《非洲遇见你》：以为是阴差阳错，谁知是最好的遇见

爱情是永恒的主题，也是电影艺术绚烂经典的分支，爱情影片永远吸引着一代又一代的观众。有人说，爱情故事是否精彩，取决于遇见谁，如果还要另外加上一个决定因素，那就是在哪里相遇。不少经典爱情电影不仅让观众记住了主人公们的旷世之恋，也让人们记住了爱情开始的地方，《魂断蓝桥》中的伦敦、《卡萨布兰卡》中的卡萨布兰卡、《西雅图不眠夜》中的西雅图，皆因电影而多了一分浪漫气质。在不同的国家、不同的城市都会有不一样的爱情滋味，电影《非洲遇见你》将地理位置锁定在非洲的津巴布韦，在这个闪烁着灿烂古文化与现代文明交相辉映的国家，主人公们“遇见” 于一场意想不到的惊险逃亡之旅，也在对的地点“遇见”了对的人。

电影的女主角杨玥是一个家境优渥、事业小有成就、脾气固执的千金大小姐，当这个人物在银幕上登场时，时尚亮眼自带霸气的造型实在很难让人联想到她和印象中贫瘠的非洲会产生什么关联。随着剧情进展，逐渐有了眉目：原来，杨玥的父亲常年在非洲工作冷落了家人，为了抹除父女之间越来越难以愈合的疏离感，杨父谎称病危，让杨玥赶快来见他“最后一面”。没想到杨玥刚下飞机，就与一名身材健壮、穿着朴素的方可成撞个满怀，两人因为误会互相看不顺眼，从相遇就染上了点儿略显剑拔弩张的火药味儿，一场阴差阳错的爱情也由此埋下伏笔。

非洲这片土地总是带给人们惊喜，这里发生的爱情也自然有着与众不同的滋味和意想不到的桥段。杨玥又因误拿盗窃集团的皮包而遗失了护照，只能接受父亲的安排前往野生动物保护区，前来“安排”她的人正是反盗猎志愿者方可成，两个人的再次相遇似乎正应了歌词中那句“有生之年，狭路相逢，终不能幸免”的意味。方可成带着杨玥等一行人上路，却遭遇盗猎者的伏击，绑架、逃亡、追杀的过程中，亲眼目睹了草原的“伤疤”，更面临着一场与盗猎者的博弈之战。经历了生死，杨玥放下防备的强势，方可成也卸下误解，两人情愫暗生，杨玥甩掉了娇小姐的标签，重新定义了自己生命的意义，自愿加入反盗猎志愿者的行列，同时也收获了与方可成的爱情。

在这个看似“公主变形记”的商业题材下，包含着导演独特的用心之处，与冒险爱情并行的另一条主线是反盗猎主题，两条线相互交织又相互推动，反盗猎是因，爱情是果，正如影片深入浅出的表达了杨玥的蜕变，不只是一个迷茫的都市女孩因非洲奇遇而产生的心理变化，更是她在经历了反盗猎行动的生存险境、被反盗猎志愿者的无私奉献精神所震撼之后，价值观、爱情观的升华，因此她才有勇气再次踏上非洲的热土，她才有勇气爱上一个将生死置之度外的反盗猎英雄，她的蜕变，让她遇见更好的自己，也让她在对的地点遇到对的人。

作为近年来非洲题材稀缺的第一部在非洲全景拍摄、以中国人参与当地经济建设和反盗猎保护动物为背景的国产影片可谓不乏惊喜，融合了异国风情、爱情喜剧和中非文化对撞各种元素，有新鲜感、有蜜糖、有血性，增添了不少趣味。整个剧组横穿一千多公里辗转津巴布韦三座城市，用镜头留住了非洲极为绝美曼妙的自然风情，让人们在感动于爱情和奉献的同时，爱上了非洲，爱上了津巴布韦。一部好的影片，让人记住的不只是一个桥段，一句台词，更是一种历久弥新的回味，就像电影中自由漫步的珍稀野生动物在夕阳下展现出的勃勃生机，让人内心泛起温热，久久不散。

对于《非洲遇见你》女主角杨玥来说，原本是一场令人不快的“狭路相逢”，到最后却阴差阳错变成了自己与非洲的“久别重逢”。电影《非洲遇见你》以爱情喜剧的形式，向观众奏鸣出了生机勃勃的非洲狂想曲。