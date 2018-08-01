【西虹市首富】当今电影市场中的宠儿

几年前，提到开心麻花你第一时间想到的或许还是春晚上的沈腾和玛丽，欢乐喜剧人里的王宁艾伦，了解的多一点的朋友会知道他们是一个做舞台剧很专业的团队，但其实开心麻花已经在不知不觉间成为娱乐电影市场中的宠儿，从当初的《夏洛特烦恼》到《驴得水》再到《羞羞的铁拳》，开心麻花团队的喜剧电影在喜剧市场仿佛如鱼得水一般游得顺畅，直到最近上映的《西红柿首富》，其实算一下时间来看，开心麻花团队的作品也算高产，在这里有必要说明一下，其实细查你会发现这部《西红柿首富》的第一出品方其实并不是开心麻花影业，而是以导演闫非为首的西虹市影视公司，严格意义上来讲这不是一部开心麻花的作品，但是无论演员，剧情的设计，表演风格等等一切你说它不是开心麻花的作品我相信都没有人会信，所以我们顺理成章的就把它看做是开心麻花的代表作也并没有什么问题。

为什么我会说开心麻花的影视作品已经成为了娱乐电影市场中的宠儿，可以说已经是一个厂牌，在电影界你可以说“诺兰出品，必属精品”，在游戏CG界著名的用心做动画用脚做游戏的玻璃渣公司（Blizzard）也可以说“暴雪出品，必属精品”，但是在《西虹市首富》上映以来通过我刷朋友圈和逛论坛竟也发现了“开心麻花出品，必属精品”的说法，当然我个人的观察无法与大数据的科学统计去辩驳，但是以小见大的理论便可以说明开心麻花的电影在广大吃瓜观众的心中呈现的是一致好评的，可在这里我想要明确的一点是，人们之所以喜欢这部《西虹市首富》有一大部分是因为这是沈腾主演，是开心麻花团队，是《夏洛特烦恼》《驴得水》《羞羞的铁拳》所铺垫下的良好口碑基础，就像那句“开心麻花出品，必属精品”所给人带来的直观印象，电影好不好，要大家说的算，但起码在我的朋友圈，在我身边朋友中，大家基本是给予了一致好评这样的现象，我让我傻白甜阅片量基本不足25的女朋友给《西红柿》打分满分十分，她毫不犹豫的给了8.3的高分，其实她便可以代表一部分观影的群众，一些观影量不足百甚至连豆瓣TOP250十分之一都没看过的人，挑出8.3分的电影去一对比，如果你是个明眼人你就会发现差距。

当然没有对比就没有伤害，可也只有在对比中才能发现自己的不足，在这里我之所以没有给《西红柿》比较高的评价不是拿它去和别人比较了，而是和《夏洛特烦恼呢》等开心麻花自己的前作去对比，就已经明显不足了。首先作为当年喜剧电影横空出世的黑马一只，在这里要吹一下《夏洛特烦恼》，它让我们看到了仿佛一种新的喜剧模式出现在大荧幕上——“舞台剧式喜剧”，虽然影片的处理过于碎片化甚至有些不像电影，但是简单易懂的剧情和演员们扎实的表演功底以及推陈出新的各种笑点和包袱完美的掩盖了某些缺点，强如“马冬梅，马什么梅，什么冬梅”这样简单搞笑的包袱在几年后的今天依然被人们玩的津津乐道。反之看一下《西红柿》里的笑点和包袱，“夏竹，瞎猪？”什么鬼？演员们用浮夸的表演和不再精妙的包袱强行让观众尬笑了110分钟，起码回想起来我自己是这样的状态，唯一让我笑喷的好像就是最后教练下飞机的那下，但那个点也不过是打了观众的措手不及，并不新鲜。如果说开心麻花团队的优点和特长没有被放大或保持下来，那接下来要说的他们的短板在这部电影里也被无形中放大了N倍。整部电影的选角，沈腾是没有问题的，但也是因为沈腾太过没有问题，显得整部片子成了沈腾的独角戏，作为一个电影演员沈腾是可以的，但是麻花团队的其他人怎么看怎么像是在演小品，毕竟舞台剧出身的演员实话讲是要高于某些靠颜值和流量走上大荧幕的鲜肉，但是舞台剧积累下的表演经验转战到大荧幕上必然也成为了需要融合和补足的短板。要知道演员的力量是不可忽视的，《药神》之所以能给人们留下如此深的印象一方面是因为它反映的社会事件深入老百姓的骨髓，另一方面绝对是每一个演员的精湛演绎，因为实在是太真实了。

