对，你没看错，我看了《阿凡达2》

明明说三年，三年后又三年

三年之后又三年

差不多十年了，老板！

我说的不是《无间道》，而是《阿凡达》。

卡梅隆，詹姆斯·卡梅隆，詹神，詹老板，说好的续集，说好了三年，三年后又三年，三年后又三年，差不多十年了啊，老板！

可是，詹神稳坐军中帐，《阿凡达》之后，制作了一部《夺命深渊》，然后又玩了一部《深海挑战》，再之后编剧了一部《终结者：创世纪》，还制作了本年度要上映的《阿丽塔：战斗天使》，就是不肯拍大家期盼中的《阿凡达2》。等啊等啊，等了三年又三年，三年又三年，好不容易，现在终于算定了，并给出了上映时间表:

《阿凡达2》2020年12月18日

《阿凡达3》2021年12月17日

《阿凡达4》2024年12月20日

《阿凡达5》2025年12月19日

可是，这最近的第二部，还要再等啊等的再等上快三年！而且，还要求詹神不要再跳票了，啊啊啊！

不过，有时候幸福来的很突然。猛地，听说有一部《阿凡达》在北京上演，而且是正宗的获得了詹姆斯·卡梅隆授权的大戏。这么一说，我就屁颠屁颠去看了，果不其然，够爽、够劲、够刺激，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道，这就是《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》（TORUK-The First Flight）。

《阿凡达》有前传？还是詹神的？

还真有，而且真的就是詹神的。只是，不是詹神主创，而是由他授权，由太阳马戏团来表演。

太阳马戏团？什么鬼？

马戏团不是玩马戏的吗？搞什么《阿凡达》？

这样的疑问去看之前，我也有。马戏团是玩马戏的，玩什么《阿凡达》。一番了解之后，才知道，马戏团的确是玩马戏，曾经是这样！但，马戏团说现在的我们不一样。

不是叫马的都一定有马。马路是为马车铺设的，方便跑马，但现在的马路上有马吗？同样的道理，马戏团也是因为戏马而创设的，但现在的马戏团也没有马了。名字，只是历史的残存。作为名称，广州的跑马场里也不跑马了，天津的马场道也没有了马场，北京的马厂村也早不养马，骡马市也没不再卖骡子与马，而历史上，这些地方切实与马大有关系。

马戏团，曾经有两大形式，其中之一就以驯练动物表演为主，另外一种则是以奇形怪状的演员为主。后一种的代表，有“狼叔”休杰克曼主演的《马戏之王》可以洞见。《马戏之王》恰好又改编自真人真事，讲的是“马戏团鼻祖”、传奇人物P.T.巴纳姆的故事。巴纳姆收集了一些长的非正常的同胞，包装一下后去展示，配上一些杂耍，结果赚得盆满钵满。《马戏之王》中"胡子女"的一曲《This Is Me》，还成为经典歌曲，传唱一时。

以驯练动物为主的马戏团，更好解释一些，也更常见。但随着时代的发展，人权与动物保护主义都获得了长足的进步，以贩卖残疾人为主的马戏团首先维持不下去，之后以驯练动物为主的马戏团也难以为继。但是，这不代表马戏团就必须关门大吉了。它们也在转型，努力的方向之一，就是走剧情，创造IP或者利用IP，突出杂技的一面，以驻场或者巡游的方式继续生存。像广东长隆国际大马戏剧院，就活的很好。长隆大马戏团就是典型的驻场表演，永驻一地，舞台搭建成本大大降低，然后坐等各地游客涌进来就可以，这种形式往往会稍偏向于传统马戏表演，情节不足，靠杂耍与小丑来吸引人，创新不足。而太阳马戏团则是另外一种形式的代表，有更大的野心，偏向于走剧情路线，而且开展巡游表演。

太阳马戏团，成立于 1984 年，是当今世界上最成功的马戏团。在过去的 30 年间，它从加拿大蒙特利尔的一个73人演出公司，发展成为年收入 10 亿美元、员工超过 4000 人的娱乐公司。每年演出 19 个不同的剧目，在日本、墨西哥、哥伦比亚、澳大利亚、西班牙、比利时、法国、俄罗斯以及瑞典等国巡回演出，年收入达到 8－10 亿美元左右。自 1984 年初创到 2014 年，已有超过 1.5 亿人次观看过太阳马戏的演出；仅在 2014 年，就可能达到 1500 万人次。

传统马戏业将目标受众定位在低龄群体，整台马戏的出彩更多倚靠动物表演、明星的演出及其个人魅力（诸如老式的小丑表演）；追求强烈的刺激感、滑稽感，却无太多实质内涵，就像长隆大马戏团那样。而太阳马戏团没有囿于这一窠臼，而是不断将高科技手段融入自己的马戏节目当中。在《O》秀中，太阳马戏把舞台变成一汪碧池，演员和钢琴从水中冒出。《卡》秀上演时，舞台上的巨型机械完全改变“舞台是平的”这一固有模式。舞台被机械手操纵，有时悬空，有时倾斜，有时翻转。高科技大量应用于灯光、音效以及舞美效果，使马戏表演有更多艺术表现形式，也带来一种与过去风格不相同的“刺激感”。

