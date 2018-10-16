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政治正确阻碍探索宇宙——《异星觉醒》

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2018-10-16 20:47:49

政治正确阻碍探索宇宙——《异星觉醒》

《异星觉醒》片名Life (2017)，别名外星生命(港)/异星智慧(台)/生命。

 

美国科幻惊悚片，影片讲述一群宇航员发现外星生命的惊悚经历。空间站的宇航员们费了老大的劲才挽救了从火星采集的样本，没想到样本之中居然有一个活生生的火星生物，这是人类第一次获取外星生命体，大家都激动不已，给火星生命体起名叫做达尔文。可随后的故事发展就出乎人们的意料了，达尔文展示出超强的智力和体力，进化速度远超人类认知，整个空间站被死亡阴影笼罩。

 

其实从影片的设定来看，《异星觉醒》就是早年间的太空B级片，在外太空空间站内，一个人类无法抗衡的生物肆虐，将人们屠戮殆尽，早年经典《异形》已经将这种片子拍到极致。这次《异星觉醒》继承了老版电影的衣钵，在结局方面则花了点小心思，从以往的人类获胜，变成了开放性结局，一方面可以显示影片的与众不同，另一方面也可以为拍摄续集留下伏笔。

 

影片虽然在人员设定上有先天不足，但在表现形式上比较到位，故事完成度很高，有野心也有内涵，一些小细节也有很多看点，总体观影效果不错，是近年来值得一看的太空题材科幻影片。

 

就像科幻小说的作家们对未来普遍保持悲观态度一样，科幻电影大部分也是对未来保持一种悲观态度。科技发展给人类带来的可能是更加舒适的生活、更加美妙的体验，但也有更大的可能带来人类文明的毁灭。《异星觉醒》就提供了一种毁灭人类文明的可能方式，通过更加暴虐的外星生物，人类文明就可以从看似繁华的阶段瞬间变成一堆废墟，外星生物要么在智力上更加高级，科技树完全碾压人类，要么在体力上更加无解，依靠蛮力摧毁世界。达尔文融合了智力和体力两方面，以高超的智商和快速的进化速度，实现了对80亿人口的轻松碾压。也不怪达尔文太厉害，如果你是一个从一堆细胞，通过几个小时的进化，就能完全掌握宇宙空间站的生物，你自然也不会甘心成为人类的研究对象，肯定想尽办法逃出生天，能够再占领这个蔚蓝星球那是更好了。

 

我们是人类，自然天然带着人类视角看待故事，在人类视角看来，整部影片就是一场外星生物对人类的屠杀，血腥可怕的很，但在火星生物看来，这完全是一部通过自身努力、不断抗争、逃出生天的完美励志片呐。说不定火星生物看待达尔文就像我们看待阿姆斯特朗一样。可能在人类看来，达尔文是一只凶猛嗜血的火星怪物，说不定在达尔文看来，这只是人家苛求生存下去的正常行为呢。

 

影片为了突出达尔文的强大，刻意拉低了人类宇航员的整体水平。按理说，能够待在价值不菲的空间站上的人，都是人类精英中的精英，可我们最终看到的是什么样的组合，一群为了政治正确而凑到一起的国际联军，各种肤色的人马齐聚一堂，简直就像在开民族团结大会。从影片开头的情况来看，人类文明还没有发展到可以随意进行星际旅行的阶段，还处在探索宇宙文明的时期，这么重要的阶段居然还在玩政治正确的一套，难道就没有全活人可以代替那些身体有残疾的研究人员么。如果不是为了政治正确，组成这只水平层次不齐的联合国军，人类说不定早就踏上火星了。

 

别看达尔文在空间站里很厉害，但它也有重大硬伤，它全身由肌肉组成，缺乏骨骼支撑，在无重力情况下很是厉害，但到了地球上，一摊烂肉想要对人类对抗，还是有很大难度的。即便它降落到水中，海水压力那么大，它也不可能在太深的水域行动，只能在浅水水域行动，弄几个水雷鱼雷就可以消灭了。可见如果想拍续集，达尔文一定要进化出骨骼，否则就是活体靶子。再说，达尔文要是敢降落在广东海域，分分钟分成刺身，都是碳基生物，说不定味道还不错。

 

达尔文大逃杀自强不息，

政治正确阻碍探索宇宙。

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标签： 美国(8216) 明星(2381) 科幻(3098) 惊悚(3295) 酷(1390) 剧情片(3172) 哥伦比亚影业(149) 索尼影业(94)

7.2 

异星觉醒 (2017)

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异星觉醒/Life(2017)
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