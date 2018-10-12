《迷失：消失的女人》：你能抢注我们的端午节，我就不能抢走你们的孩子么？







由张艺谋的老同学、国内著名电影摄影师兼导演吕乐执导，姚晨、马伊琍主演的《找到你》在今年国庆档匆匆上映后，没什么票房，倒是收获了“现实主义题材佳作”的好口碑，尤其不少女性观众感慨自己从中找到了共鸣、“难得看到一个男性导演以女性视角的经历展现女性的经历”……

（左：《找到你》，右：《迷失：消失的女人》）

但据我所知，《找到你》并不完全是原创电影，在它之前就有韩国原版，即2016年的《迷失：消失的女人》。当然《找到你》并不是翻拍，更不是抄袭，而是和《迷失：消失的女人》一本两拍，只是中国版剧本改编时间比较久才比较晚拍摄制作完成——很好奇那些“看哭了”的女性观众看了原版，会不会有些反悔，甚至惊觉“中国版那是什么鬼”？想想就好笑。

《迷失：消失的女人》和《找到你》一样，也是借惊悚悬疑片的框架，讲了一个白领母亲在寻找失踪的宝贝女儿同时，发现了另一个母亲的不幸遭遇的故事，而且前者可是正儿八经的女性创作者编剧兼执导的。如果真的如其他影迷所述，那么这两个版本大部分情节是相同的，除了《找到你》作了本土化的改编。《找到你》剧情是不是真的做到了本土化我不得而知，不过《迷失：消失的女人》有一个设定上的关键，是中国版复制不了的。

如果《找到你》可以起到所谓唤醒“女权主义”的作用，那么《迷失：消失的女人》更有资格，但无论在前期宣传还是在成片情节，韩国版似乎都不在乎“弘扬女权”。其实“弘扬女权”和“破除封建迷信”本质上是相似的，脱离实际喊口号、做行动，今天表面上解决了问题，明天不良现象改头换面出现在社会上，又怎么谈得上“弘扬”和“破除”呢？《迷失：消失的女人》的矛盾的根基，其实就是韩国的贫富差距，具体体现在在韩黑户外国人的生存困境。

韩国其实和中国一样，也面临着贫富差距的问题，首尔江南区有多富，江北区就有多落后。经济水平稍微好点的乡镇还好，朝韩边界就真的穷困潦倒了。可能是受江南区富丽堂皇的景象的诱惑，有不少发展中国家或贫困国家的人民会通过非法入境的方式到韩国谋生，结果要么栖身于城中村，要么流落于穷乡僻壤。作为曾经中原的附属国，韩国的传统思想观念和中国有着太多相似的地方，而在韩国的偏僻地区，这种思想对人的束缚更甚，别说这些外籍黑户人士，连当地人也未必受得了。生活状态人不如狗的外籍黑户在积压了无数压力后，难免会爆发负能量，就像普通群众长期受分配制度动荡影响后，把怒火向文化界、娱乐界的从业者宣泄一样。

《迷失：消失的女人》中两位母亲的矛盾冲突就这么在那样一个背景下产生了——处于事业上升期的白领母亲爱女心切，却不得不和已经分离的医生丈夫争夺抚养权，还要面临婆婆的刁难；来自中国的黑户母亲本身受人剥削，还因为生了女儿更加受冷落，女儿病了没钱医不说，还被撵出医院。这已经不只是单纯的夺子战，这是漏洞百出的社会机制下两个负重阶层的相互折磨。最后白领母亲向黑户母亲求饶，其实就是较为富裕的阶层的李代桃僵，本质问题终究没能解决。

（《怪物》）

不用对比《找到你》，早在十几年前，咱中国就有一部核心矛盾和《迷失：消失的女人》相似的电影，那就是香港导演郑保瑞执导的《怪物》。抛去外化的恐怖符号，影片也在讲述两个处境天差地别的母亲的夺子战，矛盾的基础也是类似的“贫富差距+城市发展对底层小人物的损害”。或者咱们可以说，《迷失：消失的女人》简直就是《怪物》的精神翻拍。讽刺的是，《怪物》上映时，仅仅被当成一部噱头不够的恐怖片，在内地上映时还被删减；《迷失：消失的女人》仅仅因为黑户母亲是中国人就没被引进，经过了“中国化”的版本却顺利上映，还被誉为“现实主义题材佳作”……

能够让《迷失：消失的女人》成为这次的谈资的还有孔孝真的演技。很多人知道孔孝真是因为她是模特出身的演员，是实力派演员柳承范的前女友，是银幕上的喜剧专业户。然而在这部电影里，你很难把《胡萝卜小姐》中的傻大姐和《制作人》中的强势PD联系起来。孔孝真饰演的黑户母亲角色为了对宝贝女儿的爱，不惜铤而走险，影片抽丝剥茧的叙事也让人逐渐看到她诡异神秘的行动下破碎的温情。而孔孝真刚好同时具有冷酷和温和的气质，颜值不显眼对这个角色而言也是优势。更别提人家为了饰演这个角色，把中文说流利了。可以说如果没有孔孝真这种水平的表演对这个角色的诠释，仅仅靠另一个妈妈的饰演者的表演死撑，不知道这部电影还有没有看头。相比之下《找到你》的马伊琍哪怕是微笑，从银幕效果看，也很难看出这是个会照顾人的妈妈。

说到《找到你》，也许有人说，韩国版中的核心矛盾在中国也存在啊，凭什么说中国人翻拍不了？你不知道，你不明白，长期的思想压抑已经让国内从业者学会了自我阉割，哪怕官方不吭声，自己还要怕三分，《我不是药神》明明是小人物的自救故事，最后还要靠把小人物塑造成无私的大英雄才有票房，还要让电影里法庭上的青天大老爷开恩才能过审，在这个前提下，还能怎么表达？还能怎么做到商业性和现实意义的结合？还是按胡总编说的，多晒晒太阳吧！

《迷失：消失的女人》展现了一对社会牺牲品的悲剧，却在结尾以仓促的大团圆收场。如果影片在两个母亲对峙结束时戛然而止，或者结尾对这些核心矛盾进行反思，或许影片还可以再上升一个高度。然并卵，即使是这种水准的电影，或许今后中国电影从业者也很再难拍出来了。

（文章首发于公众号“食梦狂人”）