这次来到中国的《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》，在北京的卡迪拉克中心（五棵松体育馆）上演，为了这次表演，太阳马戏团带来整体舞美和道具体量达39个集装箱。这部戏有115套服装、头套，以及超过1000多件配饰。在舞台区域，在凯迪拉克中心的上空有40台投影仪分布在整个演区区域，在表演中营造出5倍标准IMAX屏幕大小的投影面积。巨型托鲁克匍匐在高达7.5米的奥马提卡家园树下，通体由红黄橙三色渐变而成，双翼上勾勒着逼真的黑色条纹，栩栩如生，最大限度地还原了潘多拉星球美轮美奂的场景。

更重要的，是《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》与詹姆斯·卡梅隆之间的关系。正如剧名所示，《阿凡达前传》的灵感来自于导演詹姆斯·卡梅隆的电影《阿凡达》。在电影上映并取得空前成功之后，卡梅隆自己在思考续集电影的可能性的同时，也希望能够拓展潘多拉星球的世界观。因此，当太阳马戏接触到卡梅隆，并向他提议开发一部剧目，讲述电影《阿凡达》发生 3000 年前的故事时，卡梅隆欣然接受了这个提议。 早在2012 年，太阳马戏就曾与著名导演詹姆斯·卡梅隆合作发行 3D 纪录片《太阳马戏团：遥远的世界》。《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》算是双方的第二次合作。由詹神授权，由太阳马戏团去开发、制作，并进行演出。

以马戏的形式，在高科技舞美的加持下，《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》的确不同凡响。

故事上，这部戏有完整的故事情节，它讲述潘多拉星球遭遇不测，被誉为星球神圣之物的生命之树濒临死亡。那时，三位纳美人少年走出自己的部落，踏上了未知的旅途，以寻找五大圣物，力图挽救生命之树，挽救潘多拉。就像一部公路片，三个纳美族少年在前行中经历了不同的部落，遇到过各种困难，经历了各种挑战，最终完成了救赎生命之树的大业，让潘多拉星球从一片死寂状态重新焕发出新机。

作为马戏表演，各种情节其实只是各种杂技表现的连结线。于是，各种惊险刺激的高难度动作，就在寻找圣物的过程一一展现出来，在被搭建起来的沉浸式舞台上，如鬼魅一般，上演了一部超过两个小时的精彩表演。体育官虽大，但整各舞台的搭建，灯光的运用，还有表现形式的展现，都让人如同置身舞台间，能够直觉感受到舞台上传来的种种惊险表现。

要说缺点的话，就是作为一台剧，演员的演技差了点，跟话剧比天差地别。话说回来，马戏毕竟不是话剧，本身卖点也不在演技，主要就是那些在其他剧场看不到的杂技。《阿凡达前传：托鲁克-首次翱翔》由来自世界各地的43名杂技演员呈现。为了呈现100%逼真的纳美人，设计师们选用了4种不同的蓝色肤色，来诠释纳美人不同的DNA。演出开场前，每位演员需花费近两个小时进行化妆和换装。除此之外，主创们还想出了一套不同寻常的杂技语言，让演员们尽力挑战人类生物力学规则，挑战地心引力，营造出潘多拉星球的重力感官体验，将一个逼真的潘多拉世界完美地呈现在观众眼前。

看舞台剧的感觉，用文字无法传达之万一，那种视觉的冲击，对身心的涤荡，让心灵感受到的震撼，都无法用文字来精准地描摹，在震颤来的那一瞬间，感觉所有的文字都相形失色，觉得世间的文字量实在太少了，无法概括出那种摄人心脾的美。

参天巨树作为舞台背景，在不断变换的潘多拉景色为主的投影辉映下，映衬出了纳美人部落的原始与粗狂......

色彩斑斓充满奇特植物的茂密雨林，各种会发光的动植物，三位纳美少年穿梭其间，遭遇挑战，不断表现出高超的杂技动作，有时候会有些出戏，感觉詹神亲自参与具体设计的话，可能会更好一些，但作为太阳马戏团的招牌，这些杂技还是很好看，很多时间，感觉就是在潘多拉之上......

还有星罗棋布飘浮在空中的哈利路亚山，以及凶狠的黑毒狼，以及五彩斑斓的飞腾的吐鲁克龙，分分钟带人回到詹神创造的潘多拉之上，感觉这就是潘多拉星球了......

而最好的感受就是，终于，不用再等了，可以现场感受《阿凡达》的视觉冲击了。这是阿凡达的前传，也是潘多拉的传说，还有一个故事完整，夫复何求？詹神正在拍续集，边看这部舞台马戏，边想假如詹神连这一部也一起拍摄下，将之纳入到整个《阿凡达》的宇宙中去，该有多好呢？

