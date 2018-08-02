节操放两边——《脆莓公园第3季》

**《脆莓公园第3季》片名Brickleberry Season 3(2014)。

辛辣重口的动画美剧。

又污又贱的《脆莓公园》演到第三季，剧集的关注点从脆莓公园内部的乱搞，逐步转移到社会层面。从一开始的装傻扮蠢，六位活宝逐渐将胡来的内容慢慢进行了拔高，第三季短短13集，内容可十分丰富，所讽刺的事物也包罗万象，从政府到政客，从宗教到社会，从环境到民生。

本剧脑洞之大，不由得让人佩服编剧们的想象力，也让人羡慕剧集所在地拥有无比宽容的环境，能够给予创团队作高度自由性。就像本季第一集，就显示出不同寻常的内容。第一集就把奥巴马说成色鬼投胎，口味之重手段之多世间罕见，不过这样真的好嘛？本剧第三季拍完就没有后续了，有没有可能和惹恼总统有关。

全剧共36集（第一季10集，第二季13集，第三季13集），关注点有所变化，唯一不变就是尺度。演员们的对白、动作时刻都在挑战观众们的听觉视觉底线，而观众们为了配合本剧，就需要不断修改自己的底线，否则就没法看下去了。整个36集故事中，基本可以见到整集整集都是哔哔的消音，以及长度不一的黑色色块马赛克。尽管对白和动作都很克制，也都进行了消音和马赛克处理，可是观众们却可以清清楚楚地明白消音单词和马赛克挡住的内容，克制地效果就是比没有克制还直白。

本剧三季完结，可最后一集却没有讲故事讲完，S03E13将关注转到碳排放和全球变暖，正能量了一把，当奶牛占领地球后就全剧被砍终结了。作为一名重度强迫症，仅仅看到奶牛占领地球、毁灭人类的结尾自然是十分难受。好消息是，传说中的第四季剧本被改编成漫画《脆莓公园——哞日大对决》（传送门：https://manhua.dmzj.com/cuimeigongyuan/）2018年3月最新收录了第04卷。简述一下漫画剧情，算是给整个故事一个交代。四卷漫画中，Steve化身终结者，穿越回2015年刺杀Woody，Malloy自告奋勇帮助Steve，当然Steve还是一如既往的愚蠢；Woody反社会人格是由于童年被虐待造成的；Denzel穿越到公元前，绑走了耶稣，冒充耶稣的父亲，把培养成了一个恶棍邪神耶稣·杰克逊（想到那个Motherfucker塞缪尔·杰克逊没）；Ethel和Connie在世界末日为了口活闹上法庭。六位活宝一番大闹后迎来最终结局，故事最终解决办法并不是干掉Woody，而是脆莓公园的所有人联合起来，和入侵地球的奶牛大战一场，Connie发挥女同神力，耶稣·杰克逊发挥超人战斗力，一举奠定胜局，第一季出现的邪恶兔子完成最终一击。地球获救。

当然只看三季，大家肯定和我的感受一样，非常不过瘾。还有消息说主创申请脆莓公园大电影，可是迟迟没有立项。时隔四年，终于有了一个好消息，2018年Netflix宣布直接预订10集新成人向动画《天堂镇警局 Paradise, P.D.》，关于小镇上一群废柴警察，该动画由《脆莓公园Brickleberry》的主创Waco O’Guin及RogerBlack负责，对比一下两部动画剧的造型就很容易发现，其实就是《脆莓公园》的几个活宝换了一下造型，首播时间是2018年8月31日，准备好小板凳，静候佳音。

污字放中间，

节操放两边。