电影，一种是徐峥们以喜剧形式讲述悲剧的电影。受到喜剧核心悲剧论的影响，很多喜剧电影总是会在最后一刻进行反转，露出悲剧性的内核，让观众们从大喜瞬间进入大悲的状态。说实话这是一种相对容易的方式，最难的就是用喜剧讲述喜剧，让人纯粹的笑一场，已然很难。而作为华语喜剧的扛把子之一，沈腾总能带给我们无穷惊喜。这部《西虹市首富》正是继承了开心麻花的优良传统，让观众在大笑中度过两小时。

本片完成度很高，喜剧效果炸裂，不愧于开心麻花的招牌。观影时，上座率很高，全场时不时地就会爆发出一阵笑声，不少地方笑得人捶胸顿足。我看完后有些肚子疼，实在可乐。

影片上映已经已经有一段时间了，剧情很直白，就是让你在一系列规则下，一个月花光10亿元。平时我们都喜欢做做中了500万的白日梦，幻想着中奖后可以提升生活质量，于是电影索性就来个大的，将500万扩大200倍，变成10亿，试想一下自己在合法合规、不留资产的情况下，怎样才能花掉这10亿元。

为了不剧透，具体花钱过程不再赘述，大家自行观影感受。花光10亿的整个过程，就是一场暴发户的狂欢，着实让人感受到金钱的力量，有钱能使鬼推磨，足够多的钱可以让磨推鬼。主要的笑点也都集中在花钱的过程上。

有梦想总是好的，万一哪天真就实现了呢。王多鱼拿着一堆钞票各种折腾，投资各方的梦想，越是不着调越是不靠谱的梦想，越能够获得王多鱼的投资。原本看似注定失败的投资偏偏没有遂了王多鱼的愿。王多鱼还投资股票，越是夕阳产业越是绿的发光的股票，他越是大量购买，结果也是没有遂愿，反倒是拯救了夕阳产业，改变了产业格局。大量购进烂尾楼，偏偏阴差阳错成了学区房。想想也是一件充满魔幻色彩的讽刺故事，不管是多烂多不靠谱的点子，不管是多旧多落后的产业，只要有资本的追捧，就可以咸鱼大翻身。那句话说得好，在风口水，猪都能飞起来，颇有大力出奇迹的感觉，其实很多人都能够成功，缺的不过是启动资金。一笔财富就可以创造出另一笔财富，几百万可以、二十亿可以、上万亿呢。

王多鱼片中有很多镜头都在模仿网红富二代，从发型到走路姿势，明眼人一眼就看出来模仿的是谁。再结合富二代的创业过程，你就会感慨，艺术都是源于生活，一切以为不可思议的事情，都可以在现实生活中找到原型。而郎咸平、张绍刚本色出演，拿自己开涮，更是赚足了眼球。

有钱人也有感情，影片展现了一把用10亿资金做后盾，谈恋爱会是一种怎样的效果。我追求你，我就要动用一切可以动用的资源去表达，而且我不在乎你是不是看上我的钱，我也正好想把所有钱花光。在这样的大前提下，观众们就能够见识到有钱人是怎么追求爱情的了。我买下整座城市的烟花，放给你看；你看着台上王力宏的侧颜，我看着你的侧颜，整个过程一股暖流自然流淌。虽然手法看起来很浮夸，但被沈腾和台妹宋芸桦演绎一番后，给人的感觉就是很甜很苏很暖，你也真的会感觉他们俩之间产生了火花，仿佛能听到荷尔蒙突突突在分泌。

影片没有清高地将金钱视为万恶之源，而是以一种更高级的方式，探讨金钱的作用。王多鱼这个有钱人和那些为富不仁者并不一样，他一直没有忘记自己的出身，因此行事方面也就多了一些真诚。做慈善是能以够保障自身生活为前提，他在裸捐前也就会提出为孩子留一笔钱，这样这个角色丝毫没有给人吝啬小气的感觉，反而会变得更加接地气。有孩子的人自然会知道抚养一个孩子需要多大的开支，从怀孕开始，小人儿就是一台碎纸机，当父母的就准备把现金往碎纸机里送就行了。

除了剧情戏剧冲突营造笑点外，细节设置上也是充满喜感。演员们的名字方面，夏竹对应冬梅，二爷的老金全名是金凯瑞，广州恒大队变身厂州恒太队，建南对应贱男。大翔队的标志就是一坨大翔。

王多鱼守门员出身，坚持底线意识，真正做到没有被金钱腐蚀内心，其实把本片用来做廉洁教育片效果一定很好。比起其他那些教育片，本片的廉洁教育效果可好得多。

金钱能通天，人心更重要，

有钱好奋斗，不忘真善美。