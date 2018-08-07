的士速递5：还是熟悉的配方，却是不再喜欢的味道

记忆，有时候让人着迷，有时候又是骗人的。

有些电影，像007系列，自1962年第一部《诺博士》上映以后，虽经历50余年却长盛不衰。配方还是熟悉的配方，套路还是熟悉的套路，香车宝马、英雄佳人，看了开头就知道结局，但观众依旧喜欢，一再重启，依旧热卖，上映一部狂赚一部。类似的还有《星球大战》《星际迷航》等，常拍常新，不惧重启。甚至还有大IP像《终结者》《铁血战士》这种，尽管重启失败，还要继续再次重启下去。

有些电影，像《玩命速递》，三部曲建立了一个品牌，有模有样，但换了主创的《玩命速递4：重启之战》就没有玩得转，辜负了IP的价值。现如今，重启版的《的士速度5》也没有飙起来，也有些类似，有些可惜。



《的士速度5》才不是烂片

其实，《的士时速5》并不算一部难看的影片。在喜剧片当火的暑假档，这部法国喜剧片算是加了一把火，可惜当头撞上了《西虹市首富》，没能撼动开心麻烦改编自好莱坞的喜剧片。

作为法国片，《的士时速5》很法国，影片中飘荡着浓郁的法式喜剧风，还有来自地中海城市马赛的乡土气息，以及乌龙组合在破案过程中遭遇到的种种囧事，无不让人捧腹大笑，尤其是喜欢法国电影的观众，更会深谙其中之妙。

飙车+喜剧+侦探，《的士时速5》有一个不错的故事框架，而且完成度也挺好，故事紧凑，剪辑得当，高潮迭起，乌龙不断，笑料层出不穷。

影片主角是经典的双人组合，外地来的神勇警探搭档本地傻瓜出租车司机，一庄一谐，戏剧冲突性明显，再搭配上一干呆萌的地方警察，面对着策划精明还拥有一手飙车特级的匪徒，整个破案行动从一开始就让人捧腹不禁，笑着看完全程。

说到底，法国人向来骨子里充满了浪漫与自信，体现在《的士时速》系列里就是时时都洋溢着天真烂漫，但这一性格的另一面，则意味着随性与顽固。如果任性而为，自以为浪漫自信，旁观者感受到的则可能是食古不化或不解风情、不思进取，这也是《的士时速》系列一路走低的缘由之一。

不过，说《的士时速5》没有创新，实在是冤枉了主创们，其实本片在致敬经典的同时也进行了翻新。这些玩法匹配了法国人的胃口，也满足了颇具国民性的法国本土观众的怀旧情怀。但对法语圈之外的人来说，那些创新远远不够，所有的创新似乎都在一个小格局里打转，与全球视野中电影发展的大格局来比，简直没有什么变化，而且炒剩饭。

熟悉法国片的观众，自然会看得会心一笑。不过，对于近些年才成长起来的新影迷来说，靠台词与笨拙剧情折腾出来的法式剧情，说是喜剧，却让人笑得有些尬。想笑又不能开怀，觉得有趣的同时又觉得有些无聊，硬挠式的喜剧总觉得没挠到痒痒肉，让人笑姿僵硬，《的士速递5》就这么有些不尴不尬起来。终于，没能推动票房的高企，而是尬在那里，眼看要黄，票房要失利。

《的士时速5》与前作都有哪些联系

尽管《的士时速5》是重启之作，但依旧有前作编剧吕克·贝松的加持，他依旧是联合编剧之一，影片出品也依旧是欧罗巴电影公司。新主创对中国观众来说有些陌生，但也绝非无名之辈，而是来自编自导自演为一体的才子型选手弗兰克·加斯堂彼得。看着加斯堂彼得一个光头，挺不起眼的样子，但人家做的可不差。

在《的士时速5》里，前四部所有的喜剧元素与喜剧效果都在，狂野飙车与警匪斗智同样在。配方还是熟悉的配方，味道还是熟悉的味道，主创们给出的近乎是原汁原味的菜肴。在法国，本片就大获全胜，在上映后连续两周蝉联票房冠军。只是，在中国才显得有些水域不服。

