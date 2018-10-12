文/梦里诗书

作为一部科幻电影，《超能泰坦》虽然有着对人类未来的隐忧，但无论是从科学常识的角度，还是剧情逻辑来说都显得极为糟糕，其所做的仅只是为一部空洞枯燥的家庭伦理剧镀上了一层科幻的外壳，而在这件外壳之下其几乎让人看不到任何有价值的存在。

在《超能泰坦》中，电影给出的背景设定是地球已然不堪人类的重负，而为了延续人类的生存，科学家所想到的一个方式就是将人类进行改造，从而使人类在新的泰坦星球得以生存，这种构思虽然具有着一定的新意，但电影其实在伊始的背景设定上便出现了问题，彼时的地球其实仍然能供人类生存，并没有真正的末世危机，而在这种境况下大谈变种改造人类，既有背人伦，也不存在时间上的紧迫感。

随后的剧情展开上，一群自愿参加项目从而换得家人优待的士兵开始了试验，然而电影并没能因此渐入佳境，相反其节奏在此是几乎崩溃的，那其自诩深度的家庭伦理探讨却令人几乎感受不到家人间的情感，而基因改造的过程更是一场没有任何科学常识支撑的闹剧，在本就没有多少特效支撑的境况下，情感与悬念的缺位，使电影所带来的只是如坐针毡般的冗长。

《超能泰坦》最为严重的问题还并不仅于此，在历经了一个多小时空洞的家庭伦理戏后，电影甚至最终都并没有能拿出一个至少能站住脚的内核，其所谓成型的改造人最后不仅连妻子孩子都不认识，甚至连人最为沟通交流的属性也不复存在，这种改造人即便被送到了泰坦星过着野人般的生活又有何意义？人类之所以为人就是因为人性与文明，剥离了这一点的科幻探讨使电影从根本上来说宛若一场愚弄观众的玩笑。

没有起码的逻辑，也没有行之有效的节奏，甚至连自身内核都难以立足脚的《超能泰坦》，最终所带来的的也只能是一个空有蛮力的失语泰坦。

个人评分：2.5