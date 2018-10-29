《网络谜踪》不是第一部“桌面电影”，但的确是目前将互联网元素运用得最成熟最巧妙也是影响最大的，也难怪在圣丹尼斯电影节上大受好评，又取得了不错的票房成绩。

一如曾风靡一时的“伪纪录”风格，“桌面电影”无疑是惊悚恐怖片在互联网时代的再次重要创新，它如此真实地再现了当代人所熟悉和依赖的信息化生活，并探索了隐藏在数字与程序背后的恐惧。互联网的语态，那些弹窗、即时通讯、搜索引擎、社交网络、博客、邮件，也成为了特殊手段，让电影拥有了影像叙事、台词对白、旁白与字幕之外的另一层叙事空间，令观众感到新鲜。

互联网的独特属性，让交流者身份的 “真实性”处于混沌状态，身份的可疑自然引出了更多的不确定，而未知，恰恰就是恐惧的来源。

《网络谜踪》倒没那么惊悚，更多的是悬疑与紧张感。让人感叹的，是导演在自由使用各种主流互联网产品时的巧妙与自如，整个叙事完全通过不同操作系统的多种互联网产品切换完成，并承担了所有线索的埋藏与获取，又不显得刻意。

如果单纯只是使用界面，缺乏必要视听刺激，难免会乏味，所以演员的表演、精巧的剪辑就尤为重要，电影的拍摄据说只花了13天，但整个后期剪辑却历经两年，最后我们得见的，是一个轻盈、紧凑、流畅又不失情感的成片。

情感不是电影的主线，却也在电影中熠熠发光。开场5分钟，既是整部电影的背景铺垫，也清晰勾画了一个家庭从幸福陷入悲伤的过程，这一段甚至让我想起了皮克斯《飞屋历险记》的那段经典开场，简洁、清晰、充满力量。

情感在电影中篇幅不多，却又是支撑整部电影的骨架，对于离世的母亲欲言又止的伤感，父女彼此微妙的关系，既有前后呼应对照，也有关于亲情“明”和“暗”的对比。

充分勾勒的细节，让电影里每个角色的行为都变得“可信”与“真实”，而做到了足够的“真实”之后，这样的情感也在无需长篇冗读的前提下，变得动人。

细节不光体现在情感表达上，在整个事件的推进与反转中几乎无处不在。凶犯早露出马脚，又不着痕迹；父亲登录女儿直播帐号时忽然登入又下线的可疑帐号；叔叔抽大麻的习惯；突然而至的暴雨……所有看似无心却又精巧的设计，都随着故事的进展突然绽放，自然精彩。

其实抛开炫目的“桌面”元素，电影更让我想起了那种老派的黑色侦探电影，整个剧本谈不上有特别创新，但做得扎实，而恰恰是这个比较经典的叙事文本，搭配上了别出心裁的表现形式与主题，一下拉近了数字时代观众的好感，得到了他们的认同。

电影也讽刺了互联网下，表演人格的泛滥与虚伪，不管何种缘故，女孩在平日里只是个略显内向的普通人，在选美皇后与橄榄球队员大受欢迎的美国高中，实在没什么存在感，也没有知心好友，所以才导致了后来一系列状况的发生。可是在失踪成为热点事件之后，那些此前对女孩漠不关心的泛泛之交们，却摆出了一副副关切与悲悯的姿态，并利用这样的表达，来展示或积累自己在互联网上的存在感与影响力。

这样的事情，对照我们身旁种种互联网的景象，那些被某个标题或某条新闻而轻易挑拨而起的情绪，那些基于身份隐藏而毫不负责的言语羞辱与谩骂，真实得让人心惊肉跳。

无论如何，《网络谜踪》是部成本很低，但充满新意，叙事精彩的电影。不难想见，随着电影在评论与商业上的成功，将来会有一系列类似电影出现在观众视野之中。

尽管国情使然，我们无法共用Google、Facebook、twitter或Tumblr，但对于好的故事和表演，依然会有共通的感受。 形式带来的新鲜感会很快褪去，最后能打动观众的，仍是好电影本身。看起简单容易的事，从来不会是简单容易的，这也是对国内可能会出现的跟风者的提醒。

最后的最后，赵约翰真是个帅气又会演的好演员。