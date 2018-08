节操放两边——《脆莓公园第3季》 **《脆莓公园第3季》片名Brickleberry Season 3(2014)。 辛辣重口的动画美剧。 又污又贱的《脆莓公园》演到第三季,剧集的关注点从脆莓公园内部的乱搞,逐步转移到社会层面。从一开始的装傻扮蠢,六位活宝逐渐将胡来的内容慢慢进行了拔高,第三季短短13集,内容可十分丰富,所讽刺的事物也包罗万象,从政府到政客,从宗教到社会,从环境到民生。 本剧脑洞之大,不由得让人佩服编剧们的想象力,也让人羡慕剧集所在地拥有无比宽容的环境,能够给予创团队作高度自由性。就像本季第一集,就显示出不同寻常的内容。第一集就把奥巴马说成色鬼投胎,口味之重手段之多世间罕见,不过这样真的好嘛?本剧第三季拍完就没有后续了,有没有可能和惹恼总统有关。 全剧共36集(第一季10集,第二季13集,第三季13集),关注点有所变化,唯一不变就是尺度。演员们的对白、动作时刻都在挑战观众们的听觉视觉底线,而观众们为了配合本剧,就需要不断修改自己的底线,否则就没法看下去了。整个36集故事中,基本可以见到整集整集都是哔哔的消音,以及长度不一的黑色色块马赛克。尽管对白和动作都很克制,也都进行了消音和马赛克处理,可是观众们却可以清清楚楚地明白消音单词和马赛克挡住的内容,克制地效果就是比没有克制还直白。 本剧三季完结,可最后一集却没有讲故事讲完,S03E13将关注转到碳排放和全球变暖,正能量了一把,当奶牛占领地球后就全剧被砍终结了。作为一名重度强迫症,仅仅看到奶牛占领地球、毁灭人类的结尾自然是十分难受。好消息是,传说中的第四季剧本被改编成漫画《脆莓公园——哞日大对决》(传送门:https://manhua.dmzj.com/cuimeigongyuan/)2018年3月最新收录了第04卷。简述一下漫画剧情,算是给整个故事一个交代。四卷漫画中,Steve化身终结者,穿越回2015年刺杀Woody,Malloy自告奋勇帮助Steve,当然Steve还是一如既往的愚蠢;Woody反社会人格是由于童年被虐待造成的;Denzel穿越到公元前,绑走了耶稣,冒充耶稣的父亲,把培养成了一个恶棍邪神耶稣·杰克逊(想到那个Motherfucker塞缪尔·杰克逊没);Ethel和Connie在世界末日为了口活闹上法庭。六位活宝一番大闹后迎来最终结局,故事最终解决办法并不是干掉Woody,而是脆莓公园的所有人联合起来,和入侵地球的奶牛大战一场,Connie发挥女同神力,耶稣·杰克逊发挥超人战斗力,一举奠定胜局,第一季出现的邪恶兔子完成最终一击。地球获救。 当然只看三季,大家肯定和我的感受一样,非常不过瘾。还有消息说主创申请脆莓公园大电影,可是迟迟没有立项。时隔四年,终于有了一个好消息,2018年Netflix宣布直接预订10集新成人向动画《天堂镇警局 Paradise, P.D.》,关于小镇上一群废柴警察,该动画由《脆莓公园Brickleberry》的主创Waco O’Guin及RogerBlack负责,对比一下两部动画剧的造型就很容易发现,其实就是《脆莓公园》的几个活宝换了一下造型,首播时间是2018年8月31日,准备好小板凳,静候佳音。 污字放中间, 节操放两边。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4212) 美国(8153) 动画(3424) 荒诞(223) 剧情片(3098) 美剧(2214) 讽刺(147)

--------------------

Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.