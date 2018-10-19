《无敌原始人》：不光有史前足球大战，更有这些惊艳之处

对于创作了《小鸡快跑》、《无敌掌门狗》以及电视系列动画片《小羊肖恩》的阿德曼动画公司与尼克·帕克而言，如何表现英国人对足球的无限热爱，成为这部《无敌原始人》最基础的创作思路。阿德曼动画公司被誉为世界顶尖的“定格动画”制作者，而尼克·帕克近10年来再执导筒的首部影片，《无敌原始人》可谓诸多光环加身。

影片有点像粘土版的“阿凡达”，原本安静生活的石器时代的“穴居人”每天打打兔子睡睡懒觉，但突然有天因为被青铜器王国垂涎矿产，一夜之间就被夺去了家园，于是穴居人部落与装备精良的帝国与残暴国王为了各自的目的举行了一场足球大战，胜利者将最终赢得拥有土地的权利……

虽然故事有些简单，但导演置于影片中的各种设计，有诸多令人惊艳之处：在彗星撞地球与山崩地裂的恶劣环境中，影片以一场原始人“无意”之中发明的足球大战拉开序幕，这幕“足球的起源”颇有《冰川时代》里鼠奎特和一颗松子早就宇宙起源异曲同工之妙，也因为这段让人对影片有了更多期待。

各种史前新奇“物种”的神出鬼没，也让人对这部影片充满了奇趣，巨大无比满嘴利齿还能翱翔天际的鸭子，还有将穴居人耍的团团乱转的兔子，尤其那只会踢足球会按摩然而像狗一样狂吠的野猪，它和穴居人一起并肩战斗，它的最后出场，让人想起《少林足球》里赵薇出现在球场上的经典场景。

道格和古娜对这帮原始人的足球训练也是这部影片令人惊艳的地方，看过《少林足球》的人对吴孟达和少林足球队的训练方式记忆犹新吧，在这部《无敌原始人》里，不但有脑洞更大的训练方法，甚至还有周星驰《破坏之王》中那种吊诡训练方式的影子。

更有深意的一点就是影片中两个对抗的群体，在这部影片中，一群人维持石器时代的生活方式，而另一群人则显现出青铜器时代的帝国模样，让两个时代的生活特征代表发展上的落后与先进，可谓十分高明的表现方式，而一群居住在山洞里的石器部落人类家园被占领，则同样表现出了文明对资源的掠夺，为了夺回家园，“穴居人”利用足球击败了强大敌人青铜器王国的暴君和他的足球队，最终拯救家园并强大自我的故事，则多少也在写照着现实吧。足球向来最为观众所喜欢热议，足球题材故事也屡屡被搬上银幕，但是让原始人踢足球这种事，恐怕也只有尼克·帕克这样的导演才有如此疯狂的想法。

最后惊艳的是，小雀斑和抖森两位大咖的配音献声，小雀斑埃迪·雷德梅恩让石器时代的道格有了独特魅力，甚至也让他略显苍白的面容、与偏厚的嘴唇找到了形象上关联，而抖森汤姆·希德勒斯顿的配音则让暴君的形象栩栩如生，联想到他在复联里的一贯表现，在这部影片中人物最后惨淡收场的结局，倒也是一个有趣的呼应。



