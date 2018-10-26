概念多猎奇——《超能泰坦》

《超能泰坦》片名The Titan (2018)，别名泰坦。

美/英科幻电影。

影片时间设定在人口爆炸的未来，地球上人口极度饱和，到处动荡，混乱一片，不出十年人类就像面临灭亡的结局。为了延续人类文明火种，一个军方支持的科研项目紧锣密鼓地上马了。Collingwood教授是项目带头人，他的研发目的就是利用现有科技促进人类进化，尽快进化成为可以适应土星卫星泰坦星的生物。

影片有心做成硬科幻，但拍着拍着就走了味儿，变成惊悚时装片。如果就是探讨人类与进化的关系，那么电影在前半段做到了，和大多数科幻电影的悲观态度一致，本片对于人类无方向性进化也持悲观态度。为了可以在高氮低氧环境下生活的生物，项目不断地进行基因改造，甚至为了达到目的，不惜牺牲实验者的健康。然后电影就盯着吸引眼球的进化过程大做文章，却忽略了整个故事的背景存在的问题。

影片比较正确地喊出了拯救人类的口号，而不是大言不惭地说拯救地球。地球怎么都会转下去，有没有一些跳蚤并不影响地球转动。而人类就不同了，在破坏自身居住环境的时候不遗余力，当死到临头时才发现，科技树还没有点到星际旅行，甚至连星际殖民都遥不可及，剩余的科技点又不够点出拯救地球环境，只能死命地开发生物科技，魔改人类自身，以期可以造出能够在泰坦星生存的人类。别看项目开展地全是劲儿，真的当项目成功进化出能够适应泰坦星环境的魔改人类，几个魔改人登上泰坦星又能做些什么，单枪匹马地在泰坦星活着还不是每天提心吊胆找活路。整个项目的大前提都出了问题，后面的项目研究就显得比较可笑了。

而且这个项目执行时还有很多问题，关乎人类命运的试验还在讲究政治正确，似乎显得不太科学。项目为接受试验的人提供了优厚的物质条件，可偏偏忽略了思想教育工作。思想教育不能放松，理想信念追求不能忘记，这是十分正确的结论，可老美们偏偏不按这个来，身体素质合格的人只要自愿加入，就能混入团队，为剧情中的诸多悲剧买下先决条件。

影片对泰坦星人和人类的关系演绎不够深入，更多只是流于表面的罗列对比、制造对立，缺乏对于两个群体的探讨。关注点过多地放在吸引眼球的血浆方面，缺乏对真正核心科幻要素的关注，拍到最后就成了打架飙血戏和家庭伦理撕逼过程。背景设定的太牛，吊起了观众们的胃口，而后面剧情跟不上，那就只能是找骂的结果。如果影片能够将侧重点集中，就讲新旧人类的关系，或者就讲人类自我拯救，拍出来的效果肯定会比现在东一榔头西一棒子的强。

男主角萨姆·沃辛顿Sam Worthington似乎成了魔改人专业户，从《阿凡达》到《终结者》再到《超能泰坦》，萨姆·沃辛顿的改造之路一直没有停歇，碳基生物硅基生物都体验了个遍。这次《超能泰坦》中的魔改人直接经济价值就是300万美金，300万改造出了个啥，除了在泰坦星上振臂一呼没人回应外，剩下也就没啥可做的了。

概念多猎奇，

魔改地球人。