然后是本片的剧情，整部剧的创意是有的，故事源自《布鲁斯的百万横财》，但我没看过，所以无法对比，起码这个非原创的故事创意在如今的娱乐电影市场是少见的，甚至《西红柿》的故事在另一个层面冲击了当下人们的三观，但故事却讲的有点让人摸不着头脑，开始以王多鱼是一个不畏钱权坚持梦想的菜鸡守门员开头，半路杀出个女主角瞎猪，你以为是以梦想为主题的电影变成了爱情片，当你以为王多鱼和瞎猪的爱情变成主线之后又来了一场生死兄弟情的少林足球的桥段，又变成了王多鱼为了守门员理想坚持不放弃的励志片，当你以为绕了半天又回到主线的时候，电影又让你放弃亿万钱财去救女主，喵喵喵？影片的核心当然是在讲钱与人性之间的选择，可是导演你不至于尴尬到让这个主题需要通过演员的台词来表现出来吧，这可就真的不见功力了。所以说剧情如果是开心麻花作品中比较短板的一点，那这部《西虹市》不但没有利用自己擅长的优点去弥补，反而无形之中放大了，除此之外电影所需要的视听和镜头语言，我真没印象。

我习惯先说缺点，因为人们往往都比较接受“但是”之后的话。但是这部《西红柿》真的是一部烂片，无优点可寻么？当然不是，首先麻花团队优秀的创意和演员保证了这是一部合格的喜剧，起码跟我同场的观众大家都在笑，其次《西虹市》里一夜暴富但必须花光10亿的剧情是有一定的现实讽刺意义的，电影无形之中给观众传达了一个类似毒鸡汤的价值观——“钱就是万能的”，有了钱，你会拥有越来越多的朋友，你可以实现每一个不靠谱的梦想，你可以变得受人尊敬，你可以衣食无忧自由自在，我始终相信那句话“所有跟你说钱不是好东西的人，那个人一定不是个好东西”，有人说有钱会使人变坏，资本论里也直接点明指出“资本是万恶之源”，我觉得这只是我们所处的大环境下所必须听到的声音而已，发挥你们独立思考的能力好好去想想，钱是死的，人是活的，不是钱让人变坏，而是有了钱的那个人他本身就坏，只是钱照亮了他本来的样子而已，这世界钱不会是坏东西，只有人才是坏东西，你不能说石头是坏蛋，只能说拿石头丢别人的人才是坏蛋对不对？在这里也要点名表扬一下《西红柿》，在这场花光10亿的游戏中，首先就提到了不能通过黄赌毒的方式去完成考验，一方面界定了游戏规则，另一方面也符合了我们的核心价值观。

除此之外故事中还暗讽了很多东西，你的朋友在你有钱后会吃着你的饭并且嫉妒的碎碎念，你朋友之外的人总是会在无声之中期待着你的破产和失败，女孩子是无法抗拒金钱和浪漫的，并且放烟花是烧钱最快最有效的方式（试想一下我们国家一有大事放了多少烟花23333），除此之外关于足球的部分可以看出来主创团队还是比较想着重去描绘的，一方面讽刺了国足，讽刺了足协，另一方面也坚定的认可了足球这项运动的精神是不可玷污的，可见主创一定是个铁杆球迷。其实这部《西红柿》有很多值得表扬的地方，起码作为一部商业喜剧片它算是合格的，但是随着人们观影水平越来越高，作品创作的质量也要跟上才行，如果以前一部嘻哈搞笑的爆米花片就可以赚足了票房的话，那起码放现在观众这里就不太好使了，但是作为一部喜剧电影，用于人们周末来消遣娱乐，同时又有那么一点讽刺意义在里面，它还是不错的，起码不会落得骂名，也会有很多人喜欢。

但就像我说的，喜欢《西红柿》的这一波观众可能不会再喜欢你的下一部作品了，如果你下一部还是和《西红柿》一样的水准的话，毕竟大家的观影水平越来越高，每一个只看过豆瓣TOP25的小白也会慢慢变成真正的TOP250，到时候可就不好糊弄了。

最后还是那个千古难题，有人认为电影作为第八大艺术，存在其中的一定要有艺术的手法和成分，要具备充足的镜头语言与视听语言；也有人就认为我看电影就是为了一乐呵，我就想去电影院看我爱豆，我就是要看飞机大炮叮咣咚哒，那些个压抑的东西，或者你说的专业的东西我看着都头疼，商业电影与艺术电影之间的分寸是每个电影人都不好把握的千古难题，电影再好，专业性再强，观众不买单；电影再流水账，剧情碎片化，票房却飚到天，你也不好去评断它的好坏，毕竟票房也是决定一部电影成功与失败的重要因素之一。所以那些能拍好商业片的导演未来也许会是电影界的希望，因为他们懂得市场，懂人们想要什么，同时随着人们观影水平的提高，商业电影中必然要融入更多的社会因素，现实的讽刺，与更多的艺术手法。像开心麻花这样的团队，能在商业喜剧中如鱼得水的团队，他们的作品无疑是当下电影市场中的宠儿，但是缺点已经暴露，你可以是现在的宠儿，未来，还有可能是么？值得每一位电影人深思。

最后想说，宋芸桦好好看~