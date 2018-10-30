你若安好，便是末日。

文 / 斯嘉丽

其实这部电影很久很久之前就看了。但总觉得应该再看几次再来推荐。因为怎么说呢，因为这是每一个镜头都满溢着村上春树气质的电影，改编的非常贴合。虽然这部电影的原著小说我没看过，但是读书年代，也算是村上的理智欣赏粉。买了很多他的书，被里面的迷之人生所吸引。现在我也经常觉得奇怪，其实很多时候我都不知道里面写了什么，但是很好奇。那些悲惨绝望怪诞的人生，明明离我们应该很远的，我们是社会主义完美制度下的好青年，但是为什么他们无声的无望被我们感觉到了呢？为什么在我们读大学和刚进社会那几年，村上春树被那么多文艺青年奉为神明，也成为想顶上文艺青年标签的人挂在嘴里的拍在照片里的 logo ？

其实我看村上春树小说并没有多少快乐的体验，一会这个人默默滴自杀了，一个那个人默默滴失踪了，可能快乐的感觉还比不上东野圭吾的推理小说，但就是忘不了，这个世界有那么一种俯首皆是的难过，有人写出来了，他是怎么穿过亿万人看到你身上那种难过的？《燃烧》也是一种这样无望的题材。特别善意地敬告你，不是那种文艺小清新的欢快，也没有一腔热血奋斗终身的热情，是两个阶级无孔不入的对立，在年轻人的生活中对峙。

假如你既不是富二代也不是官二代，也没有靠自己的双手过上梦想的生活，还有很多时时涌上心头的童年阴影，来来来，咱们都是《燃烧》里刘亚仁拿到的人设那一组。当然还有电影里他的女朋友。要说故事本身其实很简单。简单的创意最伟大。适用于广告，也适用于任一行业。高穷挫的他认识了同样美穷苦的女朋友，假如没有 “了不起得盖茨比”这样的高富帅出现，我们看的应该是两个灵魂互相治愈的故事。

电影里特别让人黯然的情节是，女朋友带他回家，住的房子暗无天日，只在某一天的某一个时间点可以看到阳光照射进来，然后，就着那点阳光，他们做了不可描述的事。

假如是童年阴影未曾得到治愈，就会在成年以后依然被恐惧如影相随。像我每次走到大街上，看到乞丐的第一反应就是害怕自己变成他。这种害怕就像鞭子一样在脑海中抽打自己。现在有了孩子，我特么看到乞丐，就害怕自己的孩子变成他。所以我们的物质贫穷经常刺激到精神贫穷，然后精神贫穷如果没有被治愈，一辈子会吸引相似的情绪。当刘亚仁同学跟他女朋友遇到了一个高富帅的时候，恋情遭到你我完全能意会的冲击。

高富帅拥有我们大家用脚趾头都能想到的一些恶趣味，因为他拥有那么多，完美的话天理难容，（参照王思聪的微博言行可知。）咱们这部电影里面高富帅喜欢烧仓房。太变态了。富人的爱好总是坏的那么让我们瞠目结舌又符合人设，是啊，太阳底下无新事。

然后，刘亚仁的女朋友忽然消失了。那个虽然同样很穷，但美丽有梦想又在精神和肉体上安慰过他的女孩子不见了。哦哦哦哦哦，原来，烧仓房不是真正的烧仓房，是杀死那些被高富帅物质利益吸引或者被吸引了还是没有选择他的女孩子。所以其实做一名很明显的高富帅很痛苦，明明他那么有钱那么有趣味，因为他们有钱和时间包装趣味培养趣味啊，为什么女主角那么穷还不爱自己？

爱情是一个很复杂的东西，很难三言两语说清楚为什么。唯有科学家会用多巴胺分泌这么简单的专有名字来概括。科学就是从一个元素到另外一个元素的实验论证，因果清晰，不容情绪。但电影不是，也没有人喜欢看说明文。所以在最后，实在找不到女朋友的刘亚仁，杀了高富帅，因为他怀疑并且坚定女朋友被他 “烧仓房”了。

最后结尾会告诉你，我剧透的是真的还是假的，因为每个人的人生不同，看世界的角度不同，也许看到结尾，你跟我的想法不一样，你心里会开出绚丽的彩虹，会萌生新的希望，而我只为自己遇到了同类而感到悲伤。希望所有的电影都能挖掘出你对生活的希望，而不是触痛你内心隐秘的难堪。但是偏偏这类死磕的电影拍的那么好。

最后表扬一下刘亚仁。因为《老手》里面他的表演吓死我了，当时我就想老娘再也不会看有他出现的电影，这人变态。变态。真变态。但是看了《燃烧》，我就想，这货是真变态，变态的一百零一种都被他演出来了。这么帅的演技派，都快赶上我们曹承佑了。必须手动点赞！秒杀你们的宋仲基，真的。男人靠身高脸蛋以及站在特写镜头前装酷和傻笑就能红其实是一种错觉，韩剧的红很重要的还是靠剧本 ·剪辑和音乐。希望那种脑残剧本绕道刘亚仁，专坑小鲜肉。

2018 年 10 月 29 日

—————————————————————

影片信息

片名：燃烧

导演：李仓东

编剧：村上春树

主演：刘亚仁，全钟睿，史蒂文 ·元

上映时间： 2018 年 5 月 17 日

国家 / ；韩国

类型：悬疑 / 剧情

时长： 148 分钟

—————————————————————

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

识别二维码关注我

让我们一起聊聊

人生的无数个可能