电影还是熟悉的电影，但中国的市场却变了，《的士时速5》生不逢时。

《的士时速5》说是重启，也可以看作是续集，它与《的士时速4》的故事在情节上是紧密连接在一起的。前四部的男主角丹尼尔远游美国，将他的在第四部中驾驶的那辆白色标志出租车407送给了自己的侄子艾迪。因此，尽管前作里的男主变了，但作为核心的那辆出租车407还在，它依旧是影片的绝对核心。能飙、能变、能飞翔。而且，前三部中丹尼尔驾驶的那辆406，在本片中作为车模也亮了下相。

前四部中的双主角设置，依旧存在。只是身份设定做了转换，前作中是一名神勇的出租车司机搭配一名搞笑的废材警察，这部片中警察变身为神勇盖世，出租车司机反倒成了搞笑废材了。但一庄一谐的搭配没有变，还是一个负责飙车与打斗，一个则负责搞笑。

尽管是重启，但依旧有旧作中的角色回归。前作中的警局局长吉尔伯特变身已变身为了马赛市的市长，而且警局中的阿兰探员依旧在。他们依旧保持了原角色的性格特点，依旧不按常理出牌，把搞笑进行到底，让新故事对旧作的致敬更直观了些。比如前局长曾经喜欢为警方的行动命名，像“红色警报”“白雪行动”之类，这次这位新任市长再次为任务起了一个“黑手党”的名字。

作为重启剧，与第一部一样，两片都是在赛车场见到了劫匪以及座驾，主角超车并激怒对方，如此类似还有很多。

原作最大的功劳之一在于捧红了奥斯卡影后玛丽昂·歌迪亚，当年的《的士速递》是她的演艺生涯的起点，在此之后一步一个脚印，逐渐成为了国际影坛上的重磅角色，与多位重量级大导都有合作，并多次荣获演技类大奖，成为扎实的实力派演员。本片的男主角弗兰克·加斯堂彼得看起来也有走红的潜质，何况他编导演全行。

《的士时速5》何以就失利了呢？

说来，《的士时速5》的失利算得上意料之中。毕竟，市场变了。20年时间，连世界的模样都已经发生了巨变，文娱市场的需求变动更是大得多。而《的士时速5》还是沿用当初《的士时速》的配方，这就为失利种了种子。当初的《的士速递》可以拿出来反复看，但现在你拿现在的技术去拍一部当初的模样出来，那肯定不会看了。人，就是这样奇怪的动物。

007系列之所以能够一直火，就在于它很能审时度势，成片的属性跟着市场需求变动而不断变动。20年前，科幻题材的影片盛行一时，于是布鲁斯·皮尔斯南演绎下的007系列作品，就变得非常高科技，很有科幻的模样。而到了丹尼尔·克鲁格的时代，世界影坛的主流回归了硬桥硬马的动作流，于是新的系列影片立马变得更能打，新007从布鲁斯南的风流倜傥变成了克鲁格的肌肉猛男，新作品系列也随之变成了动作片。

其他像《星球大战》《碟中谍》等常更常新的不老剧，也随时代变化而变化，尽管用的还是一贯的IP，但演绎的已经是全新的故事，无论故事还包装，都已不再是旧时的模样。

《的士时速5》的失利就在于太拘泥于前作，陷入其中没有走出来，在过于致敬中迷失了自我。

其实，同为飙车系列的《速度与激情》在这方便就做的非常好。最初的《速度与激情》，前两部还是小规模的警察卧底办案的故事，到了第三第四部就开始有了跨国的概念，将故事线延展到了美国之外。等到了第五第六部，又摇身一变成为了犯罪片。再往后，到了第七第八部，再一次升级，成为了间谍片。赛车的元素一直有，而且是标配，但除了第三部以赛车为中心外，其他故事赛车都是讲故事的手段，而不是喧宾夺主。整个系列都随着时代的发展而不断进行调整，以最大程度适应市场的需求。而且，即便在男主角保罗·沃克意外身亡后，还依旧能够继续飙下去，甚至还诞生了衍生剧。

