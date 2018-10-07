《李茶的姑妈》：真假姑妈难分辨，黄才伦将妩媚信手拈来

不得不说，在改变大众对于性别刻板印象这方面，一路走来的开心麻花用《夏洛特烦恼》、《羞羞的铁拳》等作品做出了不少贡献。从沈腾饰演的怂萌夏洛和马丽饰演的女汉子马冬梅，到《羞羞的铁拳》中干脆互换性别和身份的艾迪生（艾伦饰）和马小（马丽饰），看得出来性别这玩意儿已经不再对演员的表演形成禁锢了，只要演技到位，管他男女都不成问题！

在今年9月30日国庆档爆笑上映的开心麻花喜剧《李茶的姑妈》果然再一次引爆了全场观众的笑点，而整部电影最引人瞩目的演员，莫过于男扮女装乔装成姑妈的黄才伦啦，戴上假发，小扇轻摇，一时间竟然难分辨真假姑妈哪一个更加妩媚。

尽管片名为《李茶的姑妈》，但整部片子戏最多的显然不是李茶，而是黄才伦饰演的“姑妈”黄沧海。至于大渣集团各方面都平淡无奇的小职员黄沧海怎么偏偏就走上了这条“反串不归路”，简单说来还是因为一场近乎荒唐的阴差阳错。李茶的真姑妈是坐拥无限财富的全球女首富，李茶为了娶到大渣集团的老总女儿，希望通过姑妈的高贵身份过势利眼老总这关。但没想到一行人却将黄沧海错认成了姑妈，一群各怀鬼胎的家伙决定干脆将计就计，让黄沧海男扮女装演好这出戏，一场荒诞闹剧也就此上演。

在国内不少影视作品中出现男扮女装、反串这类角色时，经常是通过极度夸张的表达方式让演员变成不折不扣的丑角，举手投足之间都透露出一种戏谑的意味。但反观《李茶的姑妈》中黄才伦扮演的假姑妈，可以说是十分敬业相当有诚意了，不但要脚踩高达7公分的高跟鞋，而且还要穿上极富垂坠感的优雅婚纱还丝毫没有违和感，更别说要穿着这一身在电影中来来回回不停狂奔了。为了完美呈现出大银幕上这个分外妩媚的假姑妈，黄才伦在幕后付出了不少难以设想的努力，比如日复一日吊嗓子，将声线变成姑妈模样；练习脚踏高跟在街上疯跑狂奔；甚至还因为在炎炎夏日穿女装而捂出痱子…… 幸而最后黄才伦呈现给观众的，是一个几乎无可挑剔的黄沧海。

由于电影《李茶的姑妈》改编自同名话剧，而在电影和话剧中担任主演的都是黄才伦一人，因此他在电影中不但展现出了自己驾轻就熟的独特演技，而且还将磨练已久的舞台魅力融入在电影剧情中，所以假姑妈这一角色，的确就是非黄才伦莫属了。当然，除了尽显风头的假姑妈黄沧海，担任配角出演的王宇和张琛也让人印象蛮深刻，虽然戏份不多，但每一个笑料包袱都抖得刚刚好，不偏不倚就戳中了观众的笑点。

开心麻花《李茶的姑妈》成功做到了笑果十足，主演黄才伦更是当仁不让誓将反串进行到底，以一出阴差阳错的喜剧形式揭示了对于人性私欲的辛辣嘲讽，上演一出不单单只有笑料的喜剧。国庆想去电影院打发时间，《李茶的姑妈》可以考虑一下。



