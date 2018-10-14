总体乏味——《长城》

**《长城》片名The Great Wall (2016)，别名万里长城。

中国剧情片，张艺谋执导的奇幻电影。

影片背景是虚构的古代，一群中外友人联手抵御饕餮入侵的故事。尽管是虚构的一段历史，但从影片表现内容来看，还是能够知道大致发生在宋朝。宋朝长城修得差不多了，黑火药也比较成熟，再把首都往长城边上一迁，完美。

为了走国际化路线，导演找来了两位国际友人，一位是美国人花费巨资、消耗大量人力物力多次营救的马特·达蒙，另一位是嘴强王者红毒蛇佩德罗·帕斯卡。两个老小子不断开拓赚钱渠道，不远万里来到遥远的东方，想窃取黑火药配方，再回到西方世界大赚一笔。两位国际友人不辞辛苦终于抵达东方后，看到的不是遍地黄金，而是一群60年一遇的饕餮怪兽。中国士兵无影禁军世代把守长城，目的就是阻止这下怪兽侵害祖国腹地。

中国的军队叫做无影禁军，里面分成五彩部队，每种颜色的部队分别负责不同的防御领域，有近战有远程，也有刺客一般的敢死队，此外长城之上遍布机关，不夸张地说，真是武装到了牙齿。穷尽夸张手法表现完了无影禁军，观众们就会十分好奇，这群漂亮好看又能打的部队究竟要面对什么样的敌人。悬念制造完成后，饕餮闪亮登场，一场人兽大战打得昏天暗地、地动山摇。

后面的故事就都是套路了，饕餮怪兽声东击西先抑后扬，表现出非凡的智力和武力，打出一波小高潮，眼看就要推掉人类水晶时，景队长强势救场，丝血救下基地完成反杀。说个不算玩笑的玩笑，观众们看到景队长出场，大家就可以知道“稳了”，敌军肯定会在景队长面前无条件溃败。原先营造起来的一点点悬念，在景队长登场后荡然无存，要知道中国队长可以挨揍然后反打，景队长连挨揍都不可能，只有景队长打人。

当看到五颜六色的无影禁军时，观众们可能就猜到导演的小心思了，导演在导完奥运会后，很久没有机会展现浓烈色彩，这次来长城过把瘾。可是影片实际效果如何呢，本片和张艺谋之前同样追求宏大场面、强烈视觉的作品相比，差距很明显，比起《英雄》《十面埋伏》还有不小差距。影片的剧情方面十分薄弱，大概也就是三流怪兽片的水平，一群好莱坞编剧撺掇出来的本子如果就是这个水平，那这个钱好像就有点太好赚了。全片的视觉水准除了五彩部队像展示奥运五环旗帜一样换来换去，大部分时间都花在饕餮身上。演员方面也是在堆砌明星，除了流量明星吸引粉丝外，丝毫看不到有演技发挥的空间，看着直叫人尴尬无比。

看完影片我有一个大大的疑问，为什么这部片子要叫长城，而不是叫饕餮呢。看似牛气冲天的长城，存在的主要目的就是抵挡60年一遇的饕餮，结果被饕餮轻轻松松地打了个洞，长城存在意义变得十分鸡肋。整个影片发生在长城的战斗也就两场，开头一场打得十分惨烈也十分好看，后面一场发生在大雾天气，长城背景已经被大大弱化。倒是每场战斗都有饕餮在参加，拿了个全勤奖，本来可以完成塔防的长城成了马奇诺防线，静静地当一个摆设。

当然，我们可以往好的方向想，好莱坞编剧和张导不会拍一部这么简单的怪兽片，饕餮的背后肯定有秘密等待我们挖掘。我这里就开个脑洞胡说八道一番，饕餮是人的贪欲而成，当年蚩尤败于黄帝，黄帝一剑将蚩尤斩杀，蚩尤的脑袋掉到地上，就化为了饕餮，因此饕餮也就专门攻击华夏儿女，对荒漠的游牧民族视而不见。同时京城皇族又很清楚克制饕餮的方法，古代四大发明都有指南针了，诺大的朝廷肯定不会没有磁铁，故意安排饕餮进攻，目的就是为了制造出一个可以转移国内矛盾的国外邪恶势力，这样皇室才能稳坐江山。另外，片中朝廷官员的服饰都是绿色，和饕餮的肤色一致，也可能官员和饕餮就是一体，饕餮只是官员们的棋子。好了，我编不下去了。

扯了那么多还是一句话，

影片总体来说挺没劲的。