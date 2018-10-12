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以阴克阳——《影》

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2018-10-12 22:17:41

以阴克阳——《影》

**《影》片名Shadow (2018)，别名三国·荆州 / 荆州保卫战。

 

中国剧情片，张艺谋执导。影片改编自朱苏进的小说《三国·荆州》，讲述了一场人性权力之间的欺诈斗争，活在暗处的影子要走向前台，隐匿暗处的本体要设计复出。

 

小说以三国荆州为背景，影片尽管进行了改编，但还是可以看出和三国人物较为明显的对应关系。主公沛良对应孙权，子虞对应周瑜，大臣鲁严对应鲁肃，杨苍杨平父子对应关羽关平，境州对应荆州等。在剧情是也有原型，沛良射田战对应苦肉计周瑜打黄盖，杨平将长公主纳妾对应关羽说孙权“虎女焉能嫁犬子”。

 

影片采用极简水墨风，张艺谋从前一部作品的浓妆艳抹转到现在的黑白极简风，看似颜色少了很多，实则颇具内涵。张艺谋摄影出身，运用颜色方面颇有心得，这次片中的场景都是实拍，并非后期调色，从布景到道具，从灯光到拍摄，无一不体现他的高超精妙。

 

在设计方面有句名言叫做“少即是多”，放到电影上也一样适用，别看影片画风简约，包含的内容很丰富。人物形象上官职越高的人穿戴越复杂，颜色越黑，身上的花饰越多，而角色内心也越黑暗，看似光鲜实则不可见人，手上满是血污。而越是平民布衣穿戴得越是简单，颜色也越白，他们不用整天担惊受怕提心吊胆，心思也是越发清白。极简风还有一个好处就是可以突出重点，在满屏的黑白灰之中，突然出现一抹血色，反而显得浓的抹不开一般。

 

在影片中，人与人之间除了算计就是欺诈，丝毫看不到可以让人值得掏心交心的地方。别看权贵之人在人前活得光鲜亮丽，其实他们为了保住自己的地位煞费苦心，活得很累，只恨生在王侯将相家，如果有选择，真的不如做一名一身轻松的布衣。世界那么大，为何不多去看看，非要在这一亩三分地里抢来抢去干嘛呢。影片多次提到如何才能做自己的问题，如何跟随自己的内心，过好自己的一生，这才是值得思考的。一旦进入权力场，个体的命运就不是自身可以掌控的了。

除了水墨风的视觉令人影响深刻，影片在剧情方面也是引人深思。就像水墨画中喜欢留白一样，电影很多东西没有说的太直白，留给观众们发挥推理力和想象力。有悬念才会有讨论，才会有话题，影片中很多东西并没有给出一个明确的答案。

 

比如鲁严是不是内奸。从杨平口中可知，鲁严并没有提出做妾的方案，只是当了一个传话筒而已，他更多的只是成为了替罪羊、出气筒。比如谁杀了境州的母亲。都督说沛公派人杀害境州的母亲嫁祸给自己。可从刺客手中救下境州的是沛公的人，都督不派人去境州母亲家怎么会知道刺杀事件呢。唯一可以确定的就是死人不会说话，想要栽赃陷害，一定要打得对方没有还手能力后栽赃。

 

影片还有一大亮点就是邓超了，他增重扮演境州，减肥扮演子虞，用了两种截然不同的状态扮演影子和本体，着实令人眼前一亮。猛地一看，观众还真看不出子虞和境州是同一个人扮演，细细一看发现演员的确都是邓超，细细品味会发觉有不少亮点，能够获得不小惊喜感。

 

影片结局和开头相呼应，留下让观众遐想的空间。最大悬念就是从门缝中窥视门外情况的小艾究竟会何去何从，我觉得小艾会认清形势，公开表示支持境州的说法，这样既能保证境州的利益，也能保住自己的利益。田战应该也会表示效忠境州，田战在几方势力之间多次跳反，目的就是利益最大化，不曾想到境州可以逆袭反杀成功，这种情况下他只能承认境州的说法和都督身份，何况即便她不承认，面对风华正茂、战功赫赫、呼声正旺的境州，他也毫无反手可能。境州对田战说，自己会一直是他的都督，田战当时没有在意，没想到境州最终做到了。

 

就像小艾在片头占卜所说，卦象是乾，没有女人什么事情。整部影片中小艾更像是一个花瓶角色，以断指明志、对境州的复杂情感、三次不同状态的弹琴，都是可以表现角色隐忍克制和暗中谋划的地方。她精通周易八卦、可以悟出雨伞克制大刀，就可以见她是一个很聪明的人，总感觉会策划出一些计划，但影片刻意弱化女性角色，导致不像是会安心做花瓶的小艾成为了流于表面的花瓶。

 

以阴克阳，反杀上位，

真真假假，做回自己。

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标签： 明星(2379) 中国(3055) 酷(1388) 剧情片(3168) 动作片(1378) 人性(1524)

7.5 

(2018)

影评(186)

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影/Shadow(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/841339/blog/8062086/
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