《超能泰坦》：以大格局科幻设定，探讨科技与人伦对抗

科技毁灭地球的忧思在好莱坞一直根深蒂固，科技拯救人类的预言也一直层出不穷，向泰坦星球移民是影片中2048年地球人最迫切的需要，如何让人类适应新星球则成为故事最大胆的实验。《超能泰坦》以大格局的科幻设定为基础，探讨科技与人伦的对抗——人类为了生存，反而造就了毁灭，想要逃离毁灭，结果制造了更大的危机，深陷怪圈，想要脱身却谁都没有答案。



《超能泰坦》的故事背景设定在人类陷入生存危机的未来世界，科学家为了让人类能够适应泰坦星的生存，以延续种族应对末日危机，制定一项人体改造实验的“泰坦计划”，从“阿凡达”归来的萨姆·沃辛顿饰演的主人公便是实验者之一，但是，随着实验的推进，参与实验者不仅外貌蜕变，身体也对其他人类产生巨大威胁，“生化人”与人类的矛盾日渐凸显，生存还是毁灭，再也无法预言！

这是一部极为出色的科幻之作。它在追寻人类生存希望的过程中，却悄然的将残忍、变异以及冷血杀戮放进平静生活之中，那个生活在静谧的玻璃房子中的一家人，遭遇令人动容。就观感而言，这也是一部带有极强冲击力的，怪诞、广阔、又充满悲剧与浪漫的作品，一部包含令人悚然惊惧又感到黑暗疯狂的影片，你能感到深深的绝望，但又给你满怀的希望。

甚至还可以用令人震惊来描述对《超能泰坦》的印象，影片的特效视效都有精彩呈现，水底犹如惊鱼般的迅疾游动，身体变异后的无法自控，都在悄然之间打开人体改造计划的恐怖大门，那是对出路对渴求，但在日渐漫溢的情感戏份里，却更希望能寻找人性的归途。

演员的表演也可谓出神入化，令人产生无法描述的宿命之感。萨姆·沃辛顿随着角色人物的变异，打造了另一个日渐变色的“阿凡达”，只是这个角色感情更加的充沛，泰勒·席林也将一位妻子的复杂心绪刻画地淋漓尽致，两人有过多场水中戏，被光打亮的水面，从最初时盛满两人的惊喜激情，到最终被大量喷涌的血浆染成了孤寂与惊惧混合的战场——即使如惊鱼般迅疾，也仍逃不开宿命的安排。

尽管影片并无太多激烈打斗的场景，但从开场到结尾，它一直在试图触碰你的心灵，即便如配乐，也相得益彰，壮烈着，又忧伤着，让不断加剧的变异引导你对迎面而来的成功感到喜悦，同时又不断深入，让随时因变异而意外中途离场，无论哪一种形式，都让你根本无法分心。

人类对于科技的探索，对身体、基因的改造也始终从未间断，《超能泰坦》虽然是好莱坞故事，但人性是共通的，不屈和抗争精神是很多国家和民族都有的，而在家人陪伴与人类未来之间作出选择，确实两难，这也恰是科技与人伦的对抗。