《的士时速5》实在应该虚心向《速度与激情》学习下，毕竟同为飙车题材的影片，两个系统差不多同时起步，甚至最早的《的士时速》比最早的《速度与激情》还提前三年出世呢。说到底，还是《的士时速》系列整个都努力在螺丝壳里做道场，并没有暴露出过大的野心，兜兜转转，小打小闹，结果系列的发展一直一路走低。现在重启版的《的士速递5》，依旧没能走出旧作的窠臼，没能与时俱进，还是显出它的小气来。想改变，步子又不够大，于是就尴尬了。

结果，除了法国人看本片能够自嗨之外，片中的元素在其他市场上并不受用。情理之中，在中国市场基本上已抛弃了这部片。

飙车戏究竟该怎么玩？

上面已通过《速度与激情》系列的走向说明了一下飙车戏究竟怎么玩才好。目前来看，也就一个“速激”系列做的相当不错。其余的飙车系列，都明显显出了疲态。

《的士速递》系列就不说了。《玩命快递》系列，是杰森·斯坦森打开的局面，随后一招鲜连吃三部之后，见好就收，还算成功。但《玩命速递4：重启之战》强行上马，又没能在格局上有质的飞跃，没有足够的创新，故事从一开始就显露出疲态，无法把局势提升到新境界，简直与《的士速递5》如出一辙。结果，只此一部，没能继续下去。

吃剩饭注定是没有前途的。同样是杰森·斯坦森，他还有一部《死亡飞车》，也是一部让人肾上腺激素飙升的飞车Cult片，看得人热血沸腾。在这第一部之后，出品方又出了两部，构成了一个三部曲，但后作毫无创新，完全是在吃老本，无论人设还是故事，都近乎一致，最终草草了结，成为了一个不太成功的三部曲。

还有《极速赛车手》与《极品飞车》，分别改编自动漫与游戏，飙车戏很炫酷劲爆，但故事却过于孱弱，最终也没能走远。赛车固然很燃，但作为一部两个小时上下的影片，没有故事支撑的赛车，会显得过于干瘪。毕竟，若大家只为其中的赛车戏醉倒，那还不如直接看动漫、打游戏了呢。电影，归根结底，还是要讲故事。

重启的飙车类影片，近些年最成功的莫过于《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》。本片中各种机车大冲撞，看得非常过瘾。但归根结底，飙车也只是手段，飞车的背后末世下的生存游戏及影片展示出来的浓厚的环保意识及宗教版的救赎情怀，才是《疯狂的麦克斯4》真正成功之处，飞车只是讲故事的手段，用来增添可看性而已。

暑假档中的一些经验与教训

千万不要觉得给了观众应有的元素，观众就必然会喜欢。

中国暑假档中，有两部片看起来非常相似，结果却截然不同，这就是《西虹市首富》与《猛虫过江》。

看起来，两部片都由喜剧大咖担任主创并主演，沈腾与小沈阳在中国喜剧届都是呼风唤雨式的人物，两片中两个人都是主演，且一个人担任制片人，一个人担任导演，两者都是实际掌控者；其次，两部影片的故事也非常类似，都是讲一名屌丝因缘际会，要去继承一笔意外财富的故事，其间经历了各种闹剧，笑料百出；再有的巧合，就是两片的女主角居然都是宋芸桦，重要配角都有九孔与李立群......但最终的结果，却是《西虹市首富》票房一路狂飙超过了20亿，而《猛虫过江》则堪堪过了2亿。两片的差异之处，在于《猛虫过江》过于小家子气，而且还存在着地域黑，自我作践的结果不仅让观众无法感同身受，还看着过于别扭，实在无法接受，拍个喜剧最终还搬石头砸了自己的脚。

说白了，不是观众不接受，实在是主创人员没有摆正心态，过于自以为是，自以为能够主导市场，结果却被市场直接抛弃。

市场的不断发展，《的士时速5》却奉出的是一碗过时的鸡汤，还因水土不服，无法走心，最后只能沦为市场过客，枉费了弗兰克·加斯堂彼得的一片苦心。按说《速度与激情》的范·迪塞尔是个光头，《玩命快递》的杰森·斯坦森也是个光头，《的士时速5》的弗兰克·加斯堂彼得还是个光头，本着“光头定律”，弗兰克·加斯堂彼得也该火一把，结果现实比人强，弗兰克·加斯堂彼得这颗光头就是没能火起来，可惜！