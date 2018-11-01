吓得我连水都不敢喝的恐怖片你们还是不要看了。

文 / 斯嘉丽

其实看之前我也没有抱太大期望，因为恐怖片这种东西，一般还是要靠各种元素一齐发力短时间刺激人们的感官。要说你想在一部连续剧里十几集地惊吓别人，就算是精于怖片的日韩我也不太相信的。然而，事实证明我坐井观天了。





一直以来作为恐怖片爱好者，我始终觉得最上乘的恐怖片除了画面令人窒息的恶以外，最重要的是人心的恶让人不寒而栗。而《客》这部韩剧就很好地将二者结合起来了。到目前为止我只看了四集，却已经怕的连家里的水都不敢喝了。为什么呢？一般人不是应该吓尿吗？你可别说，我都不敢尿了。为啥呢？





因为此片的大 boss 恐怖的鬼，也就是标题的“客”来自东海。他通过水附身到人们的身上，然后同时操纵其他的小鬼来操控人类。而被他操控的人，通常都暴露出自己内心的软弱 / 执着和怨念，被他捕捉到。这就很麻烦，因为但凡是人都有自己的欲望，当你的不甘无处发泄，这货就跟你做交易，帮你实现你的愿望，然后你的灵魂跟身体都卖给他，哇，这不就是魔鬼吗？所以这样一来，我又敢喝水了，因为魔鬼无处不在，看你是不是脆弱或执着着到要被他利用。如果这也怕，那也怕，还要生活吗？





这部韩剧里面恐怖的地方在于你很可能完全搞错被魔鬼附身的人到底是谁。然后就在关键时刻犯下错误，所以有时候你根本分不清楚，这是与生俱来的恶还是日积月累的恶还是，鬼的问题。当然了，影片本身的摄影。灯光，剪辑都恰到好处地营造出恐怖的氛围，剧本也堪属上乘，唯一美中不足的就是三位主角的演技。三位年轻人长得都很偶像派，但是在剧本如此精良环环相扣处处伏笔的情况下，回想起来还是不觉得主角们的微表情很入胜，以及角色塑造特别立体。也许只是因为这是恐怖片，氛围的塑造成了重点。总的来说特别推荐。具体的剧情暂不透露，等我看完全部再来系统剧透。





最后，必须吐槽一下，主角的站位。动作，表情，怎么跟与神同行的海报那么相似呢？大家自己百度一下，照片我没搜到。

2018 年 10 月 31 日

影片信息

片名：鬼客

导演：金洪善

主演：金材昱、金东旭

上映时间： 2018年 9 月 12 日

国家 / ；韩国

类型：悬疑

时长：16集

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

识别二维码关注我

让我们一起聊聊

人生的无数个可能